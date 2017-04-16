Protokolde Neden Kırmızı Halı Serilir, Kırmızı Halının Anlamı ve Tarihçesi

Kırmızı halı, çeşitli yüksek görevliler ve ünlüler için serilen uzun kırmızı renkli bir halıdır. Birçok törensel ve resmi etkinliklerde kullanılır. Peki bu kırmızı halı eğilimi nasıl başladı? Kırmızı halının tarihsel geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edelim.

Kırmızı halı, dünyadaki en ünlü ve küresel kabul görmüş zeminlerden biri olmuştur. Önemli diplomatik toplantılar, Oscarlar, ödül fonksiyonları, sinema prömiyeri gibi olayların her alanında fark edilebilir ve günümüzde mezuniyet balolarında dahi yaygın olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir önemli kişi için kırmızı halı yuvarlamanın uygun bir karşılama olduğu düşünülmektedir. Bu bir saygı hissi verir.

Genelde ünlülerin resimleri için poz verdiği, medya sorularına cevap verdiği kırmızı halı ile karşılaşırız ancak bu modern bir buluş değil. Aslında başlangıçta, kırmızı halının eğlence endüstrisi ile ilgisi bile yoktu.

Tarihte Kırmızı Halı Nerelerde Kullanıldı?

Agamemnon Oyunu

Kırmızı halı geleneğinin kökeni tam olarak doğru bilinmemekle birlikte, kökleri 4. yüzyıla kadar geriye götürülebilir. M.Ö. 458 yılında Aeschylus tarafından yazılan Agamemnon oyununun sahnesinde kırmızı halı vardır. Çok egoist olarak algılanan Miken kralı Agamemnon Truva savaşından geri döner, eşi Clytemnestra’nın kendisine kraliyet karşılaması için kırmızı bir halı attığını görür. Şüpheli davranan Agamemnon, halının üzerinde yürümekte tereddüt eder, çünkü yalnızca tanrıların bu değerde olduğunu bilir. Ancak karısı ısrar edince kırmızı halıda yürür ve eşi tarafından öldürülür.

Çoğu referans, oyunda bahsedilen kırmızı halıların aslında mor olduğunu iddia etmektedir.

Cihangir Şah (1605)

Babür imparatoru Cihangir Şah kardeşini ziyaret ettiği esnada; Cihangir Şah’ın kardeşinin kendi evine kadar Cihangir Şah için kırmızı halı serdirdiği bilinmektedir. Ayrıca bu adet Hintlilerde o sıralarda yaygındır.

James Monroe

1821’de Amerika Birleşik Devletleri Başbakanı James Monroe için bir kırmızı halı yayarak açıldı.

Victoria (24 Mayıs 1819 – 22 Ocak 1901)

Londra Paddington tren garında Büyük Britanya Kraliçesi Victoria için kırmızı halı serildiği düşünülüyor.

III. Napolyon (1852)

Fransız imparatoru 3. Napolyon kırmızı halı serme işini sürekli hale getirerek yaygınlaştırmış.

New York Merkez Demiryolları

1902’de New York Merkez Demiryolunda yolcuları trenle karşılamak için kırmızı halılar kullanıldı. Bu, yolcuların onur duydukları için kullanılan bir pazarlama taktiğiydi.

Mısır Tiyatrosu

Hollywood kırmızı halısı ilk kez 1922 yılında Hollywood’da açılan Mısır Tiyatrosunun galası Robin Hood filminde kullanıldı.

Kırmızı halı, 33. Akademi Ödülleri sırasında 1961 yılında ödül verme konusu ile yolunu bulmuştur. İzleyiciler, 38inci Akademi Ödülleri sırasında kırmızı halı rengini 1966 yılında görmeyi başardılar. Kırmızı halı üzerinde yürümek ünlüleri bağlamamaktadır, ancak çoğu, imajını artırmaya yardımcı olduğundan bunu yapmayı tercih etmektedir.