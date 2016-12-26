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Elektrik Faturasını Azaltmak-Düşürmek İçin Öneriler

Written by bayramaktas Leave a comment

Elektrik faturası sizi zorluyor mu? Eğer elektrik faturasını düşürmenin yolları neler öğrenebilirsek bu konudaki muzdaripliğimiz son bulacaktır. En çok elektrik harcayan ev aletleri nelerdir öncelikle bu konu hakkında bilgiler verelim. İlk sırayı ütü alıyor. Diğerleri ise tv, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi ve fırın. Şimdi sizlere enerji tasarruf fikirleri ile elektrik faturalarınızla mücadele edebileceğiniz bazı yöntemler verelim:

Buzdolabınızı/Derin Dondurucunuzu Tam Doldurun

Herkes buzdolabınızı kapalı tutmanızı ister. Bu tek başına bir tasarruf önlemi değildir. Buzdolabınızı ve derin dondurucunuzu tam olarak doldurmanın da enerjiden tasarruf etmeye yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Gıdalar, izolasyon görevi görür ve buzdolabı içinin serin olması için gereken çalışma süresini azaltır.

Giysileri Kurutmak İçin Kurutucu Kullanmama

Giysileriniz yıkandıktan sonra bir kurutma rafına ya da duş çubuğuna asarak kurutabilirsiniz.

Evinizi Güneşten Koruyun

Evinizin güneşli tarafındaki perdeleri ve panjurları kapatarak klima kullanımınızı azaltabilirsiniz (Yazın). Daha fazla tasarruf için, renkli cam filmi yerleştirmeyi de düşünebilirsiniz.

Klima Filtrelerini Temizleyin, Düzenli Bakımını Yaptırın

Yılda bir kez denetletip temizleyerek klima sisteminizin verimliliğini arttırın. Her 30 günde bir filtre değiştirerek klima sisteminizin en yüksek verimde çalışmasını sağlayın.

Led Ampül Kullanarak Enerji Tasarrufu

LED ampuller, akkor ampullerden % 90 daha az enerji kullanır. Evinizdeki en yaygın kullanılan ampulleri Led olarak değiştirin. 

Ucuz Saatlerde Kullanın

Ülkemiz yoğun olmayan saatlerde daha ucuz elektrik fiyatları sunmaktadır. O halde bu, çamaşır yıkamak ve bulaşık makinesini yıkamak için harika bir zamandır.

Energy Star Modellerine Geçiş Yapın

Cihazlarınız 10 yaşında veya daha eski ise, onları önemli ölçüde daha az enerji kullanan yeni Energy Star modelleriyle değiştirmeyi düşünün. Ayrıca çamaşır makineniz ve bulaşık makineniz çok fazla elektrik kullanıyor. Drenajı, yalnızca tam yükleri yıkayarak en aza indirin.

Soğuk Suda Çamaşır Yıkama

Çamaşır makineniz tarafından tüketilen enerjinin yüzde 90’ı ısıtma suyuna gidiyor. Kadranı soğuk konuma getirin ve elektrik faturanızı düşürün.

Düşük Akışlı Duş Başlıkları Kullanın

Duş başlığınızdan akan daha az su, daha az su ısınması anlamına gelir. Güneş enerjisi kullanmıyorsanız iyi bir taktiktir.

İyi Yorgan/Battaniye

Kış aylarında yatağınızdaki fazladan bir battaniye, termostatı bir iki derece daha düşürmek için gereken tek şeydir.

Tanksız Şofben Kullanımı

Şofbeninizi bir dahaki sefer değiştirmeniz gerektiğinde, tanksız bir sıcak su ısıtıcısına başvurmayı düşünün. Sıcak su enerjisi maliyetini yarı yarıya kadar azaltabilirler.

Elektrik Çıkışları ve Anahtarlarının Arkasında İzolasyon

Bir elektrik prizi sızdırmaz tıkaç paketini alın ve evinizdeki tüm prizlerin ve anahtarların arkasına yerleştirin.

Buzdolabınızın Rulonlarını Temizleyin

Buzdolabınızda kirlenmiş yoğunlaştırıcı bobinler varsa, gıdalarınızı soğutmak için daha fazla çalışması gerekir. Buzdolabına bakım yapmak, verimliliğini optimize etmek için gereklidir.

Hareket Sensörleri Takın

Hareket sensörleri, ışıkların yalnızca ihtiyaç duyulduklarında yanmalarını sağlamak için hem evin içine hem de dışına kurulabilir.

Evin Dışında Güneş Enerjili Işıklandırma Kullanın

Açık havadaki ışıklandırma ihtiyaçlarınızın tamamı için güneş ışığı kullanarak güneşin gücünden yararlanabilirsiniz. Gün boyunca güneşin enerjisini emerler ve geceleri özgürce çalışırlar.

Açık Gıdaları/İçecekleri Buzdolabına Yerleştirmeyin

Yoğuşma, buzdolabının çalışmasını zorlaştırır ve size daha fazla para harcatır. Gıdaları ve içecekleri bir kaba/şişeye koyarak ağzını kapatıp öyle dolaba koyun.

Buzdolabına Sıcak Yiyecek Koymayın

Sıcak yiyecekleri buzdolabına yerleştirmek iç sıcaklık seviyesini artıracak ve buzdolabınızın daha çok enerjiyle çalışmasına neden olacak.

Yemekleri Kapakla (Tencere) Pişirin

Yiyecekler kapaklarla daha çabuk pişirilir, çünkü ısı kaçmaz.

Fırın Yerine Mikrodalganızı Kullanın

Mikrodalgalar daha az elektrik kullanır.

Pencere ve Kapılarda Boşluk

Pencerelerinizin ve kapınızın etrafında boşluk olup olmadığını kontrol edin. Ardından, bunları doldurmak için uygun ürünleri satın alarak boşlukları bunlarla kapatın.

Yalıtım Boyası Kullanın

Yüksek teknolojiye geçin ve yalıtılmış boya ile evinizi (içte ve dışta) boyayın. Artık sıradan boya yerine yalıtılmış boya kullanarak enerji kaybını önlersiniz.

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