Alafranga Tuvalet Tıkanıklığı Açmanın Yolları

Alafranga Tuvalet Tıkanıklığını Açma

Evlerimizde ya da iş yerlerimizde lavaboların ve tuvaletlerin tıkanıklığına muhakkak bir kere de olsa rastlamışızdır. Böyle bir durum ile karşılaşmak sinir bozucu olmasının yanı sıra, ortamın hijyenik olmasına da engel teşkil etmektedir. Lavabo tıkanıklığı, hijyen açısından çok bir sorun oluşturmuyor gibi görünmesine karşılık tuvalet tıkanıklığı için aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değildir. Özellikle günümüzde kullanılan alafranga tuvaletler tıkandığında ortaya çok kötü bir görüntü çıkmakla birlikte, karşılaşılan koku da işin tuzu biberi olmaktadır.

Hepimizin denediği gibi, alafranga tuvalet tıkanıklığı açma yöntemlerinin başında pompalamak gelmektedir. Alafranga tuvaletin içerisinde bulunan deliğin ağzı, bir pompa ile kapatılarak hızlı ve seri hareketler ile pompa kaldırılıp tekrar ağız kapatılarak uygulanan bir işlemdir. Ancak bu işlem her zaman alafranga tuvalet tıkanıklığı açma yöntemi olarak işe yaramayabilir. Diğer bir yol ise uzun bir tel ya da daha sert bir cisim ile alafranga tuvalet deliğinin dibini bulup mevcut olan tıkanıklığı sert cisim yardımıyla ittirip açmaya çalışmaktır. Ancak günümüzde özellikle apartmanlarda alafranga tuvaletlerin gider borularına ulaşabilmek neredeyse imkânsızdır. Bu gider borusu direk kanalizasyon ile bağlantılı olduğundan dolayı çok geniş bir borudur ve çoğu zaman sert cisim ve pompa denemeleri yetersiz kalabilir.

Alafranga Tuvaletim Tıkandı Nasıl Açabilirim?

Alafranga tuvalet tıkanıklığı açma işleminde aslında profesyonel bir yardım almak en iyi çözüm yolu olacaktır. Bu sebeple bir sıhhi tesisatçıdan yardım almak akıllıca bir davranış olur. Gelen sıhhi tesisatçının eğer bir robotu mevcut ise, sadece 30 dakika ile 45 dakika arasında değişen sürelerde tıkanıklıktan kurtulma imkânınız bulunmaktadır. Sıhhi tesisatçının elinde mevcut olan robot iki şekilde sizi bu tıkanıklıktan kurtarabilir. Bu seçenekler;

Tuvaletin tıkanmasına sebep olan cismin parçalanarak çıkarılması: Bu işlem, robot tarafından alafranga tuvalet deliğinin içerisinden girip deliğin tıkanmasına sebep olan cismi parçalamak suretiyle gider borusundan çıkacak parçalara bölerek delik içerisinden çıkarmaktadır.

Tuvalette mevcut olan cisim parçalanmayacak bir malzemeden üretilmişse: Eğer böyle bir durum söz konusu ise ve gider borusuna ulaşan robot parçalama işlemini gerçekleştiremiyorsa, yine aynı robot bu kez, helezon yaylarını kullanarak cismi bir bütün halinde alafranga tuvalet deliğinden çıkarabilir.

Alafranga tuvalet tıkanıklığı açma işlemini gerçekleştirebilmek için bazı özel lavabo açıcılar da üretilmektedir. Üretilen bu tıkanıklığı açma yöntemlerinde kullanılan lavabo açıcılar özellikle apartmanda oturan kişiler tarafından çok sık bir şekilde kullanılmakta olsa da, apartman giderlerinin kanalizasyon ile birbirine bağlantılı olduğunu düşünmemekte ve bu sıvıyı döktükten sonra tuvaletin açılmasını beklemektedirler. Eğer tıkanıklığa sebep olan cisim sert bir cisim ise dökülen sıvı hiçbir işe yaramayacak hatta çoğu zaman uzun bir gider borusu olduğu için tıkanıklığın olduğu alana yetişemeyebilecektir. Ayrıca bu tarz lavabo açıcıları çok miktarda dökmek, gider borularına hasar verip maddi anlamda ekstra külfetler ile karşılaşma olasılığınızı arttırabilmektedir.