Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri Çeşitleri Hangileridir?

Açık kaynak kodlu işletim sistemi, kaynak kodu isteyenlere açık olarak sunulan yazılım uygulamalarıdır. Bu yazılım uygulamalarını en önemli özelliği kullanan kişilere yazılımı değiştirme imkânı sunmasıdır. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri güvenilir, değiştirilebilir, sağlam ve hızlı olma özelliğini de taşır. Bu sayede yeni iş modelleri ve yeni bir yazılım üretim biçimleri de sunmaktadır.

Açık kaynak kodlu yazılımlar bazı avantajlarda sunmaktadır. İşte bunlardan bir kaçı:

Çok düşük maliyetlidir. Çok güvenilirdir. Oldukça sağlamdır. Hızlıdır ve devamlılık arz eder. Yani yazılım şirketinin herhangi bir sebeple piyasadan kalkması durumunda bile bilgileriniz kaybolmaz. En önemlisi de ücretsiz olmasıdır.

Dünyada en çok bilinen ve en çok kullanılan Açık Kodlu İşletim Sistemleri ise şunlardır:

-LİNUX İşletim Sistemi:

Linux, çok fonksiyonlu, çok kullanıcılı ve serbestçe dağıtılabilen bir yazılım uygulaması ve Unıx işletim sisteminin türevlerinden biridir.1970’li yıllarda Linus Torvalds tarafından büyük bilgisayarlarda birden fazla kullanıcının katılımıyla geliştirilen bir işletim sistemidir.

Linux, tüm kişisel bilgisayarlarda ve daha birçok platformda çalışabilen ayrıca maliyetsiz olarak kullanabileceğiniz bir işletim sistemidir.

Günümüzde en gelişmiş bilgisayarlardan kişisel bilgisayarlara kadar tüm bilgisayarlar için hazırlanmış Unıx’in farklı türevleri bulunmaktadır. Ne yazık ki bu türevlerin belli bir zaman sonra gelişimi durmuş ve yüksek fiyatlara satılan ticari yazılımlar halini almıştır.

Linux’in kullanım alanları şunlardır:

1-Linux açık kaynak kodlu işletim sistemi olmasından dolayı çekirdek yapısı üzerinde ki uygulamayı kolaylaştırarak farklı amaçlar içinde kullanılmayı sağlamaktadır.

2-Linux, tüm cep telefonları, diz üstü ve masa üstü bilgisayarlarda da kullanılması kolaydır.

3-Linux, farklı amaçlar için kullanılabilecek dağıtım ağı sağladığı için çok kullanışlıdır.

PARDUS İşletim Sistemi:

Pardus, 2003 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenerek geliştirilen ilk milli işletim sistemidir. Pardus’da açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir ve GNU Genel Kamu Lisansını da alarak dağıtıma başlayan özgür ve hızlı bir yazılım programıdır. Çoklu dil içerir ve kolay kurulum özelliği de mevcuttur.

Bugüne kadar Pardus’un beş ana sürümü ve dokuz ara sürümü geliştirilmiştir. Ayrıca iki kurumsal sürümü de mevcuttur. Türkçe olması, hızlı ve kolay kurulması, şeffaflığı, eğlenceli olması, özelleştirilebilmesi ve virüsleri engelleyen özellikleriyle de çok kullanılışlı bir yazılım programıdır.

DEBİAN İşletim Sistemi:

Debian, Linux dağılımlarından biridir. Yeni bir işletim sistemi geliştirmek isteyen gönüllü kişiler tarafından kurulmuştur. Debian GNU/Linux olarakta bilinmektedir ve özgür bir yazılım uygulamasıdır. Debian sistemleri de Linux yazılımlarını kullanmaktadır.

SUSE İşletim Sistemi:

OpenSUSE, Linux dağılımı olarak Novell tarafından geliştirilmiş bir yazılımdır.1994 yılında Almanya’da meydana getirilmiş ve 2003 yılından sonra markalaşarak Software und System Entwicklung adıla tanınmıştır. SUSE’nin en çok bilinen iki projelerinden biri SUSE Linux ve diğeri ise Open Suse Project’tir.

SUSE işletim sisteminin birden fazla Linux dağıtım ağı bulunmakta ve bunların bazıları sadece serverlar için kullanılmaktadır. OpenSUSE işletim sitemi ise kişisel ve normal bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde kullanılamaya devam etmektedir.

UBUNTU İşletim Sistemi:

Ubuntu işletim sistemi, ücretsiz olarak cep telefonları ve tüm bilgisayarlarda kullanılabilmektedir.Ubuntu’da yine Linux dağılımlarından biridir. Ayrıca tüm kullanıcıların hiç kısıtlanmadan kullanacağı, kopyalanmasında ve kodlarının istenilen şekilde değiştirilmesine de olanak sağladığı için herkes tarafından özgürce kullanılmaktadır.

Ubuntu’da GNU Genel Kamu Lisansıyla garanti altına alınmış özgür ve açık kaynak yazılım uygulamalarından biridir.