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Teknoloji ve Hayat

Kara Delik İçine Girince Ne Olur? Kara Deliğin İçinde Ne Var?

Written by bayramaktas Leave a comment

Karadelik kavramı uzun yıllardır bir merak konusu olmuştur. ‘’Karadeliğin içinde ne var? Karadeliğin içine girince ne olur?’’ gibi sorular meraklıların aklını kurcalar durur. Biz öncelikle size karadelik nedir, nasıl oluşur gibi soruların cevabını vereceğiz. Ardından hiç alışık olmadığınız ve ilk defa bu makale ile bilimsel kuramları altüst eden bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Karadelik, bir gök cisminin örneğin bir yıldızın tüm enerji ve yakıtını kaybetmesinden dolayı bir süpernova patlamasıyla kendi içine çökmesiyle oluşur. Karadelik, kendine yakın olan etrafındaki ışık dahil tüm maddeleri içine çekip yutar. Bilim adamları karadeliğe yaklaşan cisimlerin parçalarına ayrılarak yutulacağını varsaymışlardır. Fakat bunu hala ispat edememişlerdir. Stephan Hawking gibi bilim adamları popüler ve ilgi çekici olmak adına değişik filmlere konu olabilecek varsayımlar ortaya atmışlardır. Bizim ise sizinle paylaşacağımız şeyler karadelik hakkında edinebileceğiniz ve bulabileceğiniz bilgiler içinde en enteresan ve mantığa en yakın olanları olacak.

Karadeliğin Anlaşılmasının Önemi

Bir karadeliğin, paralel evrenlere açılan kapı, zamanda yolculuk ve ışınlanma gibi belki ileriki zamanlarda erişilecek teknolojilerin anlaşılmasında büyük önemi vardır. Karadelik içinde ne var sorgusuyla değerlendirmelerimizi yaptığımızda karadeliğin içinde başka bir evrenin olduğunu hatta bu evrenin boyutlarının atomlardan galaksilere kadar değişebilen çaplarda olabileceğini neticesine ulaşıyor, paralel evren kavramı ile karadelik içine girince ne olur sorusuna yanıt bulabiliyoruz.

Diyoruz ki karadelik içine giren her şey başka bir paralel evrende yaşamaya devam eder. Peki karadelikler yuttukları ışık dahil tüm kütleleri parçalıyorlar mı? Bu soruya bilim adamları evet yanıtını veriyorlar. Bu cevaplarını da ispatlayamıyorlar. Madem onlar ispatlayamıyorlar, bizim karadelik içine giren cisimlerin başka bir karadelikten farklı bir evrene çıkılacağı tezimizi de çürütemezler.

Kara Delikler Birer Kapıdır

Karadelikler, etrafındaki cisimleri, yıldızları ve ışığı yutarken bir kapı olarak değerlendirilmeli. Bu kapıdan geçip ışık hızının ötesinde zamanın kırılmasıyla kendimizi nerede bulabileceğimizi kestirmek mümkün değildir. Eğer bir karadelik gerçekten bir kapı olsaydı, bu varsayımla bilim adamları çalışmalarını daha iyi boyutlara taşıyabilirdi. Ancak bilim adamları, karadeliğin içine giren her şeyi yutan ve soğuran bir varlık olduğunu varsayarak araştırmalarını kısır bir vaziyette bırakmış ve geliştirememişlerdir. Karadeliklerde filmlere konu olacak realitelerin gerçekleştiğini varsaymış olsalardı şu an elimizde daha güzel bilgiler olurdu.

Paralel Evrenler, Zamanda Yolculuk ve Işınlanma

Karadelik çekip yuttuğu her şeyi başka bir evrende yaşatır. Başka bir paralel evren ve başka bir mekân ve zamanda. Günümüz teknolojisi hala ışınlanma hakkında tatminkâr noktalara ulaşamadı. Gerçekten kara delikler ile başka yerlere ışınlanmak belki geçmişe ve geleceğe gitmek mümkün olabilir mi? Neden olmasın?

Son olarak geleceğin teknolojisi ile elde edilecek ışınlanma, paralel evrenler ve zamanda yolculuk için en büyük esin kaynağı karadelikler olacaktır. Karadeliklerin ne olduğu daha iyi anlaşılırsa teknolojide çığır açan gelişmelerin de önü açılış olacak.

Bir karadeliğin milyarlarca güneş büyüklüğünde yıldızın yıkımıyla oluşması ve atomları ile içe doğru çökmesi sıradan bir hadise değildir elbet. Daha elle tutulan veriler ve gerçeklikler için çalışmalara ihtiyaç var. Zaman bize kara delikleri tam anlamıyla açıkladığında kazanacağımız çok şeyler olacak.

Kısaca ‘’Kara Delik İçine Girince Ne Olur? Kara Deliğin İçinde Ne Var?’’ tarzındaki sorulara cevap bulmak amacıyla yapılan araştırmalar ve bulgular maalesef kuramdan ve teoriden öteye geçmiyor.

Zamanda Yolculuk, Geçmişe Dönüş Mümkün mü?

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