Arama Motorları Nelerdir? Nasıl Çalışır? Arama Motoru Nasıl Yapılır?

Arama motorları hakkında bilgi edinmek isteyenler için arama motorları nelerdir, nasıl çalışır ve bir arama motoru nasıl yapılır, arama motoru yapmak mantıklı mıdır, arama motorlarının listesi nelerdir gibi sorulara yanıtlar vereceğiz.

İnternet dünyası tüm insanlığı etkisi altına almıştır ve bundan sonra da böyle devam edecek gibi duruyor. Öğrenmek istediğimiz hemen hemen her şeye bir arama motoruna anahtar kelimeler yazarak kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Birçok arama motoru en doğru ve yerinde bilgileri sunmak için birbirleriyle yarışıyorlar.

Peki nedir bu arama motorları, nasıl bu kadar çok veriye istediğimiz anda ve kolayca ulaşabilmemizi sağlıyor?

Arama motorunu kısaca tanımlamak gerekirse; kullanıcıların ulaşmak istedikleri bilgileri, milyarlarca linkleri tarayarak, belirli kurallar ile bu verileri katagorilendiren (video,resim,haber,alışveriş vs.) ve en uygun, doğru bilgileri vermeyi amaçlayan yazılımlardır. Arama motorları bilindiğinin aksine, hafızasında biriktirmiş olduğu bilgileri bize sunmaz. Farklı farklı, tonlarca linkten veri toplarlar ve bu verileri belirli kurallar çerçevesinde karşılaştırmalar yaparak bizlere sunarlar.

Arama Motorları Nelerdir?

İnternet arama motorları listesi ; Google, Yahoo, Yandex, Bing, Ask, İnfo, Contenko, Goodsearch, Stardpage, Duckduckgo, AOLSearch, Baidu, Alhea, Boardreader şeklinde belirtilebilmekle beraber buraya yazmadığımız daha birçok arama motoru da mevcuttur.

Arama motorlarının bölgesel olarak kullanım oranları değişmektedir. Mesela Çin’de en çok Baidu arama motoru kullanılır. Ama dünya genelinde en çok kullanılanlar arasında Google birinci, Yandex ikinci sırayı almaktadır. İşleyiş bakımından her ne kadar benzerlik gösterseler de, tasarımı ve sunmuş olduğu yan hizmetlerin çokluğu ve kullanım derecesi gibi birçok etken arama motorlarının dünya çapındaki popülaritesini etkilemektedir.

Arama Motorları Nasıl Çalışır?

Bütün arama motorları çalışırken aynı prensipleri uygularlar. Peki uyguladıkları bu prensipler nelerdir? Google üzerinde bir arama yaptığımız (en çok bilinen arama motoru olduğu için kullanıyorum) kelimeyi search(arama) kısmına yazıp enter(giriş) butonuna bastığımız anda, Google arama robotları, web siteleri üzerindeki anahtar kelimelere göre taramalar yapar, bu taramaların doğruluk derecesini sınar ve bizlere, ulaşmak istediğimiz veri ile ilgili en uygun sonuçları sunar. Örümcek ağı denen bu sistem , aramak istediğiniz her bir kelimeyi web sitelerdeki anahtar kelimeler ile karşılaştırarak en uygun ve doğru olanı sunmaya çalışır. Büyük çapta arama motorları bu düzeni çok iyi bir şekilde oluşturmuşlardır. Devasa veri tabanları sayesinde verileri indeksleyebiliyor ve diğer aramalarımızda bu verileri çok daha hızlı bir şekilde bizlere sunabiliyor.

Arama motorunun işleyişinin derinlerine indiğimizde birçok karmaşık yapı bizleri beklemektedir. Arama motorlarının işleyiş yapısını sırasıyla yazmak gerekirse ;

1.Crawling aşaması: İlk aşamada anahtar kelimelere göre link taraması yapılır.

2.İndexing aşaması: Takibi yapılan verilerin hangi sitelerde oldukları saptanır.

3.Ranking aşaması: Yapılan sorgulama için en doğru sonuçların saptanması yapılır.

4.Displaying aşaması: Yapılan sorgulamaya göre sitelerdeki en etkin düzenlemenin yapıldığı aşamadır.

5.Serving aşaması: Sorgulamalara göre içerikler düzenlenir ve sonuç kısmında kullanıcıya sunulur.

Arama motorlarında yaptığımız her bir arama sırasında teker teker bu işleyişler gerçekleşmektedir. Her arama motorunun farklı farklı robotları vardır ve hepsi de aynı trafik içerisinde bulunurlar. Arama motorlarında fark yaratan nokta; kullanılan botların en uygun veriyi kullanıcıya sunup sunmamasındadır. Kullanılan botlar bir yazılım ürünüdür ve büyük arama motorları çok değerli yazılım uzmanlarına sahiptir. Böyle algoritmaların yazılımı en üst safhada tutulur.

Arama Motoru Nasıl Yapılır?

Google, Yandex ya da Yahoo gibi bir arama motoru yapmak için günümüz şartlarınca devasa bir veri tabanının tutulacağı ‘server ağları’ gerekmektedir. Küçük bir örnekle bu devasa ağı açıklamak gerekirse; Google arama motorunu kullanıcıları bir günde 24 petabayt veri girmektedirler.

Arama motorları karmaşık ve çok yönlü algoritmalar ile oluşturulur. Düşünün, bir terimi arattığınızda saniyeler içinde milyarlarca link taranıyor ve en doğruya yakın sonuçlar verebiliyorlar. Basit düzeyde arama motorları tabi ki de yapılabilir hem de çok basit bir şekilde. Google Search, Yandex Search gibi arama motorlarının arayüzünü kullanarak (xml ile çekerek) aramalar yaptırabilirsiniz.

Ben Google gibi bir arama motoru yapmak istiyorum diyorsanız; tüm sayfalardaki tüm linkleri ziyaret etmeli, link listesini belli aralıklarla incelemeli, verileri tutacağın nosql tarzı veritabanı ile saray büyüklüğünde veri alanların olmalı, urlleri anahtar kelimelerle haritalandırabilmeli ve bunları sıraya koymalı, arama işi için algoritmalar geliştirmeli, kendinize ait bot yazılımları geliştirmeli, işin içine string search, hash algoritmalari, image processing , custom filesystem…vb birçok kavramların girdiğini kavramalı, botlar için yapay zeka sistemi üzerinde bolca kafa yormalı (örneğin arama kısmına birşeyler yazıldığında onun eş anlamlısı ile ilili sonuçları da getirmek), yani kısacası bu sevdadan vazgeçmelisiniz.

Google bir araba garajında başladı bu işe diyebilirsiniz. Evet ama o zamanlar internet bu kadar büyük değildi, sayılı siteler vardı. Zamanla kendini geliştirdi, üstelik bünyesinde birçok mühendis ile birlikte.