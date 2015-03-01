Gök Gürültüsüne Neden Olan Şeylerin Bilimsel Açıklaması Nedir?

Şimşek, her zaman yıldırım flaşını çaktıktan sonra onu takip ederek geldiğinden sanki gök gürültüsüne neden oluyormuş hissi verir. Ancak, aslında gök gürültüsüne neden olan şey nedir? Hadi bulalım…

Şimşek, şimşek nedeniyle oluşan sestir. Şimşek parlaması ve ona eşlik eden yıldırım aslında aynı anda ortaya çıkar. Yine de, hepimiz, önce yıldırımın görüldüğünün farkındayız, birkaç saniye sonra gök gürültüsünün sesi geliyor. Bu fenomen, ışık dalgasının ses dalgalarına göre çok daha hızlı ilerlediğinden ortaya çıkar.

Yıldırım, deniz seviyesinden yaklaşık 15.000 ila 25.000 feet yükseklikteki gök gürültülü fırtınalarda elektrik enerjisinin birikip boşalması nedeniyle ortaya çıkar. Yıldırım genellikle bulutlarda, bulut ile hava arasında veya zemin ile bulut arasında gerçekleşir. Yıldırımın doğasından yola çıkarak, bulutlu yıldırım, buluttan yere şimşek, buluttan buluta yıldırım, şimşekten şimşeğe yıldırım, boncuk şimşek, şerit yıldırım, mumdan şimşek gibi çeşitli türleri vardır.

Şimşek Neden Çakar? Gök Gürültüsü Neden Olur?

Gök gürültüsünün sebepleri ve oluşumu ile ilgili birçok teori tartışılmıştır. M.Ö. 3. yüzyılda, bulutların çarpışması nedeniyle gök gürültüsünün olduğuna inanılıyordu. Bununla birlikte, en kabul edilen teori 20. yüzyılda düşünülmüştür. Bu teoriye göre yıldırım, gök gürültüsüne neden olur. Elektron akışlarından oluşan yıldırım flaşları, güneşin yüzeyinden çok daha sıcaktır. Yıldırımın 30.000 ila 50.000 ° F (28.000 ° C) bir sıcaklığa sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Yüksek sıcaklıktaki flaşlar, kendisini çevreleyen havaya çarptığında ani bir sıcaklık artışı meydana gelir. Dışa doğru ısınmış havanın anında genişlemesi sağlanır. Bunu takiben, ısınmış havanın sıkıştırılması nedeniyle yüksek basınç belirir. Basınçlı havanın hızla genişlemesi, patlama sesi olarak duyduğumuz şok dalgası veya titreşimini gönderir. Kısacası, şimşek, şimşek çakmasının yakınında, havanın hızlı bir şekilde ısıtılması ve soğutulması nedeniyle ortaya çıkar. Gök gürültüsünün ses şiddeti, yıldırımın doğasına ve sesin kaynağından dinleyicinin mesafesine bağlı olarak değişir.

Şimşek, eğer 10 kilometre uzakta ya da bundan daha fazla uzaklıkta ortaya çıkarsa, açıkça algılanabilir. Önce yıldırım flaşı ile yıldırım sesi (gök gürültüsü) arasındaki saniye aralığını sayıp bu aralığı beşe böldüğünüzde elde ettiğiniz sayı, kilometredeki kaba mesafe olur. Eğer yıldırım flaşına yakınsanız, şimşeği keskin bir çatlak olarak duyarsınız. Buna karşın, yıldırımdan uzaktaysanız, ses düşük bir gürültüye benzeyecektir. Gürleyen ses, binalar, ağaçlar ve yamaçlardan gelen ses dalgalarının yansımasından kaynaklanan yankı nedeniyle oluşur.

Yıldırım ve Şimşek: Tehlikeler

Bazı yıldırım vakalarına şimşek eşlik etmeyebilir. Eşlik eden ses olmadan yıldırımın gerçekleştiği olaylar da yaşanmıştır. Sebep, yıldırım flaşından daha uzakta bulunma olabilir (15 milden fazla). Ancak dikkatli olmanız gereken tek şey, şimşek darbesinden ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak, şimşek sesi çok yüksekse kulaklarımıza zarar verebilir ve iç yaralanmaya neden olabilir.

Ortalama olarak yılda yaklaşık yüz kişi ABD’de yıldırım düşmesinden dolayı ölür ve birkaç kişi yıldırımdan ötürü yaşam boyu özürlü olarak yaşar. Şimşek kayıplarının çoğu, yağışlı havalarda insanların dışarıda yağışa yakalanmasıyla ortaya çıkar. Bir fırtına sırasında dışarıdaysanız, açık alanlardan, plajlardan ve göllerden uzak durmanız ve uzun boylu ağaçlardan uzak durmanız önerilir. En güvenli yol evinize girmek veya arabada kalmaktır. İkinci olarak, iyi bir elektrik iletkeni olduğu için hiçbir metale dokunmamalısınız.