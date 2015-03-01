Tarihte İz Bırakan Başarılı Önemli Türk Kadınlarının Hayat Hikayeleri

REMZİYE HİSAR ( İLK KADIN KİMYACI )

Remziye Hisar 1902 yılında Üsküp’te doğdu. Davut Paşa’daki üç yıl olan mektebi iptidayı-yi bir yıl gibi kısa bir dönemde başarı ile bitirerek dokuz yaşında şahadetnamesini aldı. Daha sonra ittihat ve terakki mektebini ve Emirgan inas rüştiyesi’ ne devam ederek Türkçe öğretmeninin İstanbul Darülmuallimatı’ na transfer olarak öğrenimine bu okulda devam etti. 1919 yılında okulun darülfünuna hazırlanmak için oluşturduğu iki sınıflık bölümden birincilikle mezun oldu. Darülfünun kimya bölümüne kayıt yaptırdı. Remziye Hisar Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın kimyacısı ve aynı zamanda Sorbonne Üniversitesinde doktora alan ilk Türk kadınıdır. Azerbaycan’da tanıştığı Doktor Reşit Süreyya Gürsey ile evlenerek iki çocuk dünyaya getirdi, eşinin tedavisi amacı ile Paris’e gitti ve Biyokimya sertifikasını aldı. Döndükten sonra Erenköy Kız Lisesi’nde Kimya Öğretmeni olarak atandı. 1933-1936 yıllarında İstanbul Üniversitesinde kimya, fiziko kimya ve makine doçenti oldu.1955 yılında Fransa’nın Officiel d Acedemie nişanını aldı.1959 yılında ise profesör oldu. 1973 yılında ise emekli oldu. TÜBİTAK Hizmet ödülünü alan Remziye Hisar 1992 yılında vefat etti.

SABİHA GÖKÇEN ( PİLOT)

Sabiha Gökçen 1913 22 Mart ‘ da Bursa’da dünyaya geldi. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Sabiha Gökçen kardeşleri ile yaşadı. 1925 yılında Bursa’yı ziyarete giden Atatürk, Sabiha Gökçeni manevi evlat edinerek Ankara’ya götürdü. Sabiha Gökçen öğrenimini köşkün bahçesinde bulunan ilkokul ’da Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde ve daha sonra Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde bitirdi. 1934 yılında soyadı kanunu ile Gökçen soyadı kendisine Atatürk tarafından verildi. 1935 yılında Atatürk’ün emri ile Türk Hava Kurumu tarafından sivil havacılık okulu açıldı. Atatürk ilk öğrenci olarak Sabiha Gökçen ‘i okula kaydettirdi. Planörlük eğitimi için 7 erkek öğrenci ile Sovyetler Birliğindeki planörlük yüksekokuluna gitti. 1936 yılında Eskişehir Askeri Hava Okulu’nda eğitim gördü. Sabiha Gökçen Askeri pilot olarak yüksek derecede mezun oldu. Sabiha Gökçen tüm Dünya’nın ilk kadın ve savaş pilotu oldu. 1937 yılında Trakya ve Ege manevralarıyla doğu harekâtlarına katıldı. Türk Hava Kurumu’nun Murassa madalyası ile ödüllendirildi. 1938 yılında THK Türk kuşu uçuş okuluna başöğretmen olarak atandı. Görevini aralıksız olarak 1954 yılına kadar devam ettirdi. Kurtköy’de İstanbul’un 2. Hava alanına Sabiha Gökçenin ismi verildi. Sabiha Gökçen 2011 yılında vefat etti.

MELAHAT RUACAN ( HUKUKÇU)

1906 Yılında İstanbul’da doğdu. Kimyager olan Albay Nuri Bey’in kızıdır. 1924 yılında Erenköy Kız Lisesi’ni bitirerek Darülfünun ’un Felsefe bölümüne kaydını yaptırdı. Ailesi Ankara’ya yerleştiği için eğitimi yarım kaldı. Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydını yaptırarak ilk kız öğrenci oldu. 1929 yılında birincilik ile mezun oldu. Danışta’ ya başvuran Melahat Ruacan, Mükerrer hanım ve Süreyya Ağaoğlu ile beraber raportör olarak göreve başladı. 1932 yılında Ankara Adliyesi Asliye Mahkemesinde ilk kadın hakim olarak göreve başladı. Meslektaşı olan Asım Ruacan ile 1939 yılında evlendi.1945 yılında yüksek Mahkeme üyeliğine getirildi. 24 Mart 1954’de Yargıtay üyeliğine seçildi. Görevini 1956 yılına kadar başarı ile davam ettirdi. Melahat Ruacan 1974 yılında ise vefat etti.

SAFİYE ALİ (İLK KADIN DOKTOR)

Babası Padişah yaverlerinden olan Ali Kırat Paşa, anne tarafından dedesi Mabeyin Müşiri Hacı Emin Paşa’dır. Ailesi tarafından titizlikle büyütüldü. 1916 yılında Arnavutköy Kız Koleji’ni birinci olarak bitirdi. Küçüklüğünde en fazla doktor olmak istiyordu. 1916 yılında Almanya Würzburg’a tıp tahsili için gönderildi. Çok çalışkan ve de takdir gören biriydi. 1921 yılında Kadın, çocuk hastalıkları uzmanı olarak diplomasını aldı. Müslümanlığı seçti ve adını ferdi Ali olarak değiştiren göz doktoruyla evlendi. İkisi ‘inde muayehaneleri Cağaloğlu’ndaydı. Asıl hizmeti “süt Damlası” ismi ile kurulan sağlık ocağındaki hizmetleridir. Fakir ve de kötü beslenmiş olan çocukları bağrına basan müessese, onun varlıyla hayat bulmuştur. Bu müessesede çocuk bakım dersleri de vermiştir. Dr Safiye Ali Milletlerarası kongrelerde üç kere Türkiye’yi temsil etmiştir. Doktor Safiye Ali 1952 yılında vefat etmiştir.

MÜFİDE İLHAN ( BELEDİYE BAŞKANI)

15 Şubat 1911 yılında Mersin’de doğdu. Babası Nafiz Çakmak’ın Anafartalar’da şehit olması üzerine amcası Mareşal Fevzi Çakmak desteğiyle yetiştirildi. 1928 yılında İstanbul Öğretmen Okulunu bitirdi. İlk görevine Kadıköy Moda İlkokulunda başladı. Evlenerek eşinin görev yeri olan doğuya giden Müfide İlhan, Doğubayazıt ve Erzurum’dan sonra Kırklareli’nde görevini devam ettirdi. Eşi Ankara’ya atandığı için Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde görev aldı. 1936- 1937 yıllarında Almanya’ya gitti Goethe Lisans Enstitüsü’nde Almanca öğrenerek eğitim seminerine katıldı. Ankara’da özel bir anaokulu açtı ve daha sonra kapatmak zorunda kaldı. Keçiören Çocuk Esirgeme Kurumunda göreve başladı. Eşinin Afganistan’da Tıp Fakültesi Cerrahi profesörlüğüne gelmesi üzerine Kabil’e gitti. 1945 yılında dönüp Çocuk Esirgeme Kurumu’nun gündüz bakımevi Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1950 yılında yerel seçimlerle Türkiye’nin ve de Mersin’in ilk kadın Belediye Başkanlığını bir yıl devam ettirdi ve sonraki yaşamını Ankara’da çeşitli sosyal hizmetler çalışmalarında devam ettirdi. 1958 yılında Kızılay bünyesi altında ilk yardım öğretmenliği yaptı. 1966 yılında Türk Anneler Derneği katkılarıyla “Yılın Annesi” seçildi.1996 yılında ise vefat etmiştir.

MUALLA SELÇUK ( DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI İLK KADIN ÜYESİ)

1956 yılında Mardin’de doğdu. Ankara Cumhuriyet Lisesi’ni bitirerek, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’na devam etti. Ankara Üniversitesi ilahiyat bölümüne geçerek 1980’de birincilikle mezun oldu. 1980-1982 yıllarında Ted Ankara Koleji’nde öğretmen olarak görev aldı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi olarak çalışmalarına başladı. 1989’da Okul öncesi ve Okul çağı çocuğunun eğitiminde dini motifler isimli yazısından sonra doktor unvanını aldı.1992 yılında doçent oldu, 1998 tarihinde ise atandı. Görevini 31 Mart 2003 yılına kadar devam ettirdi.

SÜREYYA AĞAOĞLU (AVUKAT)

1908 yılında Kafkasya’da doğdu. 1910 yılında ailesi ile beraber İstanbul’a geldi. Babası düşünce ve bilim adamı, yazar Prof Dr Ahmet Ağaoğlu’dur.1925 yılında Adalet Bakanlığında stajını yaptı. İstanbul Barosunun ilk kadın Avukatı olarak göreve başladı. Hayatı boyunca kadın haklarını savundu. Kadın Haklarını ve Kadının çağdaş yaşamı içindeki yerinin önde gelen savunucularındandır. 1948 yılında Milletler arası Kadın Hukukçular Komisyonu’na seçilerek iki yıl başkanlık yaptı. 1950 yılında Berlin Milletler arası Hukukçular komisyonunun kurucuları arasında yer aldı. Kendi kurduğu Çocuk Dostları Derneğinin de başkanlığını yaptı. 1989 yılında ise vefat etti.