Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur? Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür? Maliyeti-Fiyatı Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Denizli Pamukkale Gezi Yazısı; Bilgiler, Tavsiye ve Öneriler Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir? Yazılımla Beygir Gücü Yükseltme Nasıl Yapılır? Detoks Banyosu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Yapılır? Detoks Banyosu Neye İyi Gelir? Bulgaristan Göçmenlerinin Tarihi ve Özellikleri, Nasıl İnsanlardır? Arama Motorları Nelerdir? Nasıl Çalışır? Arama Motoru Nasıl Yapılır? Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır, Nasıl Çalışır? İnsan İçin Ailenin Önemi Nedir, Aile Neden Önemlidir, Niçin Toplumun Temelidir? Şanlıurfa Balıklıgöl Gezi Yazısı, Gezilecek Yerler, Tavsiye ve Öneriler Kalbin Çalışma Mekanizması, Çalışma Sırası, Kalp Nasıl Çalışır Kısaca Açıklama Çok Para Kazanmak İstiyorum, Ne Yapmak Lazım? Annenin Çocuğuna Kazandırması Gereken Beceriler Nelerdir? Sanayi Devriminin Yararları ve Zararları, Sanayi İnkılabının Etkileri ve Sonuçları Kıbrıs Altın Kumsal, Apostoles Andreas Manastırı ve Zafer Burnu Gezisi Lavanta Yağının Kullanım Alanları Nelerdir, Saça ve Cilde Nasıl Uygulanır? Çocukların Zeka Gelişimi İçin Hangi Oyunlar Oynanmalı? Girişimci Nasıl Olmalıdır, Olmak İçin Neler Gerekir? Halk Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Nelerdir? Tırnakların Güçlü ve Sağlıklı Olması İçin Ne Yapılmalı? Hangi Vitaminler Tırnak Güçlendirir, İyi Gelir? Country Stili Dekorasyon Nedir, Bu Tarzda Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Google Reklamı Almak-Vermek İstiyorum, İşe Yarar mı Ne Yapmalıyım? Batman Hasankeyf Gezi Yazısı, Tavsiyeleri, Tatil Önerileri Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri, Kazanma Teknikleri, Memnun Etme Yöntemleri Dergi, Gazete, Televizyon ve İnternet Reklamcılığı Arasındaki Uçurum Şirketler İçin Halkla İlişkiler (PR) Yöntemleri, Önemi ve Reklam İle Arasındaki Farklar Taş Boyama Sanatı Mandala Hakkında Bilgi, Tavsiye ve Öneriler Şanlıurfa Göbeklitepe Tarihi Gezisi Hakkında Bilgi Kutup Ayıları Nasıl Hayvanlardır? Yaşamları ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler Anksiyete Kaygı Bozukluğu Nasıl Geçer, Krizi Nasıl Kontrol Edilir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Yüzdeki Çil Lekeleri Evde Nasıl Geçer, Çiller İçin Kesin Çözüm Ankara Karagöl Mesire Alanı Nasıldır? Gezisi İçin Tavsiyeler Alışkanlık ve Bağımlılık Arasındaki Fark Nedir? Alışkanlık mı Bağımlılık mı? Fosil Yakıtlar Küresel Isınmayı Nasıl Etkiler? Zararları Hakkında Madde Madde Bilgi Yelken Sporu, Yelken Sınıfları ve Seyir Tipleri Hakkında Kısa Bilgiler Doğru ve Etkili Dinlemenin Önemi Nedir, Nasıl Olmalıdır? Bitkiler Görür mü? Bitkilerin Sese Karşı Duyarlılığı ve Zekası Var mıdır? Krup Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir, Ne Kadar Sürer, Ne Zaman Geçer? Mantıku’t-Tayr Eseri Hakkında Kısaca Bilgi En Hızlı, Kolay Uykuya Nasıl Dalınır? Hemen Uyuyamıyorum Ne Yapmalıyım? Uykuya Dalmanın Yolları Mükemmellik Hastalığı, Mükemmel Olma Takıntısı Hakkında İlişkilerde ve Evlilikte Aşkı Uzun, Canlı ve Taze Tutmanın Yolları, İyi Bir İlişki İçin Yapılması Gerekenler Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eserleri ve İsimleri Hakkında Bilgi Atabetü’l Hakayık Bölümleri, Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi, Hangi Döneme Aittir? Manevi ve Duygusal Anlamda Nasıl Güçlü Olunur? Ruhsal Olarak Rahatlamanın Yolları Çorum Alacahöyük Ören Yeri ve Müzesi, Hattuşaş Gezilecek Yerler Hakkında Bilgi Çocuklar İçin Kağıttan Uçak, Hayvan Maskesi, El Yapımı Oyuncak Ev Etkinlikleri Meksika Müzik Aleti İsimleri ve Türlerinin Listesi Sarı (Beyaz) Hardal Tohumu Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar, Sosunun Faydaları Nötron Yıldızları, Pulsarlar ve Süpernova Patlaması Hakkında Bilgiler Divanı Lügatit Türk Kim Tarafından Niçin Yazılmıştır, Eserin Önemi ve Amacı Kurum Kültürü Nasıl Olumlu Bir Havaya Dönüştürülür: Liderlik Kurumsal Mükemmellik Nedir? Bireyin ve Yöneticinin Rolü İzmir’den Neler Alınır, Nerede Gezilir, İzmir’de Farklı Tatil Fikirleri Güzel Görünmek İçin Cilt Bakımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler İşletmeler, Şirketler İçin Neden Mobil Uygulamalar Yaptırmak Gereklidir? Çocuğum İnternet Bağımlısı Oldu, Telefonla Çok Oynuyor, Ne yapmalıyım? E-Ticarette Rekabetin, Pazar Payının Artması, Başarının Zorluğu Anneyle Beraber İzlenmesi Gereken Filmler Hangileridir? İlk Türk İslam Eserlerinden Kutadgu Bilig Hakkında Geniş Bilgi İş Yerinde Verimliliği ve Mutluluğu Artırmanın Yolları, Sırları Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi Kronik Yorgunluk Sendromu Tedavi Türleri, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir? Sindirimi Kolaylaştırmak İçin Ne Yapmalıyız? Yurtdışında Bisiklet Sürülebilecek Güzel Şehirler Tansiyonu Düşüren Şeyler Nelerdir: Yüksek Tansiyon Düşürücü Nefes Egzersizleri Türk ve Dünya Edebiyatında Doğal ve Yapay Destan Hakkında Bilgi Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları, Yeni Tedavi Yöntemleri ve Testleri Yeni Doğan Bebek Kabız Olunca Ne Yapmalı? Bebeğin Kabız Olduğunu Nasıl Anlarız? Yunus Parkları Neden Kapatılmalı? Yunus Gösterilerinin Zararları Ülkemizdeki (Türkiye’deki) Akbaba Türleri, Özellikleri, Yaşadıkları Yerler Kendime İş Kurmak İstiyorum, Kendi İşinin Patronu Nasıl Olunur? Kaçkar Dağları Gezisinde İzlenilmesi Gereken Rotalar Hakkında Bilgi Ev Yapımı, Doğal ve Soğuk Protein Shake İçeceği Tarifleri Vücut Sıkılaştırma Yöntemleri-Kürleri, Bölgesel Zayıflama İçin Ne Yapmalı? Yeni Güzel İlginç Gelinlik, Kapri Pantolon, Düz Kesim Etek Modelleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Sözlü Dönem Edebiyat Ürünleri Konu Anlatımı Gribin Çabuk Geçmesi İçin Ne Yapmalıyım? Aşil Sendromu, Tendonu, Topuğu, Refleksi Ne Demektir? Kısaca Bilgi İntihar Teşebbüsünden Vazgeçirmek İçin Ne Yapmalıyız? Sosyal Sorumluluk Kavramı Neden Gereklidir? Toplumsal Etkileri, Önemi, Faydaları Kaş Şekillendirme Teknikleri Nasıl Yapılır, Güzel Kaşlar İçin Ne Yapmalı Fransız Sinemasının Tarihi Özellikleri, Akımları ve 7. Sanat da Denilen Sinema Yerçekimi Olmasaydı Nasıl Yaşardık, Neler Olurdu? Yerçekiminin Hayatımızdaki Önemi Kuru Öksürüğü Durdurmak Kesmek İçin Ne Yapmalıyız? Mitolojide, Efsanelerde, Masallarda Aynanın Tarihi Geçmişi ve Önemi Türkiye’de Blues Müzik Sanatçıları, Grupları İletişimin İnsan Hayatındaki Yeri, Önemi ve Değeri Kompozisyon Şamanizm Dini İnanç ve İbadetleri, Kuralları Özellikleri Hakkında Kısaca Organik Tarımın Faydaları Avantajları Nelerdir Maddeler Halinde Skleroderma Hastalığı Öldürür mü, Ölümcül müdür, Belirtileri Tedavisi Önlemler Proje Hazırlamanın Yararları Hakkında Bilgi, Proje ve Uygulama Aşamaları Reklamlar, Kitle İletişim Araçları Toplumu Nasıl Etkiler? Tüylenen Kumaşlar Kıyafetler Nasıl Temizlenir? Tango Dansı, Çıkışı, Özellikleri Hakkında Kısaca Daha Çok Mutlu Olmak İçin Ne Yapmalı? Yağmurlu Havada Araba Neden Kayar? Nasıl Kullanılır? Ferromanyetik Madde Paramanyetik Madde Ne Demektir? Örnekler Ergenlerle Doğru İletişim Nasıl Olmalıdır?
Teknoloji ve Hayat

Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur?

Written by bayramaktas Leave a comment

Yaşanılan nükleer santral kazalarının en ünlülerini hepimiz duymuşuzdur. Peki bu nükleer santral kazalarının ve patlamalarının nedenleri ve sonuçları neler olmuştur?

Neden Nükleer Enerji-Santraller Gerekli?

Gelişmiş ülkelerdeki en büyük ekonomik sorun enerji elde etmek olarak gösterilebilir. Artan nüfus ve buna bağlı ihtiyaçlar, teknolojik gelişmeler ve bu nedenle arz talep dengesinin sağlanması ile güçlü bir ekonomi için tüm ülkeler enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerjiyi üretmenin birçok yolu olduğu gibi her enerji üretim yolunun da avantajlar sağlaması veya risk oluşturması kaçınılmazdır. Dünya enerji talebindeki yıllık artışın ortalama % 1,8 civarında olması talebin her geçen yıl arttığının bir göstergesidir.

Petrol ve doğalgazın dağılımı, nakliye zorluğu ve yenilenemez oluşu alternatif enerji kaynakları üretme zorunluluğu doğurmuştur. Bilim adamları, uranyumu küçük kütleli farklı iki çekirdeğe bölmeyi başardıklarında açığa çıkan büyük bir enerjinin farkına vardılar. Bu enerjiye nükleer enerji denilmektedir. Nükleer enerji, Fisyon, Füzyon ve Doğal çekirdek parçalanması yöntemleriyle elde edilmekte olup bu işlemler için özel santraller kurulmaktadır. Dünya üzerinde 400’den fazla nükleer enerji santrali bulunmaktadır.

Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri Nelerdir?

Nükleer santrallerin en büyük sorunu nükleer atık problemidir. Son derece tehlikeli olan bu atıkların muhafazası hayati derecede önemlidir. Ayrıca ne kadar güvenlik tedbiri alınırsa alınsın nükleer enerji riskli bir teknolojidir. Japonya’da ya da Rusya’da olduğu gibi kaza riskleri bulunmakta ve bu kazaların sonuçları hem çevre hem de insan için son derece yıkıcı olmaktadır. Bu kazaların nedenleri bazen bir insan hatası olabilecekken bazen de bir deprem dahi olabilmektedir.

Nükleer santraller iç risklerin yanı sıra dış saldırılara karşı da büyük tehdit oluşturmaktadır. Bir nükleer santrale karşı gerçekleştirilecek terör eyleminin sonuçları ağır olacaktır. İşlenme sonucu açığa çıkan radyoaktif atıklar silah yapımında kullanılabilmekte ve bu da Dünya için bir tehdit oluşturmaktadır.

Nükleer Santral Kazaları ve Sonuçları

Bu güne kadar büyük ölçüde dört nükleer santral kazası gerçekleşmiş, bunlardan ikisinde alınmış tedbirler sayesinde çevrelerine bir zarar verilmediği söylenmiş, Çernobil Faciasının zararları ise son derece ciddi olmuştur. Fukuşima faciasının zararlarının da Çernobil’i geçtiği belirlenmiştir. Çernobil patlaması sonucunda binlerce km. yayılan radyoaktif madde 56 kişinin ölümüne, 4.000 kanser vakasına ve 600.000 kişinin sağlığının tehdit edilmesine neden olmuştur. Çernobil faciası için Rus yetkililerin çaba sarf ettiği kanısı tüm Dünya’da oluşmuş durumdadır. Japonya’da 9 şiddetinde oluşan deprem sonrasında Fukushima’daki nükleer santralin tehlike yaratması da başka bir örnek olarak ortaya konulabilir. Nükleer enerjinin çevreye zararı ise oldukça minimum seviyededir. Patlama dışında nükleer santrallerde oluşan radyoaktif etkiler iki şekilde çevreye ulaşmakta olup, bacalardan çıkan emisyonlar ve çıkan sıvı ve katı atıkların muhafazasız kalması ile nükleer santral sayesinde radyoaktivitenin çevreye ulaşması mümkündür.

Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur?

Bir nükleer patlama muazzam bir hasara neden olabilir. Patlamadan doğan ısı dalgası, Patlamanın yarattığı basınç, radyasyon ve etrafa yayılan radyoaktif serpinti patlama merkezine mesafe derecelendirmesiyle bir çok hasara yol açabilir. Merkezde 300 milyon santigrat derecede oluşan sıcaklık her şeyi buharlaştırabilir. Merkezden uzaklaştıkça ölüm ve yaralanmaların çoğu ısı dolayısıyla yanma, basınç nedeniyle yıkılan enkaz tehditleri ve yüksek radyasyon kaynaklıdır. Uzun vadede radyoaktif serpintiler rüzgar yardımıyla geniş bir alanı etkilemekte, hatta radyoaktif serpintinin su kaynaklarına karışması, bitkilere nüfuzu gibi çok uzun zamana ve mesafeye yayılabilen kalıcı etkiler bırakabilir. Radyasyonun özellikle saç, bağırsak, kemik iliği ve üreme organlarını etkilediği belirlenmiş olup Lösemi, Kanser, Kısırlık gibi hastalıklara yol açtığı tespit edilmiştir.

Hidrojen Bombaları Hakkında Kısa Bilgi, Fermi Yığını Nedir?

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgikafesi.com © 2015 – 2017 Tüm Hakları Saklıdır.