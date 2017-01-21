Perlit Nedir, Ne İşe Yarar, Nerede Bulunur, Kullanılır? Protein Ağırlıklı Diyetle Kilo Vermek Daha Kolay Renklerin Anlamları ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri Kısaca Nelerdir? Aspir Bitkisi Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Yetiştirilir? Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri Çeşitleri Hangileridir? Biyodizel Yakıt Üretimi Nasıl Yapılır, Yasak mıdır? En İyi Yarı Zamanlı İş ve İşletme Fikirleri Pusula Nasıl Tutulur, Kullanılır ve Çalışır? İbn-i Sina Kısaca Eserleri, Hayatı ve Buluşları Nelerdir? İnsan Gözü Kaç Megapiksel Algılar, İnsan Gözü Çözünürlüğü Ne Kadar? Farklı Dinler ve Özellikleri, Dünyadaki İlginç Dinlerin Kurucuları İşyeri Makyajı Nasıl Olmalıdır? Makyaj Teknikleri Nelerdir? Elma Çekirdeklerinin Zararları Nelerdir? Kadınları Anlamak İstiyorum Bunun İçin Ne Yapmalı? Futbol Takımlarına Verilen Yıldızlar Nasıl Verilir? Araç Takip Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır? Araç Takip Cihazı Nereye Takılır? Renk Körlüğü Testi Nasıl Yapılır, Renk Körlüğü Testi Nasıl Geçilir? Solucan Gübresi Ne İşe Yarar, Özellikleri, Faydaları ve Avantajları Nelerdir? Rüzgar Türbini Maliyeti ve Kazancı Ne Kadardır? Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Nasıl Yapılır? Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Ölüm Riski, Kemoterapi ve Unutkanlık Bilgisayarın Tarihsel Gelişim Süreci Hakkında Kısaca Bilgi En İyi Yatırım Planı Nasıl Yapılır, Oluşturulur, Hazırlanır? Yeraltı Madencilik Uygulamaları, Yöntemleri ve Türleri Yüksek Kolesterolü Düşürmek İçin Ne Yapmalı? Öğrenci Harçlığı Ne Kadar Olmalıdır? 20 Yaşında Para Kazanmak İçin Gerekli Finansal Alışkanlıklar En Yeni, Güncel, İyi Ek İş Fikirleri, Sermayesiz Yan İş Alanları Neurofeedback Tedavisi Nasıl Yapılır, Kimlere Uygulanır? Yeni Doğan Bebeğin Hıçkırığı Nasıl Giderilir? Ne İyi Gelir? İş Görüşmesine Hazırlık Nasıl Yapılır, Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Beyin Hücreleri Ne ile Beslenir, Beyin Gücü Nasıl Arttırılır ve Geliştirilir? Sudan Hidrojen Elde Etme ve Depolama Yöntemleri Nelerdir? Duygusal Aşk Şiiri Örneği-Kısa ve Yeni Anadolu İle İlgili Şiir Örneği-Kısa ve Özgün Elektrik Faturasını Azaltmak-Düşürmek İçin Öneriler Kara Delik İçine Girince Ne Olur? Kara Deliğin İçinde Ne Var? Küçük İşletme Önerileri, Yeni İş Fırsatları-2017 Müren Balığı Nedir, Nerede Yaşar, Tehlikeli midir, Öldürür mü? Porto Riko Hakkında Genel Bilgiler, Tarihi, Kültürü, Dili, İnsanları Nasıldır? Mavi Halkalı Ahtapot Nerede Yaşar, Özellikleri Nasıl Hayvandır? Topikal ve Epiflo Transdermal Oksijen Terapi Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır? Evde Kuş Beslemek İçin Neler Gerekir? Evde Kuş Beslemek İstiyorum Twitter Takipçi Artırma Yararlı mı, Parayla Twitter Takipçisi Kazanma Yolları Mantıklı mı? Kına Yakmanın Anlamı Nedir, Kına Nasıl Yapılır, Kına Nelere İyi Gelir? Türkiye’deki En İyi ve Popüler Meslekler Sıralaması Nasıldır? Mardin Tarihi Yerleri Hakkında Kısa Bilgiler, Mardin Gezi Yazısı, Tavsiye ve Öneriler Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur? Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür? Maliyeti-Fiyatı Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Denizli Pamukkale Gezi Yazısı; Bilgiler, Tavsiye ve Öneriler Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir? Yazılımla Beygir Gücü Yükseltme Nasıl Yapılır? Detoks Banyosu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Yapılır? Detoks Banyosu Neye İyi Gelir? Bulgaristan Göçmenlerinin Tarihi ve Özellikleri, Nasıl İnsanlardır? Arama Motorları Nelerdir? Nasıl Çalışır? Arama Motoru Nasıl Yapılır? Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır, Nasıl Çalışır? İnsan İçin Ailenin Önemi Nedir, Aile Neden Önemlidir, Niçin Toplumun Temelidir? Şanlıurfa Balıklıgöl Gezi Yazısı, Gezilecek Yerler, Tavsiye ve Öneriler Kalbin Çalışma Mekanizması, Çalışma Sırası, Kalp Nasıl Çalışır Kısaca Açıklama Çok Para Kazanmak İstiyorum, Ne Yapmak Lazım? Annenin Çocuğuna Kazandırması Gereken Beceriler Nelerdir? Sanayi Devriminin Yararları ve Zararları, Sanayi İnkılabının Etkileri ve Sonuçları Kıbrıs Altın Kumsal, Apostoles Andreas Manastırı ve Zafer Burnu Gezisi Lavanta Yağının Kullanım Alanları Nelerdir, Saça ve Cilde Nasıl Uygulanır? Çocukların Zeka Gelişimi İçin Hangi Oyunlar Oynanmalı? Girişimci Nasıl Olmalıdır, Olmak İçin Neler Gerekir? Halk Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Nelerdir? Tırnakların Güçlü ve Sağlıklı Olması İçin Ne Yapılmalı? Hangi Vitaminler Tırnak Güçlendirir, İyi Gelir? Country Stili Dekorasyon Nedir, Bu Tarzda Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Google Reklamı Almak-Vermek İstiyorum, İşe Yarar mı Ne Yapmalıyım? Batman Hasankeyf Gezi Yazısı, Tavsiyeleri, Tatil Önerileri Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri, Kazanma Teknikleri, Memnun Etme Yöntemleri Dergi, Gazete, Televizyon ve İnternet Reklamcılığı Arasındaki Uçurum Şirketler İçin Halkla İlişkiler (PR) Yöntemleri, Önemi ve Reklam İle Arasındaki Farklar Taş Boyama Sanatı Mandala Hakkında Bilgi, Tavsiye ve Öneriler Şanlıurfa Göbeklitepe Tarihi Gezisi Hakkında Bilgi Kutup Ayıları Nasıl Hayvanlardır? Yaşamları ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler Anksiyete Kaygı Bozukluğu Nasıl Geçer, Krizi Nasıl Kontrol Edilir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Yüzdeki Çil Lekeleri Evde Nasıl Geçer, Çiller İçin Kesin Çözüm Ankara Karagöl Mesire Alanı Nasıldır? Gezisi İçin Tavsiyeler Alışkanlık ve Bağımlılık Arasındaki Fark Nedir? Alışkanlık mı Bağımlılık mı? Fosil Yakıtlar Küresel Isınmayı Nasıl Etkiler? Zararları Hakkında Madde Madde Bilgi Yelken Sporu, Yelken Sınıfları ve Seyir Tipleri Hakkında Kısa Bilgiler Doğru ve Etkili Dinlemenin Önemi Nedir, Nasıl Olmalıdır? Bitkiler Görür mü? Bitkilerin Sese Karşı Duyarlılığı ve Zekası Var mıdır? Krup Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir, Ne Kadar Sürer, Ne Zaman Geçer? Mantıku’t-Tayr Eseri Hakkında Kısaca Bilgi En Hızlı, Kolay Uykuya Nasıl Dalınır? Hemen Uyuyamıyorum Ne Yapmalıyım? Uykuya Dalmanın Yolları Mükemmellik Hastalığı, Mükemmel Olma Takıntısı Hakkında İlişkilerde ve Evlilikte Aşkı Uzun, Canlı ve Taze Tutmanın Yolları, İyi Bir İlişki İçin Yapılması Gerekenler Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eserleri ve İsimleri Hakkında Bilgi Atabetü’l Hakayık Bölümleri, Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi, Hangi Döneme Aittir? Manevi ve Duygusal Anlamda Nasıl Güçlü Olunur? Ruhsal Olarak Rahatlamanın Yolları Çorum Alacahöyük Ören Yeri ve Müzesi, Hattuşaş Gezilecek Yerler Hakkında Bilgi Çocuklar İçin Kağıttan Uçak, Hayvan Maskesi, El Yapımı Oyuncak Ev Etkinlikleri Meksika Müzik Aleti İsimleri ve Türlerinin Listesi Sarı (Beyaz) Hardal Tohumu Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar, Sosunun Faydaları Nötron Yıldızları, Pulsarlar ve Süpernova Patlaması Hakkında Bilgiler Divanı Lügatit Türk Kim Tarafından Niçin Yazılmıştır, Eserin Önemi ve Amacı Kurum Kültürü Nasıl Olumlu Bir Havaya Dönüştürülür: Liderlik
Teknoloji ve Hayat

Perlit Nedir, Ne İşe Yarar, Nerede Bulunur, Kullanılır?

Written by bayramaktas Leave a comment

Perlit nedir ve özellikleri nelerdir?

Perlit volkanik olaylarda oluşan lavların soğuyup gözle görünür veya mikroskopik ölçülerde küçük parçacıklar halinde kırılması ile oluşmaktadır. Perlit adını İngilizcedeki ‘pearl’ yani inci anlamından alan volkanik kökenli camsı bir kayaçtır. Adını inciden almasının nedeni de kırılma sonucunda inci gibi parlak oluşundan almaktadır. Perlit birçok alanda çeşitli özelliklerinden faydalanılarak kullanılan ve doğada kendiliğinden oluşan bir maddedir. Perlit kayaçlarının çok çeşitli renkleri bulunabilmektedir. Bu renkler kimi ham perlitte siyah, kimisinde ise gri renge kadar değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenledir ki perlit kayaçlarının çeşitlerini gözle tanımlamak zorlaşmaktadır. Perlitte en çok SiO2 ile AlO3 bulunmaktadır ki bu da perliti dayanıklılığı yüksek olan bir madde yapmaktadır.

Perlit ne işe yarar ve kullanım alanları nelerdir?   

Perlitin hızlı bir şekilde ısıtılıp yumuşama noktası olan 870 derecenin üzerine çıkıldığında, içinde bulunan %2 ile %6 arasında değişen su miktarının buharlaşması sonucunda hem genleşiyor hem de suyun buharlaşmasıyla içinde bulunan gözenekleri büyüyor. Aynı zamanda bu ısıtma sonucunda perlit bir mısır gibi patlayarak hacmi 4 ile 30 katına kadar çıkabilmektedir. Bu perlite harika bir ısı ve ses yalıtım hammaddesi olma özelliğini sağlıyor.

Perlitin kullanım alanları oldukça geniştir ve bu kullanım alanları birbirinden çok farklı alanlar olabilmektedir. Örneğin, perlitin en çok kullanıldığı inşaat sektöründe perlit; ısı ve ses yalıtımı olarak dolgu maddeleri, çimento bağlayıcısı, hafif yapı elemanları, yüzey döşemelerindeki ısı ve ses yalıtımları gibi özelliklerde kullanılmaktadır. Sanayi sektöründe ise süzme işlemlerinde; meyve suyu süzme, bira süzme, antibiyotiklerin süzülmesi, sitrik asit süzme, boyaların süzülmesi, içme havuzlarındaki suyu süzme, içme sularının süzülmesinde ve daha birçok süzme işlemlerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda perlit ilaç ve kimya sanayisinde insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan ilaçlarda, bitkileri haşerelerden korunması için gerekli olan ilaçlarda, gübrelerde, dinamitlerde, bazı boyaların üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarına ek olarak perlit sondaj işlemi sırasında yapılan çimentolamayı kolaylaştırıcı katkı maddesi, mobilya yapımında dolgu maddesi, ambalajlamada dolgu maddesi, plastik köpük ve plakalama işlemlerinde dolgu maddesi gibi çok çeşitli biçimlerde kullanılmaktadır.

Perlit nerede bulunur?

Perlit yukarıda da belirttiğimiz gibi volkanik bir kayaç olduğu için perlit rezervleri daha çok volkanik kuşaktaki bölgelerde bulunmaktadır. Bu rezervler Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da çeşitli ülkelerde bulunmaktadır. Perlit rezervlerinin bulunduğu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devleti, Yunanistan, Filipinler, Japonya ve Türkiye bulunmaktadır.

Ülkemizde perlit rezervinin bulunduğu iller ve ilçeleri; Ankara Kızılcahamam, Çubuk ve Çamlıdere, İzmir Foça, Cumaovası, Bergama, Dikili, Manisa Sarıkamış ve Zeytindağı, Nevşehir Acıgöl, Balıkesir İvrindi, Çanakkale Biga ve Orta, Eskişehir Seyitgazi, Erzincan Türkmentepe, Erzurum Pasinler, Kars Sarıkamış.  

Perlit nasıl üretilip işlenir?

Perlit açık işletmecilik metodu ile üretilmektedir. Yani bulunan perlit rezervine ekonomik olarak yeraltına inilmeye gerek olmadan üzerindeki toprak örtüsünü kaldırarak kazanılması ile üretilmektedir. Perlit kırma, öğütme ve sınıflandırma işlemlerinden geçirilerek genleştirilmiş perlit elde edilmektedir. Perlitin bu genleştirme işlemlerinde kullanılan perlitin cinsi, gerekli ısıtma süresi, tane iriliği ve genleşme sıcaklığı önemli özelliklerdir.  Perlit hazırlama tesislerinde ön öğütme, kurutma, öğütme, ince öğütme, eleme, sınıflandırma, boyutlama ve depolama işlemleri yapılmaktadır. Perlitin öğütülmesi işlemlerinde talep alanlarının çok ve farklı olmasından dolayı esneklik önemlidir.

Sonuç olarak perlit çok farklı alanlarda ve farklı özellikleri kullanılarak yaygın bir şekilde dünya çapında kullanılan bir maddedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgikafesi.com © 2015 – 2017 Tüm Hakları Saklıdır.