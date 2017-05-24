Bilgisayar Sunucusu Nedir? İyi Sunucunun Özellikleri Nelerdir?

Çoğumuz “sunucu” kelimesini tanır. Okullar, ofisler, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok yerde, bilgisayarları birbirine bağlayan bir bilgisayar sunucusu (server) bulunur. Peki bir bilgisayar sunucusunun asıl amacı nedir?

“Sunucu kapalı”, “Sunucuya bağlantı kurulamıyor” … benzeri mesajlar günümüz aygıt bağımlı dünyasında oldukça yaygınlaştı. Ancak bu mesajların hangi sunucuyla ilgili olduğunu ve bir ağın veya bir kuruluşun altyapısında yerini alması neyle açıklanabilir? Cevap, iki şeyden biri olabilir: kendisine bağlı olan tüm terminallere veya bilgisayarlara erişim izni verme ya da kaynak tahsis etme gibi hizmetleri veren fiziksel bir bilgisayar.

İstemci / sunucu programlama modelinde, sunucunun bir veya birden fazla bilgisayarda çalışan bir yazılım veya program olduğu, kaynaklara erişmek için farklı bilgisayarlardan gelen talepleri işlerken ağın kaynaklarını ve hizmetlerini yönettiği bir varlık olarak tanımlanabilir.

İyi Bilgisayar Sunucusunun Özellikleri Nelerdir?

Yukarıda vermiş olduğumuz sunucu tanımından, bunun sıradan günlük bir bilgisayar olmadığı ve dolayısıyla donanımının bugünün ihtiyaçlarına gereksinimlerine uyması gerektiği açıktır.

Güçlü bir RAM ve bellek gereklidir. Farklı bilgisayarlardan gelen farklı talepleri işlemek ve işlemleri etkin bir şekilde hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için çok fazla RAM gerekir.

Optimum işlemci hızı olmazsa olmazlardandır. Diğer makineler tarafından istenen tüm komutları yürütmek ve çok fonksiyonlu görevleri aynı anda yapmak için işlemci hızının yeterli olması gerekir.

Yüksek kapasiteli sabit diskler ve depolama gereksinimi mevcuttur. Veriler sunucuda herhangi bir biçimde depolanabilir ve sunucu büyük miktarda veri saklama kapasitesine sahip olmalıdır.

Böyle aşırı derecede çalışan bir makinenin oluşturduğu yüksek sıcaklığın sürekli akışını sağlamak için soğutma fanları olması lazımdır. Güçlü donanım ile sunucunun aşırı ısınması ve güç kaybedilmesi engellenebilmektedir.

Etkili bir işletim sistemine değinmeden sunucudan bahsedilemez. Bir sunucunun işletim sistemi (OS’u), birden fazla işlemi idare edebilmelidir ve istikrarlı olmalıdır. Linux işletim sistemi, sunucular için en çok tercih edilen işletim sistemlerinden biridir.

Hataya karşı güvenilir ve dayanıklı makine gereçleri… Bir sunucu hatalı donanım yüzünden başarısız olmamalı veya kapanmamalıdır. Güvenilir ve emniyetli olmalıdır. Bunun için, aşırı kullanımından kaynaklı olarak parçalanmayacak kararlı donanım parçaları ve bileşenleri gerekir.

Kesintisiz güç kaynağı… Sunucu işlemleri zaman açısından hassas ve narindir. Sürekli ve kesintisiz performans için, sunucunun güvenilir bir güç kaynağı olması münasebetiyle elektrik kesintilerinden zarar görmemelidir. Güç kesildiğinde bile sunucular için bir invertör kurulmalıdır.

Yedek donanım. Her zaman açık olması gereken bir sunucu makinesinin gerektiği durumda, yedekleme donanımının önemli durumlarda kullanışlı olması sağlanmalıdır. Bir sabit sürücü başarısız olursa, onun yerine çalışabilecek bir yedek sürücü olmalıdır.

Bilgisayar Sunucularının Türleri