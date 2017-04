Robotların Yapamadıkları İşler, Değiştiremeyeceği Meslekler

Teknoloji şimdilerde şaşırtıcı bir hal almaya başladı. İnsanlar olarak robotlarla değiştirilme düşüncesinden korkuyoruz. İşlerimizde robotların yerimizi alması en korkunç düşünce olurdu. Ancak, teknolojinin bile insan dışındaki öğelerin yapmasını göze alamayacağı bazı meslekler vardır. Yani robotların yapamadıkları şeyler var! İşte bu teknoloji kahramanlarına karşı güvende olan bazı işlerin bir listesini vereceğiz.

” Bilgisayarlar önümüzdeki 100 yıl içinde insanları yapay zeka ile geçecek. Bu olduğunda, bilgisayarların bizimle uyumlu haklara sahip olduğundan emin olmalıyız. Geleceğimiz, teknolojinin artan gücü ve bilgeliği içinde bir yarış halinde. ” – Stephen Hawking

Otomatik araçların gelişi ile geleceğimizin ne olacağını merak etmeye başladık. Birkaç yıl önceki zaman ile şimdi arasında çok şeyin değiştiğini biliyoruz. Robotlar insanların yaptıkları birçok işi devraldı. Ayrıca hızları ve verimlilikleri ile hayatları kolaylaştırdı, ancak bizim için daha büyük bir tehdit oluşturdu: mesleklerimizi elimizden alma.

Bununla birlikte, robotlar asla bizim kadar iyi olamaz. Duyguların gösterilmesinde veya anlamada yalnız başına bir teknolojik aygıta güvenemezsiniz. Ey insanlar, umudunuzu kaybetmeyin! Hala insanlara ihtiyaç duyacak ve robotlarla değiştirilmeyecek bazı meslekler var.

Robotların Asla İnsanların Yerini Alamayacağı İşler

Sağlık Hizmeti

Amerika’daki robot eczacılardan haberdar olabilirsiniz, ancak bu robotların doktor olabileceklerini düşünmeyin. Yardımcı olabilirler, ancak hastalarla sürekli etkileşimin gerekli olduğu bir işte çalışamazlar. Robotlar tarafından tıbbi ayrıntılar ve analiz yapılabilir, ancak insan psikolojisinin anlaşılması veya eksik tıbbi verilere ilişkin kararların alınması tamamen imkansızdır. Artı, pek çok kişi bu fikre karşı duracaktır, çünkü hayatlarımızı robotların ellerinde riske edemeyiz. Her şey olabilir, robot düzgün çalışmayabilir ve yanlış bir şey yapabilir. Dışarıdaki tüm doktorlar, hayatlarımızı kurtaranlar hep siz olacaksınız!

Spor Dalları

Robotlarla dolu bir futbol sahası ya da basket sahası hayal edin! Oldukça eğlenceli, değil mi? Ancak, ne kadar sürecek? 10 dakikadan fazla sürmez izlememiz. Bizim için spor sadece oyun değil. Oyuncuların geçmişi ya da rakipleri hakkında daha fazla bilgi de ilgimizi çeker. Bu heyecan ve deneyim asla aynı olmaz robotlarla. Dolayısıyla, sporcularımız hep daima kahramanımız olacak!

Yaratıcı Alanlar

Teknoloji, her şeyin dijital hale gelmesine yardımcı olan harika kameralar veya müthiş yazılımlar üretti. Fakat, bir fotoğrafçının veya tasarımcının gerçek işi sadece o değil. İnsanın hayal gücü ve yaratıcılığı gibi daha fazla fonksiyona sahip. Dansçılar, şarkıcılar, müzik bestecileri, moda tasarımcıları ve bunlar gibi birçok yaratıcı alan her zaman insan yaratıcılığı üzerinde gelişecektir. Tüm bu alanlarda duygusal bir his olmalı ve hiçbir zaman bir robot tarafından bu alanlara dokunulmamalıdır.

Kalite Güvencesi

Bilgisayarların ve daha fazla teknolojinin kullanımı arttıkça, bunların düzgün çalışmasını sağlayan bir birime ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu bir insandan daha iyi yapabilecek kimse yok. Makineler arızalanabilir, kalibrasyon yanlış olabilir veya anakart aniden çalışmayabilir. Yalnızca insanlar hataları bulabilir ve düzeltebilir. İlk makineyi koruyacak bir makineyle ikinciyi koruyacak bir makinemiz olamaz. İnsan müdahalesi olmalı.

Hukuk ve Siyaset

Robotların hukuk kararları almasını veya mahkeme kararlarını değerlendirdiğini düşünüyor olabilir miyiz? Hayır! Bilgisayarlarımızı şehirlerimiz, ilçelerimiz veya ülkelerimizden sorumlu tutamayız. Tek bir bilgisayar yüzünden yüzlerce suç şebekesi sıkışacak ve adalet hangi temelde olacak? Neyin iyi olduğunu her zaman bilemez, kötü olanı mantıklı yargılayamazlar.

Yemek Pişirme

Bir robotun bir tarifi takip etmesi ve yemek hazırlaması mümkündür. Ancak, insanın damak tadını memnun edebilecek bazı yeni buluşlar yapabilir mi? Bir tarife yeni ekleme yapabilir ve bir yemekte, gıda ürününde yenilik yapabilir mi? Bu alanı elinde tutacak olan insanlardır, tabii ki.

Eğitim

Talimat vermekten söz etmiyoruz. Robotlar bunda iyi olabilir. Peki, bilgiyi tecrübeye dayandırmak konusuna ne dersiniz? Zor konuların anlaşılmasını kolaylaştıran yollar geliştirmeye ne dersiniz? Öğrencilerin sıkılmayacağı bir şekilde öğretmeye ne dersiniz? Robotlar, öğretimde çokça ihtiyaç duyulan insan dokunuşunu ve yaratıcılığını asla elde edemezler. ‘Robotik’ öğretmenler, sınıfta iyi sonuçlar aldığımızda bizi motive etmeyecek ya da yanlış yaptığımızda sırtlarımızı sıvazlamayacak. Peki edebiyat, sanat ve müzik gibi bir robotun asla ulaşamayacağı alanlar? Öyleyse, öğretmenlerimiz her zaman insanlar olacak!

Bunlar, teknolojinin insanların yerini alamadığı bazı mesleklerdir. Ancak robotların yerimizi alabileceği bazı işler de var. İşiniz bunlardan biri olsa bile, insanların yaratıcılık armağanına sahip olduğunu unutmayın ki robotlar bunu yapamazlar. Bu dünyayı yönetmek için her zaman yeni fikirler bulabileceğiz!