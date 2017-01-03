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Teknoloji ve Hayat

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Nasıl Yapılır?

Written by bayramaktas Leave a comment

Rüzgâr, yeryüzü ve atmosferdeki sıcaklık farklarından dolayı oluşan bir hava akımıdır. Rüzgârın oluşmasına güneşin yeryüzünde oluşturduğu sıcaklık farkları neden olur. Rüzgârın hareket enerjisinden yararlanılarak yenilenebilir bir enerji kaynağı olan elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Teknoloji ve çevre bilincinin gelişmesi ayrıca ekonomik yönünün hayli fazla olması nedeniyle rüzgar enerjisinden faydalanmak yaygın bir hale gelmiştir. Öncülüğünü en başta Danimarka’nın yaptığı rüzgâr enerjisinden elektrik elde etmek, gelişmiş teknolojilerle tüm dünyaya yayılmış durumdadır. Dünya üzerinde elektrik üretmek için genelde kömür, doğal gaz, kimyasal enerji ve nükleer santraller kullanılmaktadır. Oysaki yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgârdan istifade edilerek rüzgâr türbinleri vasıtasıyla elektrik enerjisi üretmek diğerlerine göre daha kullanışlı ve ekonomiktir.

Ülkemizde lisanslı olarak rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi elde eden şirketler, 1 MW depolama kapasitesi ile çalışma iznine sahiptir. Devlet bu şirketlere ürettiği elektriği satma hakkı da vermiştir. Lisansız olarak elektrik enerjisi üreten şirketlere tanınan kapasite hakkı 1 MW altında ve sadece özel kullanımları içindir.  Rüzgârın üretilebilmesi için düşük rüzgâr hızlarında da rüzgâr türbinlerinin çalışması gerekir. Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin nasıl yapıldığına artık geçebiliriz.

Rüzgâr tribünlerinin çalışması, rüzgâr ile mekanik enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesi prensibiyle olmaktadır.  Rüzgâr tribünleri temel olarak üç ana kısımdan oluşur. Bunlar pervane, hareketi aktaran şaftlar ve jeneratördür.  Bu aksamlar vasıtasıyla elektriğin oluşma şekli ise şu şekildedir:

Şaft vazifesini gören ve kaplin adı verilen hareket aktarıcısı, bir dişli kutusu vasıtasıyla mekanik enerjiyi elektrik jeneratörlerine aktarır. Üretilen elektriğin çıkış ucu ise bir güç şebekesine ya da toplayıcıya bağlı olur. Jeneratör içerisindeki kontrol cihazları, rüzgârın her türlü değişimine göre uygun sinyallerle rüzgâr tribününüzdeki kanalları yönlendirir, açı verir. Rüzgârın  değerlendirilmesinde elde edilen elektrik enerjisi ancak maksimum %40’ civarı verim verebilmektedir. Rüzgâr tribünleri iki kısma ayrılır. Biri modern rüzgâr tribün teknolojisi olan dikey eksende kanatların döndüğü sistemdir. Diğeri ise bildiğimiz yatay eksenli diğer adıyla rüzgârgülü tipindeki tribünlerdir. Tribünlerden elde edilen elektrik enerjisi dilenirse depolanabilmektedir. Çalışma prensibi bildiğimiz klasik dinamo mekanizmasına da benzemektedir. Sokak lambalarının aydınlatılması amacıyla çoğu ülkede rüzgâr enerjisinden istifade edilmektedir. Çok verimli olmasa da maliyeti hesaplı ve elde edilen tasarruf miktarı yadırganamayacak kadar büyüktür.

Rüzgâr enerjisinden elektrik nasıl üretilir konusunda sizlere kısaca açıklama yaptık. Bir doğal enerji olan rüzgâr enerjisinin kullanılmasıyla ülke ekonomisine yapılacak katkı büyüktür. Özellikle çevreci zihniyetlerle çalışan hükümetler ülke kalkınması için, atıkların değerlendirilmesi, geri dönüşüm ve çeşitli doğal kaynakların ekonomik şekilde kullanılmasıyla enerji üretilmesine yönelmektedirler. Geleceğimiz için ülke yararı adına yapılabilecek en güzel çalışma doğal kaynakların kullanılması ve üretime yönelik teknolojilerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

Sizlere burada sadece rüzgâr enerjisi ile elektrik üretme konusuna değinmiyoruz. Gerçek manada çevreye ve ekonomiye katkısı olacak her türlü girişimin de devlet tarafından desteklenmesi amacıyla yazımızı kaleme aldık. Özellikle çağdaş ülkelerde gelişmiş çevreci zihniyetlerin hassasiyetinin yanlış algılanmasının bir yansıması olarak ülkemizde termik santrallere karşı olumsuz tepkiler ve propagandalar yapılmaktadır. Ülke yararını gütme amacı taşımayan bu hareketleri ve çevreci bilinçle yakında uzaktan alakası olmayan girişimlere taraftar olmamız mümkün değildir.

Elbette her nimetin bir külfeti olduğu gibi rüzgâr enerjisinden elektrik elde edilmesinin de çok olmasa da bazı sakıncaları vardır. Rüzgârgüllerinin bulunduğu yerlerin ekosistemlerinin tarımdan uzaklaşmasına, hayvanların yaşama imkânının azalmasına neden olur. Ayrıca çıkardıkları güçlü ve rahatsız edici seslerden dolayı tribünler gürültü kirliliği oluşturur ve çevre sakinlerini rahatsız ederler. Güzel çevremize katkısı olabilecek her gelişmeyi takip etmeye ve sizlere bilgi verip aktarmaya devam edeceğiz.

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