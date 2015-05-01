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Tarih ve Genel Kültür, Teknoloji ve Hayat

Eskiden Telefonlar Nasıldı? Telefonun Tarihsel Gelişimi

Written by bayramaktas 1 Comment

Telefonun geçmişten günümüze gelişimi, Telefonlar eskiden nasıldı? Eskiden günümüze telefonlar… Telefon, hepimizce malum olduğu üzere, aralarında mesafe bulunan kişilerce görüşme sağlanmasına yardımcı olan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır. Önceleri belki de evimizdeki tek teknolojik ve bozulmak bilmeyen cihaz olan; çevirmeli numaratör, manyeto, kocaman ahize, acil durumlarda başka amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmış mermer gövdeleri ile telefon makinesiydi. Mahalleye gelen tek bir şebeke kablosu sizin eve giriyorsa, eviniz devleti temsil ediyordu. Sizin evden hastane aranır ya da askerdeki oğlana selam yollanırdı. Tabii bu telefon tek başına bir anlam ifade etmiyordu çünkü başka bir yerle görüşebilmeniz için sizi başka bir telefona bağlantı yapacak bir telefon santraline ihtiyaç vardı. Bu yüzden telefon santralleri iletişim dünyasının en önemli buluşlarından birisidir diyebiliriz. Telefon santrali aradaki köprüyü oluşturmazsa hiçbir yere telefon açmanız mümkün değildir. Santral, telefonunun icadından bu yana haberleşme dünyasının ihtiyaçları ve teknolojik ilerlemeler paralelinde kendisini yenilemekte ve çağın hızına ayak uydurmaktadır.

Telefon santrali, temelde kendisine bağlı telefon abonelerinin birbiriyle haberleşmesini mümkün kılar. Geliştirilen ilk telefon santralleri manuel yapıda çalışıyordu. Yani başka bir yeri aramak için önce manuel santral başında bulunan kişiyi yani operatörü aramanız gerekiyor ve bu kişiye kiminle görüşmek istediğinizi söylüyordunuz. Sonrasında operatörün hatları elle bağlaması sonucu görüşme geçekleşiyordu. 28 Ocak 1878 tarihinde ilk santral ABD Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde faaliyetine başladı. Tamamen manuel santral yapısında çalışan bu santralin ilk operatörü George Willard Coy’dur. Epeyce eski bir tarihe dayanan bu teknoloji, ülkemizde 1908 yılında henüz Osmanlı döneminde belirli yerlerde kullanılıyordu. İlk santrallerimiz 1911 yılında olmak üzere Kadıköy ve Beyoğlu santralleri olmuştur. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün talimatlarıyla birçok şehrimizde kurulan santrallerle birlikte bu sistem ülkemizde de hızla yayılmaya başlamıştır.

Telefonun tarihsel gelişimi kapsamında telefon santral teknolojisinin yanında, özellikle elektronik dünyanın hızla gelişmesiyle beraber elektromekanik ilkelerle çalışan otomatik santraller geliştirildi. Bu santrallerin maliyet, kapasite ve kullanılabilirlik gibi birçok yönden dezavantajları vardı ve yakın zamanda tamamen elektronik hale geldiler. Manuel santral yapılarındaki birçok sorun kökünden çözüme kavuştu ve iletişim dünyasının temeli ”Telefon” her ev ve işyerinin bir vazgeçilmezi haline geldi. Günümüzde telefon santralleri anakart, iç abone kartı, dış abone kartı, besleme gibi birimlerden oluşabildikleri gibi yakın dönemde mobil sistemlerde de bu konuda sundukları çözümler vardır. Gelişmeleri devam etmekle birlikte temel çalışma ilkeleri olarak Analog, Sayısal, Dijital, Ip, Hibrit, Nano gibi santral çeşitlerini sayabiliriz. Programlanabilir işlemci ve yazılım dünyasının bu konuda birçok çalışma yapmasıyla beraber günümüz santrallerinin abonelerine sunduğu özellikler oldukça fazladır. En basit haliyle aboneler, kendilerine yazılımsal olarak tahsis edilmiş sayısal numaralar vasıtasıyla birbirlerini arayabilirler. Yakın dönemde santraller kendi aboneleri arasında ücretsiz görüşme yaptırırken başka bir yerdeki santral abonesi ile görüşme için fiyatı belirli standartlarla belirlenmiş ”Telefon Şebekesi” hatları üzerinden ücretli olarak yaptırmaktadır.

Telefonun geçmişten günümüze gelişimi çerçevesinde telefon santrallerinin günümüzdeki bazı özelliklerine ilişkin, birçok iç/dış hat bağlama, kolay kurulum, düşük maliyet, az yer kaplama, Türkçe kullanım, ses tanıma / kayıt, tele konferans, raporlama, PBX, İnternet telefon servisi “VoIP”, sınırlı erişim, çağrı yönlendirme, grup kurma, gece modu, anons kaydı, kısa mesaj, çağrı kayıt, bekletme müziği yapabildikleri içerisinde sadece birkaç örnek diyebiliriz. Küçük, orta ve büyük çaplı birçok özel sektör işyeri ve kamu kuruluşlarının vazgeçilmezi haline gelen telefon santralleri daha uzun bir süre yaşantımızda çözüm noktası olmaya devam edecek. Siz yeter ki “Hatta Kalın!” Santral sizi istediğiniz yere mutlaka bağlar.

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