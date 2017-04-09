Nükleer Santrallerin Önemi, Yararları ve Zararları Hakkında Bilgiler

Son yıllarda ülkemizde nükleer santraller hakkında çok sık konuşulur oldu. Bir kısım vatandaş santrallere tamamen karşı çıkarken, bazı kesimler santralin ülke için faydalı olacağını savundu. Birçok kişi ise çekimser kaldı. Peki neden bu santral bu kadar tartışma yarattı? Nükleer santral kurulmalı mı, yapımı durdurulmalı mı? Bizim yapabileceğimiz sadece yararlarını ve zararlarını anlatmak olacaktır. Bu yazımızla beraber soruları ancak sizler yanıtlayabilirsiniz.

Nükleer Santral Kısaca Nedir?

En başta elektrik enerjisinin üretildiği yerdir. Bir ya da daha fazla sayıda nükleer (atom çekirdeği ile ilgili olan bir kavram) reaktör, yakıt olarak radyoaktif (uranyum) maddeleri kullanır ve bu sayede elektrik üretilir. Radyoaktif maddelerin kullanımı nedeniyle, diğer santrallere göre biraz daha tehlikelidir. Bu nedenle son teknoloji ile sık güvenlik önlemleri alınır.

Nükleer Santral Neden Önemlidir?

Dünyada yaşayan insan sayısı her geçen gün daha da artmakta, buna bağlı olarak da daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu enerjilerin başında da elektrik enerjisi gelmektedir. Enerji tüketimi bu kadar fazla olunca, enerji üretiminin de her geçen gün artması gerekmektedir. İşte bu noktada termik ve hidroelektrik santrallerinin yanı sıra nükleer santraller de devreye girmektedir. Bazı ülkelerin enerjilerinin çok büyük bir kısmını nükleer santrallerden üretilmektedir.

Nükleer Santrallerin Yararları Nelerdir?

Öncelikle bir termik santralde üretilen elektriğin neredeyse 10 katını nükleer santralde üretmek mümkündür. Çevreye daha az zarar verirler çünkü çevreye yaydıkları CO2 (karbondioksit) miktarı, bir termik santrale göre çok azdır. Enerji üretiminin yüksek oluşu enerjinin ihraç malları arasına girmesini sağlar. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlanabilir. Nükleer santral gelişmiş ülkelerin, gelişmiş teknolojileri aracılığıyla yapılır. Bu bakımdan bir nükleer santral marka olabilmeyi desteklediği gibi, gelişmişliğin de sembolü olarak görülebilir. Kurulum aşamasında gereken tüm önlemler alınırsa ve her daim bu şekilde korunursa aslında oldukça güvenli bir santral çeşididir.

Nükleer Santrallerin Zararları Nelerdir?

Bu santrallerde radyoaktif maddeler parçalanarak enerji üretilir. Bu da her aşamada havaya radyasyon salınımı yapılacak demektir. Çıkan radyasyon ise ya özel binalarda ya da kurşun mezarlarda saklanır. Bu nedenle geniş güvenlik önlemleri alınır ve depolama konusunda çok çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü herhangi bir sızıntı milyonlarca canlının hayatını büyük tehlikeye sokar. Çalışma süresini dolduran binaların da kapatılması noktasında sıkıntı yaşanabilir. Çünkü radyasyon uzun yıllar boyunca benliğini korur. Bu da binalar dağıtılırken de ortaya bir sızıntı çıkabileceği anlamına gelir. Türkiye bazında düşünecek olursak ülkemiz deprem bölgesi, bu nedenle olası bir deprem durumunda santralde sızıntı olabilir.

Tarihte Nükleer Santral Faciaları Nelerdir?

En bilinen ve sonuçları en ağır kaza hiç şüphesiz ki 1986 yılındaki Çernobil faciasıdır. Çernobil Santrali batı normlarına uygun olarak inşa edilmemiş ve kaza da doğal afet nedeniyle meydana gelmemiştir. Tamamen çalışanların neden olduğu bir kaza olarak tarihe geçmiştir. Bunun yanı sıra 1979 yılında Amerika’da Three Miles Island nükleer santralinde kaza meydana gelmiştir. Soğutma sistemindeki bazı vanaların kapalı unutulması sonucunda meydana gelmiştir ancak sonuçlarından hiçbir canlı ya da çevre olumsuz olarak etkilenmemiştir. 2011yılında Japonya’da Fukushima Santrali kazası meydana gelmiştir. Buna dünya çapında en büyük depremlerden biri olarak nitelendirilebilecek bir deprem ve sonrasında oluşan tsunami dalgaları neden olmuştur. Kazada elektrik gücü kaybı yaşanmıştır.

Bu kazaların yanı sıra daha ufak çaplı kazaların da yaşandığı bilinen gerçeklerdendir ancak bir kısım kişiler çok fazla kazanın yaşanıp insanların etkilendiğini söylerken, bir bölüm ise kazaların (Çernobil dışında) hiçbir canlının hayatını etkilemediğini savunmaktadır. Şunu eklemek gerekir ki, nükleer santral yapmak, bir ev inşa etmeye benzemez. Zahmetlidir ve dikkat gerektirir. Bu nedenle Türkiye’de de yapılacak santrallerin ihaleleri herhangi bir inşaat firmasına verilmemiştir. Dünyada neredeyse 400 tane nükleer santral vardır ve sadece 100’e yakını Amerika’da bulunmaktadır. Gelişmiş ülkeler enerjilerinin büyük kısmını bu santraller aracılığıyla sağlar. Elbette her şeyin yararı olduğu gibi zararı da mevcuttur. Yapılması gereken her şeyi önceden düşünerek zararları en aza indirebilmektir. Biz dilimiz döndüğünce nükleer santralleri basit bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştık. Yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu tamamen sizlere kalmış…