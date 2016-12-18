Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur?

Yaşanılan nükleer santral kazalarının en ünlülerini hepimiz duymuşuzdur. Peki bu nükleer santral kazalarının ve patlamalarının nedenleri ve sonuçları neler olmuştur?

Neden Nükleer Enerji-Santraller Gerekli?

Gelişmiş ülkelerdeki en büyük ekonomik sorun enerji elde etmek olarak gösterilebilir. Artan nüfus ve buna bağlı ihtiyaçlar, teknolojik gelişmeler ve bu nedenle arz talep dengesinin sağlanması ile güçlü bir ekonomi için tüm ülkeler enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerjiyi üretmenin birçok yolu olduğu gibi her enerji üretim yolunun da avantajlar sağlaması veya risk oluşturması kaçınılmazdır. Dünya enerji talebindeki yıllık artışın ortalama % 1,8 civarında olması talebin her geçen yıl arttığının bir göstergesidir.

Petrol ve doğalgazın dağılımı, nakliye zorluğu ve yenilenemez oluşu alternatif enerji kaynakları üretme zorunluluğu doğurmuştur. Bilim adamları, uranyumu küçük kütleli farklı iki çekirdeğe bölmeyi başardıklarında açığa çıkan büyük bir enerjinin farkına vardılar. Bu enerjiye nükleer enerji denilmektedir. Nükleer enerji, Fisyon, Füzyon ve Doğal çekirdek parçalanması yöntemleriyle elde edilmekte olup bu işlemler için özel santraller kurulmaktadır. Dünya üzerinde 400’den fazla nükleer enerji santrali bulunmaktadır.

Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri Nelerdir?

Nükleer santrallerin en büyük sorunu nükleer atık problemidir. Son derece tehlikeli olan bu atıkların muhafazası hayati derecede önemlidir. Ayrıca ne kadar güvenlik tedbiri alınırsa alınsın nükleer enerji riskli bir teknolojidir. Japonya’da ya da Rusya’da olduğu gibi kaza riskleri bulunmakta ve bu kazaların sonuçları hem çevre hem de insan için son derece yıkıcı olmaktadır. Bu kazaların nedenleri bazen bir insan hatası olabilecekken bazen de bir deprem dahi olabilmektedir.

Nükleer santraller iç risklerin yanı sıra dış saldırılara karşı da büyük tehdit oluşturmaktadır. Bir nükleer santrale karşı gerçekleştirilecek terör eyleminin sonuçları ağır olacaktır. İşlenme sonucu açığa çıkan radyoaktif atıklar silah yapımında kullanılabilmekte ve bu da Dünya için bir tehdit oluşturmaktadır.

Nükleer Santral Kazaları ve Sonuçları

Bu güne kadar büyük ölçüde dört nükleer santral kazası gerçekleşmiş, bunlardan ikisinde alınmış tedbirler sayesinde çevrelerine bir zarar verilmediği söylenmiş, Çernobil Faciasının zararları ise son derece ciddi olmuştur. Fukuşima faciasının zararlarının da Çernobil’i geçtiği belirlenmiştir. Çernobil patlaması sonucunda binlerce km. yayılan radyoaktif madde 56 kişinin ölümüne, 4.000 kanser vakasına ve 600.000 kişinin sağlığının tehdit edilmesine neden olmuştur. Çernobil faciası için Rus yetkililerin çaba sarf ettiği kanısı tüm Dünya’da oluşmuş durumdadır. Japonya’da 9 şiddetinde oluşan deprem sonrasında Fukushima’daki nükleer santralin tehlike yaratması da başka bir örnek olarak ortaya konulabilir. Nükleer enerjinin çevreye zararı ise oldukça minimum seviyededir. Patlama dışında nükleer santrallerde oluşan radyoaktif etkiler iki şekilde çevreye ulaşmakta olup, bacalardan çıkan emisyonlar ve çıkan sıvı ve katı atıkların muhafazasız kalması ile nükleer santral sayesinde radyoaktivitenin çevreye ulaşması mümkündür.

Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur?

Bir nükleer patlama muazzam bir hasara neden olabilir. Patlamadan doğan ısı dalgası, Patlamanın yarattığı basınç, radyasyon ve etrafa yayılan radyoaktif serpinti patlama merkezine mesafe derecelendirmesiyle bir çok hasara yol açabilir. Merkezde 300 milyon santigrat derecede oluşan sıcaklık her şeyi buharlaştırabilir. Merkezden uzaklaştıkça ölüm ve yaralanmaların çoğu ısı dolayısıyla yanma, basınç nedeniyle yıkılan enkaz tehditleri ve yüksek radyasyon kaynaklıdır. Uzun vadede radyoaktif serpintiler rüzgar yardımıyla geniş bir alanı etkilemekte, hatta radyoaktif serpintinin su kaynaklarına karışması, bitkilere nüfuzu gibi çok uzun zamana ve mesafeye yayılabilen kalıcı etkiler bırakabilir. Radyasyonun özellikle saç, bağırsak, kemik iliği ve üreme organlarını etkilediği belirlenmiş olup Lösemi, Kanser, Kısırlık gibi hastalıklara yol açtığı tespit edilmiştir.