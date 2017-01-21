Perlit Nedir, Ne İşe Yarar, Nerede Bulunur, Kullanılır?

Perlit nedir ve özellikleri nelerdir?

Perlit volkanik olaylarda oluşan lavların soğuyup gözle görünür veya mikroskopik ölçülerde küçük parçacıklar halinde kırılması ile oluşmaktadır. Perlit adını İngilizcedeki ‘pearl’ yani inci anlamından alan volkanik kökenli camsı bir kayaçtır. Adını inciden almasının nedeni de kırılma sonucunda inci gibi parlak oluşundan almaktadır. Perlit birçok alanda çeşitli özelliklerinden faydalanılarak kullanılan ve doğada kendiliğinden oluşan bir maddedir. Perlit kayaçlarının çok çeşitli renkleri bulunabilmektedir. Bu renkler kimi ham perlitte siyah, kimisinde ise gri renge kadar değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenledir ki perlit kayaçlarının çeşitlerini gözle tanımlamak zorlaşmaktadır. Perlitte en çok SiO2 ile AlO3 bulunmaktadır ki bu da perliti dayanıklılığı yüksek olan bir madde yapmaktadır.

Perlit ne işe yarar ve kullanım alanları nelerdir?

Perlitin hızlı bir şekilde ısıtılıp yumuşama noktası olan 870 derecenin üzerine çıkıldığında, içinde bulunan %2 ile %6 arasında değişen su miktarının buharlaşması sonucunda hem genleşiyor hem de suyun buharlaşmasıyla içinde bulunan gözenekleri büyüyor. Aynı zamanda bu ısıtma sonucunda perlit bir mısır gibi patlayarak hacmi 4 ile 30 katına kadar çıkabilmektedir. Bu perlite harika bir ısı ve ses yalıtım hammaddesi olma özelliğini sağlıyor.

Perlitin kullanım alanları oldukça geniştir ve bu kullanım alanları birbirinden çok farklı alanlar olabilmektedir. Örneğin, perlitin en çok kullanıldığı inşaat sektöründe perlit; ısı ve ses yalıtımı olarak dolgu maddeleri, çimento bağlayıcısı, hafif yapı elemanları, yüzey döşemelerindeki ısı ve ses yalıtımları gibi özelliklerde kullanılmaktadır. Sanayi sektöründe ise süzme işlemlerinde; meyve suyu süzme, bira süzme, antibiyotiklerin süzülmesi, sitrik asit süzme, boyaların süzülmesi, içme havuzlarındaki suyu süzme, içme sularının süzülmesinde ve daha birçok süzme işlemlerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda perlit ilaç ve kimya sanayisinde insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan ilaçlarda, bitkileri haşerelerden korunması için gerekli olan ilaçlarda, gübrelerde, dinamitlerde, bazı boyaların üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarına ek olarak perlit sondaj işlemi sırasında yapılan çimentolamayı kolaylaştırıcı katkı maddesi, mobilya yapımında dolgu maddesi, ambalajlamada dolgu maddesi, plastik köpük ve plakalama işlemlerinde dolgu maddesi gibi çok çeşitli biçimlerde kullanılmaktadır.

Perlit nerede bulunur?

Perlit yukarıda da belirttiğimiz gibi volkanik bir kayaç olduğu için perlit rezervleri daha çok volkanik kuşaktaki bölgelerde bulunmaktadır. Bu rezervler Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da çeşitli ülkelerde bulunmaktadır. Perlit rezervlerinin bulunduğu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devleti, Yunanistan, Filipinler, Japonya ve Türkiye bulunmaktadır.

Ülkemizde perlit rezervinin bulunduğu iller ve ilçeleri; Ankara Kızılcahamam, Çubuk ve Çamlıdere, İzmir Foça, Cumaovası, Bergama, Dikili, Manisa Sarıkamış ve Zeytindağı, Nevşehir Acıgöl, Balıkesir İvrindi, Çanakkale Biga ve Orta, Eskişehir Seyitgazi, Erzincan Türkmentepe, Erzurum Pasinler, Kars Sarıkamış.

Perlit nasıl üretilip işlenir?

Perlit açık işletmecilik metodu ile üretilmektedir. Yani bulunan perlit rezervine ekonomik olarak yeraltına inilmeye gerek olmadan üzerindeki toprak örtüsünü kaldırarak kazanılması ile üretilmektedir. Perlit kırma, öğütme ve sınıflandırma işlemlerinden geçirilerek genleştirilmiş perlit elde edilmektedir. Perlitin bu genleştirme işlemlerinde kullanılan perlitin cinsi, gerekli ısıtma süresi, tane iriliği ve genleşme sıcaklığı önemli özelliklerdir. Perlit hazırlama tesislerinde ön öğütme, kurutma, öğütme, ince öğütme, eleme, sınıflandırma, boyutlama ve depolama işlemleri yapılmaktadır. Perlitin öğütülmesi işlemlerinde talep alanlarının çok ve farklı olmasından dolayı esneklik önemlidir.

Sonuç olarak perlit çok farklı alanlarda ve farklı özellikleri kullanılarak yaygın bir şekilde dünya çapında kullanılan bir maddedir.