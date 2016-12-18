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Teknoloji ve Hayat

Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür? Maliyeti-Fiyatı

Written by bayramaktas Leave a comment

Bu yazımızda güneş enerjisinden elektrik üretimi nasıl yapılır, güneş enerjisinden elektrik üretim maliyeti fiyatı nedir ve güneş enerjisi nasıl elektrik enerjisine dönüşür gibi konular hakkında bilgiler vereceğiz.

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi

En önemli yaşam kaynağımız olan güneş aynı zamanda dünyada bulunan nükleer enerjinin dışındaki tüm yakıtların da kaynağı olmaktadır. Büyük bir yıldız olan ve dünyamıza 1,496*1011 metre uzaklığında olan güneşin içerisinde sürekli olarak Hidrojenin Helyuma dönüşmekte olduğu füzyon tepkimeleri gerçekleşmektedir. Bu tepkimeler sonucunda normal olarak bir kütle farkı oluşacak ve bu fark ısı enerjisi olarak uzaya yayılacaktır.

Güneş enerjisinin sırrını açıklayacak olursak bu prensip tamamen 4 adet hidrojen atomunun 1 adet helyum atomuna dönüşmesi ile açıklanması mümkün olmaktadır. 4 adet hidrojen atomu 4,032 birim ve 1 helyum atomu is 4,003 birim ağırlıkta olmaktadır. İşte buradan yola çıkarak bu tepkimelerin sonucunda 0,029 birim ağırlık açıkta kalacak ve buda ısı enerjisi olarak yansıyacaktır. Bu prensiple yola çıkarak güneşte her saniyede yaklaşık olarak 564 milyon ton hidrojen atomu, 560 milyon ton helyum atomuna dönüşmektedir ve burada kaybolan 4 milyon ton kütle ise foton olarak uzaya yayılmaktadır.

Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür?

Yeryüzüne giren güneş enerjisi şiddetini açıklayacak olursak metrekareye 0 ile 1100 Watt arasında farklılık göstermektedir. İşte bu enerjiden yararlanarak elektrik üretimini olanaklı kılan bir sistem söz konusu olmakta ve fotovoltaik sistem olarak adlandırılmaktadır. Fotovoltaik piller, genel olarak yüzde 5 ile 20 arasında bir verim ile güneşten gelmekte olan enerjiyi elektrik enerjisine çevirmektedirler.

Fotovoltaik sistemlerde güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek için bulunan panellerin çalıma prensibine bakacak olursak, güneş enerjisini taşıyan fotonların kopartmış olduğu elektronların eklemlerde dolaşması ve bir akım ortaya koymasına dayanmaktadır. Bu paneller P ve N tipi olmak üzere iki yarı iletken katmandan oluşmaktadırlar. N tipi yarı iletkenin elde edilmesi için yaygın olarak yarı iletken sistemlerde kullanılan silisyum atomu ve periyodik cetvelde 5. Grupta bulunan herhangi bir element eklenir. Silisyum elementinin dış yörüngesinde 4, 5. Grup elementinin dış yörüngesinde 5 elektron olmaktadır. 8 elektrona tamamlanması gerektiği için fazla olan elektron işte fotonlardaki elektronlar ile birleşerek dışarıya aktarılır. Yine P tipi yarı iletken elde edebilmek adına silisyum ve periyodik cetvelin 3. Gurubundan bir element kullanılır. Burada yine son yörüngelerindeki elektronlara bakarsak bir elektron eksiği olur ve işte buda N tipinden gelen elektron ile doldurularak bu şekilde sürekli bir akım ortaya çıkar ve bu akımda doğru akım olmaktadır. İşte bu doğru akım ile güneş panelinden elektrik tedariki edilmesi mümkün olmaktadır.

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Maliyeti Ne Olmaktadır?

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi için kurulacak olan bir fotovoltaik sistem maliyeti, sistemin boyutuna ve içerisindeki unsurlara göre değişim göstermektedir. Genel olarak bir sistem akü grupları, akü şarj regülatörü, genel olarak ihtiyaç duyulan ve doğru akımı alternatif akıma çevirmek için kullanılan invertör, yardımcı elektronik devreler ve panel sayıları olmaktadır. Bu unsurların kalitesi ve boyutları fiyatı direk olarak belirleyen unsurlar olarak nitelendirilebilir.

Yine şebekeye entegreli olarak bir sistem maliyet hesaplamaları yaptığımızda, otonom sistemlere göre daha ucuz olduğunu görmekteyiz. Genel olarak net bir hesaplama yaparak fiyatını söylemek, kullanılacak olan malzemeler ve projenin boyutu bilinmediğinden dolayı sağlıklı olmamaktadır. Ama güneş enerjisinden elektrik üretimi birkaç yılda kendi kurulum masraflarını amorti edebilmekte ve hatta kara geçirebilmektedir. Çünkü devletimiz tarafından lisanssız olarak güneş enerjisinden elektrik üretimi yapan kişiler için belirlenen yasaya göre, üretilen her kW başına ortalama olarak 0,46 kuruş kadar bir destek vermektedir. Bu durumda yine yapılacak olan küçük bir hesap ile bir yıllık teşvik ücreti yine ortalama 780 lira civarında olacak ve aslında uzun vadeler ile çarptığımız zaman hiçbir şey yapmadan yüksek meblağların kenarda biriktiğini görmeniz mümkün olacaktır.

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