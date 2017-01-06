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Araç Takip Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır? Araç Takip Cihazı Nereye Takılır?

Written by bayramaktas Leave a comment

Geniş araç filosu ile çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan firmaların, bu araçları kontrol etmek amacıyla kullandıkları yöntemlerin başında araç takip sistemleri gelmektedir. Bu sistemlerde araçlarla ilgili olarak internet sayesinde sayısal bir harita üzerinden takibin gerçekleşmesi ve raporlanarak sonuçların ulaştırılması sağlanmaktadır.

Araç Takip Sistemleri Nereye Takılır?

Araç takip sisteminin uygulanacağı aracın marka ve modeline göre farklı kısımlarda konumlandırılması mümkün olmaktadır. Buna göre montajın gerçekleşeceği alanın aküden beslenecek biçimde yakınlığı göz önünde bulundurulacaktır. Bunun dışında kontak çıkışından data bilgileri alınacak ve cihaza topraklamanın verilmesi sağlanarak da kurulumlar yaklaşım yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilecektir. Böylece GSM operatörleri ile uyumlu olan cihazlar üzerinden internete bağlanılması sayesinde araçlarla ilgili çeşitli bilgilere ve konum bilgilerine ulaşılmakta olduğu da rahat bir biçimde görülecektir.

Araç Takip Sistemleri Kaç Çeşittir?

Kısa sürede içerisinde kurulumu tamamlanan araç takip sistemlerinin desteklemekte olduğu anlık veya geçmişe yönelik iki çeşit sistemden söz edilebilmektedir. Anlık olarak araç takibinin sağlanmasında ve raporların anında iletilmesinde aktif sistem araç takip sistemleri arasında kullanılırken, geçmişte aracın hangi konumlarda bulunduğunun bilgisini vermekte olan ve istenilen zamanda raporların oluşturulduğu pasif sistem de araç takip sistemi olarak ikinci bir seçenektir. Araç takip sistemleri arasında ihtiyaçlarınızı karşılayacağına inandığınız çeşitle ilgili hemen taleplerinizi ilgili firmalara iletebilirsiniz.

Araç Takip Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

Kullanılan araçların amacı dışına çıkarılmamasını kontrol etmenizi sağlayacak olan araç takip sistemlerinin aynı zamanda çok daha fazla faydasından söz edilebilmektedir. Bunların neler olabileceğine değineceğimiz yazımız sayesinde sizler de maddi ve manevi olarak araçlarınızın güvenliğini sağlamış olacaksınız. Araçların ve araç kullanıcısının güvenliğini sağlamak amacıyla tercih edilen araç takip sistemleri planlanan güzergahın dışarı çıkılması durumunda bunu tespit etmektedir. Araçların kullanımında kişilerin veya firmaların herhangi bir art niyet beslemesi durumunda bunlar tespit edilmektedir. Aşırı yakıt tüketiminin nedenini merak etmekte olan kişilerin de böylece yanıt bulmakta oldukları görülecektir. Çünkü amacı dışında kullanılmaması için araç takip sistemlerinin montajının yapılacağı araçlarda, kullanılacak yakıtlardan da tasarruf edilmesi söz konusu olacaktır.

İzinsiz ve zamansız kullanılan araçların tespit edilerek, limit sınırının olduğu bölgelerde aşımların tespit edilmesiyle araç kullanımının engellenmesi gibi avantajları da sunacak olması sayesinde büyük bir kolaylık sağlanacaktır. Böylece araçların yıpranmasının da öne geçileceği görülebilecektir.

Birden fazla araca sahip olan firmaların bu filoları pratik olarak kontrol edebilmesinde araç takip sistemlerinin faydası bir hayli fazla olacaktır. Böylece zamandan ve parasal konulardan tasarrufu sağlamış olacağı da görülecektir. Verimliliğin artırılmasında ve hem araçların, hem de personelin güvenliğinin sağlanmasında önemli olan noktalara böylece temas edilmiş olacaktır. Daha az yakıtla, daha fazla iş yapılmasının mümkün olduğunu gösterecek olan araç takip sitemlerinde araçların daha uzun sürede bakım istemeyeceklerinin de sağlanmakta olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bu şartların sağlanmasında etkili olan ve kısa süre içerisinde kullanılır duruma getirilmekte olan araç sahip sistemleri sayesinde müşteri memnuniyetinin en üst seviyelerde olması sağlanmaktadır.

Araç Takip Sistemlerinde Firmaların Önemi Nedir?

Araç takip sistemi desteği sağlayan firmalar aracılığıyla araç takip sistemlerine sahip olmanız daha gelişmiş haritalar üzerinden kontrol sağlamanıza olanak verecektir. Türkiye’nin en kapsamlı trafik bilgisinin bu sistemler üzerinden aktarılmakta olduğunu görebileceksiniz. Geçmişten günümüze kadar çalışmış olunan projelerini ve referanslarını sizlerle paylaşan firmalarla çalışmanız yararınıza olacaktır. Teknoloji bakımından dünyada kullanılan aygıtları bulabileceğiniz ürünler sayesinde daha güçlü bir biçimde işlerinize adapte olacak, verimliliğinizi artırabilecek ve araçlarınızın sağlıklı bir şekilde kullanıldığından emin olacaksınız. 

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