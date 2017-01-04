Rüzgar Türbini Maliyeti ve Kazancı Ne Kadardır?

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de rüzgar türbini olmaktadır. Çok cazip bir enerji kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bakanlık tarafından çıkarılan yenilenebilir enerji yasası ile ilgili olarak rüzgar enerjisi bölgesine 1 MW kapasiteye sahip rüzgar türbini tesisini lisanssız bir şekilde yapılabilmektedir. Bu kanun doğrultusunda kullanılmayan fazla elektrik enerjisi elektrik şebekelerine satılabilmektedir. Bu kanun ve rüzgar türbini yapmanın temel hedefi enerji tasarrufu elde etmektedir. Bu sayede ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak amaçlanmaktadır. Rüzgar ile enerji üretimi çevre için de son derece sağlıklı bir yöntemdir. Hatta devlet bunun için belli şartlara bağlı olarak önemli teşvikler sağlar.

Rüzgar Türbini Ortalama Maliyeti Nedir?

Rüzgar türbini ortalama maliyeti hesaplaması için yapılacak olan tesisin büyüklüğü, özellikleri ve kalitesi tespit edilmelidir. Türbin fiyatları ve tesisin yapımı kw başına ortalama 1,3 ile 1,7 dolar arasında değişmektedir. Türbin gücü arttırıldıkça kw başına düşen birim maliyet azalacaktır. Ancak, bunun da belli şartları vardır. Büyük güçte bir rüzgar türbini yapabilmek için çok büyük rüzgar gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle her yere bu tesisin yapılabilmesi mümkün olmamaktadır. Ortalama maliyet olarak kw başına 1,5 dolar baz alabilirsiniz. Bu birim üzerinden 1000 kw’lık bir türbin yapmak istediğinizi düşünebilirsiniz. Bu büyüklükte ve güçteki bir tesisi yapmak için ortalama masraflar da dahil olmak üzere 1,5 miyon dolar gibi bir yatırım gerekmektedir. Bu yatırımı yapmak için 1,5 milyon dolar paranızın olması şart değildir. Bu tür yatırımlar için hem devlet, hem de bankalar çeşitli kredi destekleri sağlamaktadır. 1,5 milyon dolarlık bir yatırım için ortalama yüzde 20 sermayenizin olması yeterli olabilir. Kalan % 80’lik parayı bankalardan kredi yolu ile elde edebilirsiniz. Bu durumda 300 bin dolar ile yatırımı gerçekleştirebilirsiniz. Bu tarz tesislerin ortalama yüzde 5 yıllık masraf ve maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Bu da yılda 75000 dolar civarında bir tesis masrafı anlamına gelmektedir. Bu verilen genel ve ortalama fiyatlardır. Yapımcı firmalar veya danışman firmalardan çok daha kapsamlı fiyat bilgileri alabilirsiniz.

Rüzgar Türbini Ortalama Kazancı Ne Kadardır?

Ortalama kazanç hesaplaması için tesisin büyüklüğü, gücü ve yine aynı şekilde kalitesi çok önemlidir. Her rüzgar türbini aynı oranda verim sağlamayabilir. Ancak, ortalama olarak rüzgar türbinlerinin yıllık yüzde 30 verimlilik oranı ile enerji ürettiği bilinmektedir. Bir rüzgar türbini yatırımı ortalama 7 yıl gibi bir sürede kendini amorti etmektedir. Bu oldukça kısa bir süredir. İlk 7 yıl sonunda kendini amorti eden 1,5 milyon dolarlık bir yatırımdan gelecek 7 yılda en az 1,5 milyon dolar kazanacağınız kesindir. Bu yatırımın devlet destekli ve özel banka kredileri ile yapıldığını düşünürsek hem kişisel kazancınız, hem de devletin enerji konusunda geleceği için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.