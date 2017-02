Aspir Bitkisi Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Yetiştirilir?

Papatyagiller familyasından bir bitki olan ve ekiminin yanı sıra doğada yabani olarak da rastlanılan Aspir bitkisine safrana benzerliği sebebiyle yalancı safran da denilmektedir. Kuraklığa aşırı dayanıklı olan yağ bitkisinin bilinen dört çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan Yenice (kırmızı) ve Dinçer (turuncu) çeşitleri dikensiz olmakla beraber Remzibey (sarı) ve Balcı (sarı) çeşitlerinin dikenli olduğu bilinir. Dikenli çeşitlerinin yağ oranı dikensizlerinden fazladır.

Özellikle biyodizel yakıt olarak, gerek tekstil ürünlerinde gerekse gıda ürünlerinde boya malzemesi olarak kullanılan Aspir’in ayrıca sabun, boya, cila, vernik ve biyo yakıt olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Yemeklik yağ olarak da tüketilmekle birlikte sağlık sektöründe de kullanılması ve organik olması nedeniyle Aspir yağı diğer yağ türlerinden biraz daha pahalıya satılmaktadır. Yağ sıkımından geriye kalan küspesi hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.



Aspir Bitkisinin Faydaları Nelerdir?

Bir çok bitkinin olduğu gibi Aspir bitkisinin de sağlık alanında bir çok faydasının olduğu günümüzde tespit edilmiş olup, özellikle zayıflama ürünlerinde kullanıldığı görülmektedir. Kolesterolü düşürdüğü, bronzlaştırıcı etkisinin bulunduğu, kan şekerini dengelediği, kabızlığa karşı faydalı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, başta prostat ve göğüs kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu etkilerinin bulunduğu, romatizma ağrılarına karşı ağrı kesici etkisi, gibi çok çeşitli bitkisel tedavi yöntemleri arasında yıllardır kullanılmakta olan bitkinin Omega 3, omega 6 yağ asitleri ile kalsiyum, fosfor, demir, iyot gibi mineraller ve B1, B2, B3 vitaminleri ile lif içerdiği tespit edilmiş, kullanım alanlarının ise gün geçtikçe arttığı görülmektedir

Aspir Bitkisinin Yetiştirilmesi Nasıl Yapılır?

Orta ve Güney Anadolu bölgelerinin yetişmesi için uygun iklim şartlarını taşıdığı Aspir bitkisi üretimi için talep her geçen gün artmaktadır. Yaz ortasında çiçek açan aspir ülkemizde Eskişehir, Burdur, Isparta, Konya ve Tekirdağ illerinde yoğun olarak üretilmektedir. Aspir yağı, tıpkı zeytin yağında olduğu gibi rafine edilmeden de kullanılabilir. Çiçekleri gıda ve kumaş boyasında kullanılan bitkinin tohumları % 40 oranında yağ içermektedir. Dikenli ve dikensiz formları olan bitkinin kuraklığa dayanıklılığı, toprak bakımından seçici olmaması, kıraç alanlarda da başarılı bir şekilde yetiştirilebilmesi avantaj olarak nitelendirilebilir. Sonbaharda sürülen tarlaya ekilecek olan bitkinin sulu şartlarda tarım yapıldığında azotlu gübre ile gübrelenmesi tavsiye edilmektedir. Ancak yazlık bir bitki olması nedeniyle erken bahar aylarında ekilmesi daha doğru olacaktır. Ekim zamanından yaklaşık 1-2 hafta sonra toprak yüzeyine çıkışları başlayan bitkinin uygun şartlarda 8-10 gün içerisinde çıkışları tamamlanmaktadır. İlk dönemlerinde yabancı otlarla mücadele edemediğinden bu dönemde çapalama yapılması verimin artmasını sağlamaktadır. Her ne kadar kurağa dayanıklı olsa da kritik sayılacak sapa kalkma, çiçeklenme öncesi dönemlerde sulama yapılması da verimi arttıracaktır. Sulamanın göllenme şeklinde yapılmaması konusunda da çiftçiler uyarılmaktadır. Bu durum bazı kök hastalıklarına sebebiyet vermektedir. Aspir bitkisi ekim işleminin başlamasından sonra yaklaşık beş aylık bir dönem sonunda olgunlaşmaktadır. Taç yapraklarının tamamen kuruduğu, tanelerinin beyazlaştığı ve yapraklarının da tamamen kahverengiye dönüştüğü bu dönem hasat zamanının geldiğini göstermektedir. Aspir bitkisinin hasat harmanı biçerdöver makinesiyle yapılmaktadır. Uygun makine ayarlarının yapılmasının Aspir bitkisi için son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Ayçiçek yağı karşısında son dönemlerde desteklenmeye başlayan Aspir üretimi ülkemizde her geçen gün artış göstermektedir.