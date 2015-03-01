Güneş Pilinin Kısaca Yapısı, Sınıflandırılması ve Uygulama Alanları

Güneş Pili Nedir?

Yüzeylerine gelen güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere fotovoltaik piller veya güneş pilleri denir.

Güneş enerjisinden ısı,ışık ve elektrik enerjisi üretimi yapılabilmektedir.

Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır.

Güneş enerjisi güneş pilinin yapısına bağlı olarak %5 ile %20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir.

Güneş Pili Tipleri Çeşitleri Nelerdir?

Tek kristal silisyum güneş pilleri

Çok kristalli silisyum güneş pilleri

İnce film güneş filmleri

Amorf silisyum güneş pilleri

Kadmiyum tallür ince film güneş pilleri

Bakır indiyum diselenid güneş pilleri

Güneş Pilinin Sınıflandırılması

Güneş pili sistemi uygulamaları iki ana gruba ayrılabilir: – Şebeke bağlantılı sistemler – Şebekeden bağımsız sistemler

1)Şebeke Bağlantılı Sistemler

İki sistemden oluşmaktadır.İlk tür sistem bir yerleşim biriminin elektrik ihtiyacını karşılar.Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur,yalnızca üretilen DC geriliminin,AC’ye çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir.

İkinci tür şebekeye bağlı güneş pili sistemleri kendi başına elektrik üretip,bunu şebekeye satan büyük güç üretim merkezleri şeklindedir.Depolama maliyetini ortadan kaldırdığı için bu sistemlerden üretilen enerji nispeten daha ucuzdur.

2)Şebekeden Bağımsız Sistemler

Bu sistemlerde yeterli sayıda güneş pili modülü,enerji kaynağı olarak kullanılır.Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanılmak üzere sistemde akü bulundurulur.

Güneş pili modülleri gün boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu aküde depolar,yüke gerekli olan enerji aküden alınır.

Bağımsız güneş pili sistemlerinin kullanıldığı uygulama alanları:

Tarımsal sulama yada ev kullanımı amacıyla su pompası - Orman gözetleme kuleleri - Deniz fenerleri - İlk yardım, alarm ve güvenlik sistemleri - İlaç ve aşı soğutma