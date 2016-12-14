Şanlıurfa Balıklıgöl Gezi Yazısı, Gezilecek Yerler, Tavsiye ve Öneriler

Balıklıgöl, Şanlıurfa’nın tarihi dokusunun önemli bir kısmını barındıran gezi ve dinlence yeri. İbrahim Peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen Halil-Ür Rahman gölü buradadır. Aynzeliha Gölü, tarihi camiler ve yeni çevre düzenlemesi ile yöre halkı ve turistler için cazip. Üstelik oldukça büyük bir alan, burada sıkılmadan günün tamamını geçirebilirsiniz. Rızvaniye Camii, Balıklıgöl, Aynzeliha Gölü, Hz. İbrahim Makamı, kale, surlar, tarihi hanlar ve camiler görülebilir.

Balıklıgöl ve civarındaki tarihi doku ilginizi çekiyorsa, Hotel El-Ruha, Şanlıurfa’da konaklamak için iyi bir seçenek olabilir. Şanlıurfa’nın tarihi dokusuna yürüyerek ulaşabilirsiniz. Gezi sırasında ihtiyaç duyduğunuzda otelinizin yakınlarda bulunması her zaman tercih sebebidir. Ayrıca otelin atmosferi ve mimari dokusu şehir ile son derece uyumlu. Balıklıgöl’ün çevre düzenlemesi çok başarılı. Güneşli güzel bir günde yürüyüş yapmak için enfes bir parkur.

Rızvaniye Camii (Rıdvaniye Camii)

Balıklıgöl’ü çocukluğumuzun kartpostallarından tanıyoruz. Hani şu meşhur fotoğraf, Balıklıgöl ile bütünleşmiş Rızvaniye Camii. Gerçekten enfes bir kare. Rızvaniye Camii, Osmanlı döneminde Rakka Valisi Rıdvan Ahmet Paşa tarafından 1736 tarihinde medresesi ile birlikte inşa edilmiş.

Aynzeliha ve Halil-ür Rahman Gölleri

Balıklıgöl, AynZeliha ve Halil-Ür Rahman göllerinden oluşuyor. İbrahim Peygamber, devrin zalim hükümdarı Nemrut’a karşı tek tanrı fikrini savunmaya başlayınca, Nemrut tarafından cezalandırılmak istenir. Kalenin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu sırada Allah tarafından “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol” emri verilir. (Enbiya Suresi, Sure 21, Ayet 69) Ateş suya, odunlar balığa dönüşür. İbrahim’in düştüğü yer Halil-Ür Rahman Gölü’dür. Rivayete göre Nemrut’un kızı Zeliha’da İbrahim Peygamber’e inandığından kendisini onun ardından ateşe atar. Düştüğü yerde Aynzeliha Gölü oluşmuştur. Her iki göldeki balıklar kutsal kabul edilmektedir.

Halilür Rahman Camii

Halilürrahman Camii Bizans dönemine ait Meryem Ana Kilisesi üzerine, 1211 tarihinde Meyyafarikin Eyyubilerinde Melik Eşref Muzafferüddin Musa tarafından yaptırılmış. Medrese ise 1775 tarihli.

Urfa Kalesi

Urfa Kalesi, Balıklıgöl içinde bulunuyor. Kaleye tırmanış 15-20 dakikalık güvenli ve dik bir yol. Kaleye tırmandıkça görüş alanı genişliyor ve nihayet tüm şehri tepeden görebiliyorsunuz.

Kalenin tarihi MÖ. 9500 yıllarına kadar uzanıyor. Şanlıurfa neolitik dönemden bu yana aralıksız yerleşim yeri. Şanlıurfa Müzesi ‘nde sergilenen Balıklıgöl Heykeli, kale ve şehir geçmişi hakkında önemli bilgiler sağlıyor. 2-3 saat zaman ayırıp Şanlıurfa Müzesi’ni gezmenizi öneririz.

Kalenin en yüksek bölümünde bulunan meşhur iki başlık, MS. 240 yılında Edessa Kralı IX. Manu döneminde yapılmış. Anıt olarak inşa edilen 17 metre yüksekliğindeki bu sütunlar, kaleye muhteşem bir görünüm kazandırıyorlar. Korinth başlıklı iki sütundan birinde, Süryanice şu yazıt bulunuyor:

“Ben askeri komutan Barşamaş’ın oğlu Aftuha. Bu sütunu ve üzerindeki heykeli veliaht Prens Manu kızı, kral Manu eşi, hanımefendim ve velinimetim kraliçe Şalmeth için yaptım.”

Kaleden aşağı iniş için alternatif bir yol bulunuyor. Dik merdivenlere sahip tünel oldukça ilginç. Tünel bağlantısı ile kaleden aşağı iniş bulunmaktadır. Kaleye çıkış yolu üzerinde çay keyfi yapabilirsiniz. Manzara güzel, koltuklar rahat, çaylar demli. Seyir tepesinin arka tarafında eski bir mezarlık bulunuyor. Mezarlıklar coğrafyanın ve zamanın kültürüne dair önemli ipuçları taşır. Sakinlikten yararlanmak için mezarlığa girebilirsiniz.

“Ölüm ve yaşam” kavramlarının felsefi anlamları, biyolojik tanımlarından daha çok ilginizi çekiyor olabilir. Kendi mezar taşınıza ne yazılacağına karar verdiniz mi? Bu mezarlıkta hüzünlü ve ilgi çekici yazılara rastlayabilirsiniz:

“Tükenen

her şey gibi

ömür de tükendi

ben gidiyorum

dostlarım

kalanlara selam

olsun”

Manici Otel, Şanlıurfa’nın tarihi otellerinden biri. Balıklıgöl içinde kalıyor. Yöresel yemekleri tatmak ve Balıklıgöl’e yakın olmak isterseniz iyi bir seçim olabilir. Ayrıca otelde düzenlenen sıra gecelerinde türkü söyleyip halay çekmek farklı bir deneyim olabilir. Her durumda davula fazla yakın oturmamanızı öneririz. Yer minderine rahat oturabileceğiniz bir kıyafetle gitmeli. Ve en az bir gün önceden rezervasyon yaptırmanız yerinde olur, aynı gün yer bulunamayabilir.

Sıra geceleri yöre halkının kültüründe; saz çalınan, türkü söylenen ve sohbet edilen ortamlar olagelmişler. “Sıra Gecesi” adı, sırayla her evde yapılmasından geliyor. Yenilip içilen, sazlı sözlü ve sosyal buluşmalar. Urfa’ya kadar gitmişken mutlaka sıra gecesini yaşamak gerekli.

Şanlıurfa; tarihi, mimarisi ve yöresel lezzetleri ile ülkemizin görülmesi gerekli şehirlerinden bir tanesi. Yeterince kalırsanız kültürünü tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Şehirde kalış sürenizi ekonomik imkanlarınıza göre ayarlamanız en doğrusu. En kısa gezi tavsiyemiz ise 2 gündüz 1 gece :

İlk gün şehir merkezi ve Balıklıgöl, akşamı sıra gecesi. Ertesi gün ise öğleden önce Şanlıurfa Müzesi, şehirde yemek ardından öğleden sonra Göbeklitepe ve akşam dönüş. Eğer vaktiniz olursa müze gezisini ilk güne kaydırabilirsiniz, ancak Göbeklitepe ile Balıklıgöl’ü farklı günlerde ziyaret etmenizi öneririz.