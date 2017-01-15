Biyodizel Yakıt Üretimi Nasıl Yapılır, Yasak mıdır?

Günümüzde özellikle araçlarda kullanılan pek çok türde yakıt vardır. Sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin ve dizel türü yakıtlar bilhassa arabalarda en çok kullanılan yakıt türleri arasındadır. Fakat bu yakıtlar arasında en dikkat çekici olarak biyodizel yakıt öne çıkmaktadır. Üretim kolaylığı ve üretim maliyetinin diğer yakıt türlerine göre çok daha uygun olması, kullanıcıları bu yakıt türünü üretmeye ve kullanmaya itmiştir. Biyodizel yakıtlarının incelenmesi için pek çok alt başlık bulunmaktadır. Dilerseniz tüm bu alt başlıklara hep birlikte göz atalım.

Biyodizel Yakıtlar Hakkında Bilgi

Öncelikle biyodizel yakıtlar hakkında genel bilgileri verelim. Biyodizel yakıtların üretimi sırasında yağlı bitkilere ait tohumlar kullanıldığından, biyodizel yakıtlar için doğal kaynaklardır diyebiliriz. Dolayısıyla bu yakıtın üretiminde kullanılan ürünler yenilenebilir durumdadır, bu da yakıtın doğaya olan zararlarını minimum seviyeye indirir. Ayrıca çeşitli ürünlerin kimyasal tepkimeye sokulup üretilmesiyle oluşan bu yakıtlar, aynı şekilde kolay bir şekilde çözülebilir. Bu nedenden ötürü biyodizel yakıt, daha güvenilir bir yakıt türüdür. En önemli özelliği ise daha önce de belirttiğimiz gibi üretim maliyetidir. Doğal kaynakların kullanılmasıyla üretilen bu yakıt türü, aynı zamanda düşük ücretlerle üretilebilir ve kullanılabilir durumdadır.

Biyodizel Yakıt Nasıl Elde Edilir?

Biyodizel yakıt üretimi düşünüldüğü kadar zor değildir, aksine yakıt oluşumu sırasında çeşitli kimyasal tepkimelerden yararlanıldığından gerekli ürünler belirli ölçülerde bir araya getirildiklerinde rahatlıkla biyodizel yakıt üretmek mümkündür. Bitkisel ürünleri yakıta dönüşebilmesi için öncelikle çeşitli işlemlerden geçmesi gerekir. Bu işlemlerin başında da kimyasal tepkime gelmektedir. Aspir, ayçiçek veya soma gibi içinde yağ bulunduran bitki tohumları, pek çok yerde bulunabilecek bitkisel yağlarla birlikte katalizatörde birleştirilir. Özellikle araba sistemlerinden bildiğimiz katalizatör, motorlu sistemlerde sistemin içinde bulunan zararlı ve işlevsiz gazların sistemden çıkarılmasını sağlayan bir parçadır. Bununla birlikte biyodizel yakıt üretimi sırasında bitkisel yağlar ile etil alkol, metanol veya bitkisel yağları tepkimeye sokarak ortaya biyodizel yakıt çıkmasını da sağlamaktadır.

Biyodizel Yakıt Nerelerde Kullanılabilir?

Biyodizel yakıtın diğer yakıt türlerine göre daha kolay ve nispeten daha az maliyetle üretilmesi, bu yakıt türünün kullanıldığı alanları da genişletmektedir. Kısaca bahsetmemiz gerekirse dizel motoru bulunan araçlar, ısınma ve hava sektöründe bulunan ağır sanayi alanları biyodizel yakıtın en çok tercih edildiği alanlar arasında başta gelmektedir. Fakat biyodizel yakıt kullanırken dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar da mevcut durumda. Dizel ve biyodizel yakıt türlerinin bir arada kullanıldığı da bilindiğinden, özellikle bu iki türdeki yakıtı karıştırıp kullanacakların karışım oranına dikkat etmesi çok önemlidir. B5, B20, B50 ve B100 gibi kategorilere ayrılan bu oranlar, karışımlardaki biyodizel oranlarını temsil etmektedir.

Biyodizel Yakıt Üretimi Yasak mıdır?

Biyodizel yakıtlar konusundaki en önemli sorulardan biri ise üretim konusundaki yasal prosedürdür. Biyodizel yakıt üretiminde dikkat edilmesi gereken ilk konu lisans almaktır. Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından 2013 yılında alınan karara göre halihazırda biyodizel yakıt üretimi yapan işletmelere lisans verilmesi, bu tarihten sonra biyodizel yakıt üretimi yapmaya karar veren işletmelerin ise öncelikle işletme lisansına sahip olmasına karar verilmiştir. Ayrıca biyodizel yakıtın yapısal olarak kauçuğa zarar vermesinden dolayı 20 yıldan yaşlı araçlarda çeşitli düzenlemeler yapılmadan kullanılması önerilmez. Bu türdeki araçlarda dizel motor kullanıldığında ise düşük biyodizel yakıt oranının bulunduğu B5 veya B20 yakıt türlerinin kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.