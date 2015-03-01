Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Havayı kirletmeyi ve sera gazlarını azaltma gibi dünyanın alternatif enerji kaynakları aramak için birçok nedeni var. Alternatif veya yenilenebilir enerji kaynakları, toksin miktarının azaltılmasına ve enerji kullanımının yan ürünleri olan şu anda enerji kaynağı olarak kullandığımız doğal kaynakların çoğunun korunmasına yardımcı olur.

Alternatif enerji kullanımının gezegenin hassas ekolojik dengesini korumaya nasıl yardımcı olabileceğini anlamamız ve fosil yakıtlar gibi yenilenemez enerji kaynaklarından tasarruf etmeye yardımcı olması için ne tür alternatif enerji kaynakları olduğunu bilmek önemlidir.

Şimdi en yaygın kaynaklardan bazılarına göz atalım.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri vasıtasıyla rüzgarın gücünden yararlanılarak elde edilir. Türbin kanatlarının dönüşü bir elektrik jeneratörü vasıtasıyla elektrik akımına dönüştürülür. Daha eski yel değirmenlerinde rüzgar enerjisi, mekanik makinelerin tahıl ezme veya su pompalama gibi fiziksel işleri gerçekleştirmek için kullanılırdı. Rüzgar kuleleri, genellikle rüzgar çiftlikleri üzerinde bir araya getirilir. 2005 yılında rüzgar enerjisi ile çalışan jeneratörlerin dünya çapındaki kapasiteleri 58.982 megavat olmak üzere bunların üretimi dünya çapında elektrik kullanımının yüzde 1’inden fazlasını oluşturuyordu.

Avantajları

Rüzgar enerjisi, çevreyi kirletebilecek hiçbir kirlilik oluşturmaz. Herhangi bir kimyasal işlem yapılmadığı için, fosil yakıtların yakılması ile bırakılan zararlı hiçbir yan ürün yoktur.

Rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğundan, asla tükenmeyek.

Tarım ve otlatma, rüzgar türbinleri tarafından işgal edilen ve biyoyakıt üretiminde yardımcı olabilecek arazilerde hala gerçekleşebilir.

Dezavantajları

Sürekli elektrik üretimi için tutarlı rüzgar gerekir. Rüzgar hızı azalırsa türbin durur ve daha az elektrik üretilir.

Büyük rüzgar çiftliklerinin görüntü olarak olumsuz etkisi olabilir.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, ısıtma, pişirme, elektrik üretimi ve deniz suyunun tuzdan arındırılması için sıklıkla kullanılır. Güneş enerjisi, güneş ışınlarını güneş enerjisine hapsederek çalışır ve bu güneş ışığı elektrik enerjisine dönüştürülür. Ayrıca, güneş enerjisi, güneş ışığını ısı suyuna veya havaya dönüştürmek için güneş enerjili termal panellere (güneş pillerine) çarpan güneş ışığını kullanır.

Avantajları

Güneş enerjisi yenilenebilir bir kaynaktır. Güneş var olduğu sürece enerjisi Dünya’ya ulaşacaktır.

Güneş enerjisi üretimi, suyun veya hava kirliliğinin ortadan kalkmasına neden olur, çünkü yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan kimyasal reaksiyon yoktur.

Güneş enerjisi, ısıtma ve aydınlatma gibi pratik kullanımlar için çok verimli bir şekilde kullanılabilir.

Güneş enerjisinin faydaları, havuzların, kaplıcaların ve su depolarının her yerinde sıklıkla görülür.

Dezavantajları

Güneş yoksa güneş enerjisi enerji üretmez. Gece vakti ve bulutlu günler, üretilen enerjinin miktarını ciddi olarak sınırlar.

Güneş enerjisi santralleri inşa etmek çok pahalı olabilir.

Jeotermal Enerji

Jeotermal “toprak ısısı” anlamına gelir. Jeotermal enerji, Dünya’nın altında bulunan ısı enerjisini kullanır. Bölgenin yer yapısındaki kırıklardan delikler açıldığında, ateşli buharlar arıtılır ve elektrik jeneratörlerine güç sağlayan türbinleri çekmek için kullanılır.

Avantajları

Doğru yapılırsa, jeotermal enerjisi zararlı yan ürünler üretmez.

Bir jeotermal fabrika kurulduktan sonra, genellikle kendine yeten bir enerjiye sahip olur.

Jeotermal enerji santralleri genellikle küçüktür ve doğal peyzaj üzerinde çok az etkisi vardır.

Dezavantajları

Yanlış yapılırsa, jeotermal enerjisi kirletici maddeler üretebilir.

Yeryüzüne yapılan uygun olmayan bir sondaj, tehlikeli mineral ve gazları serbest bırakabilir.

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik güç, su türbini ve jeneratörü kullanan baraj suyunun potansiyel enerjisinden gelir.

Bir başka varyasyon, suyun kinetik enerjisinden veya gelgit gücü gibi çarpık olmayan kaynaklardan faydalanmaktır. Hidroelektrik güç, uzun vadede bir baraj ile tek bir bölgeye sıkıştırılmış bir nehrin yer çekimini kullanarak harekete geçmesidir. Bu, konsantre basınç ve su akışı türbinleri veya su jantlarını çevirerek bir elektrik jeneratörünü çalıştırmak için kullanılabilecek bir yer oluşturur.

Avantajları

Barajın üstünde su biriktirilebilir ve talebin doruklarında serbest bırakılabilir. Bu nedenle, diğer tür enerji santrallerinden farklı olarak, hidroelektrik santralleri tam kapasiteye çıkabilir.

Elektrik sürekli olarak üretilebilir; çünkü suyun kullanılabilirliğini etkileyen diğer alternatif enerji türlerinden farklı olarak, dış güçler yoktur.

Hidroelektrik güç, enerji üretmek için kimyasal reaksiyon olmadığından atık ya da kirlilik yaratmaz.

Hidroelektrik için kullanılan su tekrar kullanılabilir.

Dezavantajları