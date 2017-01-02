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Teknoloji ve Hayat

Bilgisayarın Tarihsel Gelişim Süreci Hakkında Kısaca Bilgi

Written by bayramaktas Leave a comment

Bu yazımızda bilgisayarın tarihçesi ve gelişim süreci hakkında yıl yıl kısaca bilgiler vereceğiz.

Bilgisayarın Tarihsel Gelişim Süreci

Terim olarak bilgisayar” (computer) 1613 yılında hesap makinası olarak kullanıldı ve 19. Yüzyıl sonlarına kadar da bu şekilde anıldı.

İlk Mekanik Bilgisayar

Charles Babbage, 1822 yılında “Fark Makinesi” (Difference Engine) dediği, otomatik olarak rakamları hesaplayabilen ve sonuçları kağıda yazdırabilen bir makine üzerinde çalışmaya başlasa da ekonomik sebeplerden dolayı bu projesini hayata geçirmedi. Londra Bilim Müzesi tarafından 1991 yılında tamamlanabilmiştir.

Yine Charles Babbage, 1837 yılında ilk mekanik bilgisayar olan ve veri akış kontrolüne sahip dahili bir hafızası olan  “Analytical Engine” i tasarladı fakat bu bilgisayar da 1910 yılında oğlu tarafından tamamlanabilmiştir.

Bilgisayarın 1936-1960 Yılları Arasında ki Tarihi Süreçleri

-İlk modern bilgisayar (programlanabilen)1936-1938 yılları arasında, Alman Konrad Zuse tarafından bulunan ZI modelidir.

-1936 yılında Alan Turing tarafından, kağıt bantlara mantıksal terimleri ve sembolleri yazdıran “Turing Makinesi” dediği bu bilgisayar icat edilmiştir.

Bugünkü bilgisayarların gelişiminde en büyük katkı yapılan bu ön çalışmalardır.

 İkili sayı sistemini kullanan ilk bilgisayar olan ABC bilgisayarı(Atanasoff-Berry Computer) Prof. John Vincent Atanasoff tarafından 1942 yılında tamamlanmıştır.

-1943 yılında ise, Tommy Flowers tarafından ilk elektrikli bilgisayar olan “Colossus”’dur. Şifre çözücü olarak kullanılmıştır.

– J. Presper Eckert ve John Mauchly tarafından 1946 yılında ilk dijital bilgisayar olarak kabul edilen ENIAC bulunmuştur. 50 ton ağırlığında, 167.2 metrekare ve 18000 tüpten oluşmaktaydı.

-1949 yılında, ilk hafızalı bilgisayar ve görsel bilgisayar oyunlarını da oynatabilen EDSAC üretildi.

-Hafızasına program kaydeden ve onu çalıştıran ilk bilgisayar olan “UNIVAC 1101veya ERA 1101” 1950 yılında yapılmıştır.

-1953 yılında IBM, ilk seri üretim yapılan bilgisayar olarak 701’i tanıttı. 1981 yılında ise ilk kişisel bilgisayar olan ACORN KOD’u çıkarmıştır.

-Gerçek zamanlı grafiklere ve RAM’a sahip ilk bilgisayar da 1955 yılında MIT tarafından “Whirlwind Makinesi” olarak tanıtıldı.

1960-1994 Yılları Arasındaki Bilgisayarlar

-1960 yılında ilk mini bilgisayar ve birçok sürümü olan PDP(Digital Equipment Corporation)’nin PDP-1 modeli tanıtılmıştır.

– Hewlett Packard (HP) tarafından HP 9100A adı verilen ilk masaüstü bilgisayar 1968 yılında çıkarılmıştır.

-1971 yılında INTEL tarafından ilk mikro işlemci Intel 4004 tanıtılmıştır.

-1977 yılında APPLE Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından piyasaya çıkarıldı. 1993 yılına kadar geliştirilerek birden fazla modeli üretildi ve hala yeni teknolojiler geliştirilmeye devam etmektedir.

İlk Taşınabilir Bilgisayar

-Teknolojinin gelişimiyle bilgisayarlar gün geçtikçe küçüldü ve 1967 yılında AlanKay tarafından Dynabook olarak tanıtımı yapıldı. 20kg ağırlığında Xerox NoteTaker” isminde bir prototip üretildi.

-1981 yılında ise ilk ticari taşınabilir bilgisayar olan Osborne I tanıtıldı ve bu bilgisayar da 10kg ağırlığındaydı.

-APPLE 1984’de Mac OS sistemleri ile uyumlu çalışan ve oldukça ilgi gören MAC olarak taşınabilir bilgisayar modelini piyasaya tanıtmıştı.

Tablet Bilgisayarlar ise hayatımıza 2010 yılında girmiştir. APPLE IOS sistemiyle IPAD adını verdikleri ürünü piyasaya sürmüştür.

Günümüze geldiğimizde, bilgisayar teknolojisi her geçen gün hızlı bir şekilde gelişmekte ve ister masa üstü olsun ister taşınabilir laptop (diz üstü) bilgisayar olsun işletim sistemleriyle birlikte gelişimini sürdürmeyi devam ettirmekte ve belli bir süreç içerisinde teknolojiyle birlikte yükselmeyi başarmaktadır.

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