Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir? Yazılımla Beygir Gücü Yükseltme Nasıl Yapılır?

Beygir gücü ve tork nedir, beygir gücü ile tork arasındaki fark nedir, arabanın beygir gücü nasıl yükseltilir, yazılımla beygir yükseltme zararlı mıdır gibi sorular hakkında yanıtlar sunacak, bilgiler vereceğiz.

Tork Nedir?

Motorda volandan tekerleklere iletilen itme kuvveti yani dönme momenti olarak torku tanımlamak mümkün olmaktadır. Torkun birimi Nm olmaktadır. Genel olarak halk arasında tork terimi daha çok otomobilin çekiş gücü olarak bilinmektedir. Bu terim aslında lise yıllarından beri fizik derslerinde görmüş olduğumuz, kuvvet ile yolun çarpılması ile hesaplanan dönme momentinden başkası olmamaktadır.

Tork genel olarak dizel araçlarda benzinli araçlara nazaran daha kuvvetli olmaktadır. Bunun amacının en güzel örneğini bir traktör ile vermek mümkündür. Traktörler, hız amaçlanmaksızın sadece istenilen işlevlerin yerine getirilmesi için kullanılan makinalar olmakta ve zaten “Tracktor” olarak geçen İngilizcede “Track” kökü çekici anlamını taşımakta ve buradan yola çıkarak torkun çekme yani güç kazandırma amacı olduğu kanısına varabiliriz.

Beygir Gücü Nedir?

Beygir gücü, dinamik alanı kapsamında yaklaşık olarak 75 kilogram ağırlığa sahip olan bir cismi 1 saniyede 1 metre ileriye atmak için gerek duyulan güç miktarı olarak tanımlanmaktadır. Bu güç göstergesinin yaklaşık bir atın gücünü simgelediği kabul edilmektedir. Yine beygir gücünü birim zamanda yapılan iş olarak da tanımlamak mümkün olmaktadır. Beygirin tanımını daha iyi anlamak için kullanılan hesaplamasında gerekli olan parametrelere göz atmakta fayda vardır. Bu parametreler, kullanılan kuvvet miktarı, söz konusu nesne ile hareket noktası arasındaki mesafe ve alacağı mesafe olmaktadır.

Beygir Gücü ile Tork Arasındaki Farklar

Beygir gücü ve tork arasındaki farklara ilk olarak hesaplanma yöntemlerini öne vurarak bir açıklama getirmek mümkün olmaktadır. Torku hesaplamak adına yapılan işlemlerde gerekli olan parametreler aktarılmakta olan kuvvet ile kuvvetin ulaştırılacağı mesafe ve bu ikisinin çarpımı olmaktadır. Beygir gücünde kullanılmakta olan parametreler ise kullanılan kuvvetin miktarı, nesne ile harekete başlanılan nokta arasındaki mesafe uzaklığı ve alacağı mesafenin uzaklığı olmaktadır.

Yine tork ve beygir arasındaki farklar konusunu daha iyi anlayabilmek adına verilebilecek bir başka bilgi ise, beygir gücü aracın maksimum olarak ne kadar hız yapacağını belirlerken, tork ise tekerleklere volandan uygulanan güç ile aracın ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde hareket edebileceğini ifade etmesidir. Şimdi arabanın beygir gücü nasıl yükseltilir sualine cevaplar verelim.

Beygir Gücü Nasıl Yükseltilir?

Beygir gücü artırılabilecek bir etki olmaktadır. Genel olarak beygir gücünü artırmak adına yaygın olarak kullanılmakta olan bazı uygulamalar söz konusu olmaktadır.

Turbo ile Beygir Gücünü Artırma

Motorun enerji potansiyelini artırmakta olan bu sistem sürekli olarak aldığı hava ile motoru besleyen bir sistemdir. Prensip olarak açıklayacak olursak, egzozdan gelmekte olan sıcak hava yol üzerinde bulunan türbin ile adeta motor silindirine yollanan havaya by pass yapılarak daha fazla oksijen sağlanır ve böylece silindir içerisine taşınan yakıt miktarı da artar ve yanma olayı daha etkili gerçekleşir. Bu durumda beygir gücünün artışını sağlar.

Bilgisayar Çipi

ECU yani Motor Kontrol Çipi olarak bilinen bu akıllı devre ile adeta sıralı bir benzin dağıtım işlemi gerçekleşmektedir. Benzin dağıtımı yanında enjeksiyon zamanlaması gibi de farklı etkiler sağlamaktadır. Genel olarak belli bir oranda beygir gücü artırmakta olan ECU, yine aracın yakıt yakım kapasitesini de düşürmekte ve bu sayede bir tasarruf sağlanabilmektedir.

Soğuk Hava Supabı

Bu yöntem genel olarak araçlarının beygir gücünü yükseltmek isteyen kişiler tarafından kullanılan en yaygın ve ucuz sistem olmaktadır. Bu yöntemin prensibi tamamıyla motor gömleği içerisinde soğutma yaparak, silindir içerisindeki oksijenin yoğunlaşması ile daha etkili bir yanma iş ve patlama iş zamanlarının gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır. Bu sayede yine beygir gücünde bir artış sağlanmaktadır.

Yazılım ile Beygir Yükseltmek

Beygir artırma yöntemlerinden olan ECU, yapılan yazılım güncellemesi sayesinde aracın beygir gücünü artırmaktadır. Genel olarak bunu başarmasının temelinde aracın sıcaklık haritasında yaptığı değişimler rol oynamaktadır.

Chipping olarak da adlandırılan bu yöntem ile yapılan beygir gücü artırımları elbette performans için bazı olumlu sonuçlar doğurmakta fakat bu olumlu sonuçlarının yanında ise olumsuz sonuçları ağır basmaktadır. Bu işlem sonucunda ilk başta sıcak havalarda kaliteli bir yakıt ile araç tam yüklü iken ne yazık ki motorun yanma riski büyük bir potansiyele sahip olmaktadır. Sonuçta olması gerekenden daha çok ısınan motor, yeterli soğutma işlevine tabi tutulamamakta ve conta yakımı söz konusu olabilmektedir.

Yine bir diğer olumsuzluk ise yanlış olarak uygulanabilecek olan yazılım güncellemeleri olabilmektedir. Fabrika çıkışında zamanında uzun analizler ve gözlemler sonucunda sınırladıkları belirli standartlarda olan araçların bu standartları aşıp geçmesi elbette birçok soruna neden olabilecektir. Bu amaçla yazılım ile beygir yükseltme konusunda stabil olan araç standartlarının değişimi artı yönler katarken bir yandan da daha çok eksi yönlere sebebiyet verebilir. Yani yazılımla beygir yükseltme zararlı mıdır sorusunun cevabı maalesef ‘’evet’’tir.