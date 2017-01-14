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Pusula Nasıl Tutulur, Kullanılır ve Çalışır?

Written by bayramaktas Leave a comment

İnsanoğlu çağlar boyunca keşfetmeyi kendisine görev bilmiş, belki merakından dolayı, belki daha iyi yaşam koşulları bulmayı ümit ettiğinden sürekli yeni coğrafyalara kendisini taşımıştır. Coğrafi keşiflerin insanlığa ne kadar faydası olduğu bilinen bir gerçektir. Bilinmeyen yerlere yolculuklarda yön tayini önemli bir araçtır. Pusula iki bin yıl önce işte bu amaçla Çinliler tarafından icat edilmiştir. Avrupa’da 1200’lerde konuşulmaya başlayan pusula bu yüzyılın sonlarına doğru geliştirilerek bir kutunun içine yerleştirilmiştir. Özellikle denizcilikte yaygın kullanımı sayesinde birçok önemli keşif yapılabilmiş, belki de bu günkü Dünya coğrafyası pusulanın kullanılmasıyla şekillenmiştir.

Pusula Nasıl Tutulur?

Pusula yönümüzü bulmayı kolaylaştıran önemli bir keşiftir. Pusulayı tanıyıp doğru bir şekilde kullanırsak yolumuzu hiçbir şekilde kaybetmeden tamamlayabiliriz. Pusula manyetik bir alan üzerinde dengelenmiş bir ibre ile hemen hemen çok hassas bir derecede yön tayinini yapabilmektedir. Pusulanın çalışma prensibi Dünya’nın kuzey dediğimiz noktasının manyetik çekim gücü üzerine kurulmuştur. Yani pusula ne yöne çevrilirse çevrilsin okun ucu daima kuzeyi gösterir. Ta ki başka bir manyetik alan pusulayı etkileyene kadar. Demek ki pusula kullanırken ilk dikkat edeceğimiz husus manyetik alanlardan uzak durmak olacaktır. Pusulayı nasıl kullanmamız gerektiğine gelince;

Pusula mümkün olduğunca yatay durumda tutulmak suretiyle düz bir konuma getirilir. Üzerinde bulunan ok duruncaya kadar beklenir. Ok daima Kuzey, yani İngilizce North (N Harfi)’u gösterecektir. Kuzey’e döndüğümüzde arka istikametimiz Güney, yani South (S Harfi)’u, sağ istikametimiz Doğuyu yani East (E Harfi)’i, sol istikametimiz de Batıyı yani West (W Harfi)’i işaret eder. Pusulayı doğru tutmak son derece önemlidir. Pusula avuç üzerinde ve göğüs hizasında tutulmalıdır. Bu pozisyon yürürken durduğunuz an alacağınız ilk pozisyondur. Manyetik iğne size yönleri vereceğinden size sadece hangi açıda, hangi yöne gitmek istediğinize karar vermek kalacaktır. 

Pusula ile yön tayin edilebildiği gibi bulunduğunuz yerin haritada işaretlenmesi de gerçekleştirilebilir. Haritaların üst kısmı daima Kuzey istikametini göstermektedir. Haritayı düz bir yere yayıp üzerine pusulayı harita kenar çizgisiyle paralel olarak yerleştirdiğimizde ibre kuzeye gelene kadar haritayı çevirerek yönüne getirmiş oluruz. 

Pusula Nasıl Çalışır?

Pusula dünyanın manyetik çekim alanına göre kendini yönlendiren basit bir manyetik iğne sayesinde çalışmaktadır. Burada dünyayı büyük bir mıknatıs olarak düşünürsek dünyanın manyetik çekim alanı kuzey noktası olduğundan bir mıknatıs gibi oku kuzeye çekecektir. Dünyanın her yerinde pusula doğru bir şekilde çalışmamaktadır. Bazı bölgelerde yerkürenin yapısı gereğince manyetik sapmalar yaşanabilmekte olup bu bölgeler haritalarda sapma miktarını da belirtmek suretiyle gösterilmektedir. Pusula kullanımında en önemli konu manyetik çekim gücü sağlayacak başka bir cisim yakınında bulunmamaktır. Bu durum pusulanın sapmasına neden olabilmektedir. 

Pusulam yok ve kayboldum diyorsanız kutup yıldızını takip ederek yönünüzü de bulmanız mümkündür. Cezve şeklinde hareket eden Büyükayı takımyıldızı sayesinde daima kuzey yönünü gösteren kutup yıldızını bulabilirsiniz. Cezvenin alt kısmı hizasında beş boy ileriye bakmanız bunun için yeterli olacaktır. Güneş’e bakarak da yönümüzü bulmamızı sağlayabiliriz. Güneş’in doğu istikametinden doğduğu ve batı istikametinden battığını düşünmemiz yönümüzü bulmamız için yeterli bir veri sağlamaktadır.

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