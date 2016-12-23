Porto Riko Hakkında Genel Bilgiler, Tarihi, Kültürü, Dili, İnsanları Nasıldır? Mavi Halkalı Ahtapot Nerede Yaşar, Özellikleri Nasıl Hayvandır? Topikal ve Epiflo Transdermal Oksijen Terapi Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır? Evde Kuş Beslemek İçin Neler Gerekir? Evde Kuş Beslemek İstiyorum Twitter Takipçi Artırma Yararlı mı, Parayla Twitter Takipçisi Kazanma Yolları Mantıklı mı? Kına Yakmanın Anlamı Nedir, Kına Nasıl Yapılır, Kına Nelere İyi Gelir? Türkiye’deki En İyi ve Popüler Meslekler Sıralaması Nasıldır? Mardin Tarihi Yerleri Hakkında Kısa Bilgiler, Mardin Gezi Yazısı, Tavsiye ve Öneriler Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur? Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür? Maliyeti-Fiyatı Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Denizli Pamukkale Gezi Yazısı; Bilgiler, Tavsiye ve Öneriler Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir? Yazılımla Beygir Gücü Yükseltme Nasıl Yapılır? Detoks Banyosu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Yapılır? Detoks Banyosu Neye İyi Gelir? Bulgaristan Göçmenlerinin Tarihi ve Özellikleri, Nasıl İnsanlardır? Arama Motorları Nelerdir? Nasıl Çalışır? Arama Motoru Nasıl Yapılır? Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır, Nasıl Çalışır? İnsan İçin Ailenin Önemi Nedir, Aile Neden Önemlidir, Niçin Toplumun Temelidir? Şanlıurfa Balıklıgöl Gezi Yazısı, Gezilecek Yerler, Tavsiye ve Öneriler Kalbin Çalışma Mekanizması, Çalışma Sırası, Kalp Nasıl Çalışır Kısaca Açıklama Çok Para Kazanmak İstiyorum, Ne Yapmak Lazım? Annenin Çocuğuna Kazandırması Gereken Beceriler Nelerdir? Sanayi Devriminin Yararları ve Zararları, Sanayi İnkılabının Etkileri ve Sonuçları Kıbrıs Altın Kumsal, Apostoles Andreas Manastırı ve Zafer Burnu Gezisi Lavanta Yağının Kullanım Alanları Nelerdir, Saça ve Cilde Nasıl Uygulanır? Çocukların Zeka Gelişimi İçin Hangi Oyunlar Oynanmalı? Girişimci Nasıl Olmalıdır, Olmak İçin Neler Gerekir? Halk Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Nelerdir? Tırnakların Güçlü ve Sağlıklı Olması İçin Ne Yapılmalı? Hangi Vitaminler Tırnak Güçlendirir, İyi Gelir? Country Stili Dekorasyon Nedir, Bu Tarzda Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Google Reklamı Almak-Vermek İstiyorum, İşe Yarar mı Ne Yapmalıyım? Batman Hasankeyf Gezi Yazısı, Tavsiyeleri, Tatil Önerileri Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri, Kazanma Teknikleri, Memnun Etme Yöntemleri Dergi, Gazete, Televizyon ve İnternet Reklamcılığı Arasındaki Uçurum Şirketler İçin Halkla İlişkiler (PR) Yöntemleri, Önemi ve Reklam İle Arasındaki Farklar Taş Boyama Sanatı Mandala Hakkında Bilgi, Tavsiye ve Öneriler Şanlıurfa Göbeklitepe Tarihi Gezisi Hakkında Bilgi Kutup Ayıları Nasıl Hayvanlardır? Yaşamları ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler Anksiyete Kaygı Bozukluğu Nasıl Geçer, Krizi Nasıl Kontrol Edilir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Yüzdeki Çil Lekeleri Evde Nasıl Geçer, Çiller İçin Kesin Çözüm Ankara Karagöl Mesire Alanı Nasıldır? Gezisi İçin Tavsiyeler Alışkanlık ve Bağımlılık Arasındaki Fark Nedir? Alışkanlık mı Bağımlılık mı? Fosil Yakıtlar Küresel Isınmayı Nasıl Etkiler? Zararları Hakkında Madde Madde Bilgi Yelken Sporu, Yelken Sınıfları ve Seyir Tipleri Hakkında Kısa Bilgiler Doğru ve Etkili Dinlemenin Önemi Nedir, Nasıl Olmalıdır? Bitkiler Görür mü? Bitkilerin Sese Karşı Duyarlılığı ve Zekası Var mıdır? Krup Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir, Ne Kadar Sürer, Ne Zaman Geçer? Mantıku’t-Tayr Eseri Hakkında Kısaca Bilgi En Hızlı, Kolay Uykuya Nasıl Dalınır? Hemen Uyuyamıyorum Ne Yapmalıyım? Uykuya Dalmanın Yolları Mükemmellik Hastalığı, Mükemmel Olma Takıntısı Hakkında İlişkilerde ve Evlilikte Aşkı Uzun, Canlı ve Taze Tutmanın Yolları, İyi Bir İlişki İçin Yapılması Gerekenler Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eserleri ve İsimleri Hakkında Bilgi Atabetü’l Hakayık Bölümleri, Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi, Hangi Döneme Aittir? Manevi ve Duygusal Anlamda Nasıl Güçlü Olunur? Ruhsal Olarak Rahatlamanın Yolları Çorum Alacahöyük Ören Yeri ve Müzesi, Hattuşaş Gezilecek Yerler Hakkında Bilgi Çocuklar İçin Kağıttan Uçak, Hayvan Maskesi, El Yapımı Oyuncak Ev Etkinlikleri Meksika Müzik Aleti İsimleri ve Türlerinin Listesi Sarı (Beyaz) Hardal Tohumu Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar, Sosunun Faydaları Nötron Yıldızları, Pulsarlar ve Süpernova Patlaması Hakkında Bilgiler Divanı Lügatit Türk Kim Tarafından Niçin Yazılmıştır, Eserin Önemi ve Amacı Kurum Kültürü Nasıl Olumlu Bir Havaya Dönüştürülür: Liderlik Kurumsal Mükemmellik Nedir? Bireyin ve Yöneticinin Rolü İzmir’den Neler Alınır, Nerede Gezilir, İzmir’de Farklı Tatil Fikirleri Güzel Görünmek İçin Cilt Bakımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler İşletmeler, Şirketler İçin Neden Mobil Uygulamalar Yaptırmak Gereklidir? Çocuğum İnternet Bağımlısı Oldu, Telefonla Çok Oynuyor, Ne yapmalıyım? E-Ticarette Rekabetin, Pazar Payının Artması, Başarının Zorluğu Anneyle Beraber İzlenmesi Gereken Filmler Hangileridir? İlk Türk İslam Eserlerinden Kutadgu Bilig Hakkında Geniş Bilgi İş Yerinde Verimliliği ve Mutluluğu Artırmanın Yolları, Sırları Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi Kronik Yorgunluk Sendromu Tedavi Türleri, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir? Sindirimi Kolaylaştırmak İçin Ne Yapmalıyız? Yurtdışında Bisiklet Sürülebilecek Güzel Şehirler Tansiyonu Düşüren Şeyler Nelerdir: Yüksek Tansiyon Düşürücü Nefes Egzersizleri Türk ve Dünya Edebiyatında Doğal ve Yapay Destan Hakkında Bilgi Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları, Yeni Tedavi Yöntemleri ve Testleri Yeni Doğan Bebek Kabız Olunca Ne Yapmalı? Bebeğin Kabız Olduğunu Nasıl Anlarız? Yunus Parkları Neden Kapatılmalı? Yunus Gösterilerinin Zararları Ülkemizdeki (Türkiye’deki) Akbaba Türleri, Özellikleri, Yaşadıkları Yerler Kendime İş Kurmak İstiyorum, Kendi İşinin Patronu Nasıl Olunur? Kaçkar Dağları Gezisinde İzlenilmesi Gereken Rotalar Hakkında Bilgi Ev Yapımı, Doğal ve Soğuk Protein Shake İçeceği Tarifleri Vücut Sıkılaştırma Yöntemleri-Kürleri, Bölgesel Zayıflama İçin Ne Yapmalı? Yeni Güzel İlginç Gelinlik, Kapri Pantolon, Düz Kesim Etek Modelleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Sözlü Dönem Edebiyat Ürünleri Konu Anlatımı Gribin Çabuk Geçmesi İçin Ne Yapmalıyım? Aşil Sendromu, Tendonu, Topuğu, Refleksi Ne Demektir? Kısaca Bilgi İntihar Teşebbüsünden Vazgeçirmek İçin Ne Yapmalıyız? Sosyal Sorumluluk Kavramı Neden Gereklidir? Toplumsal Etkileri, Önemi, Faydaları Kaş Şekillendirme Teknikleri Nasıl Yapılır, Güzel Kaşlar İçin Ne Yapmalı Fransız Sinemasının Tarihi Özellikleri, Akımları ve 7. Sanat da Denilen Sinema Yerçekimi Olmasaydı Nasıl Yaşardık, Neler Olurdu? Yerçekiminin Hayatımızdaki Önemi Kuru Öksürüğü Durdurmak Kesmek İçin Ne Yapmalıyız? Mitolojide, Efsanelerde, Masallarda Aynanın Tarihi Geçmişi ve Önemi Türkiye’de Blues Müzik Sanatçıları, Grupları İletişimin İnsan Hayatındaki Yeri, Önemi ve Değeri Kompozisyon Şamanizm Dini İnanç ve İbadetleri, Kuralları Özellikleri Hakkında Kısaca Organik Tarımın Faydaları Avantajları Nelerdir Maddeler Halinde Skleroderma Hastalığı Öldürür mü, Ölümcül müdür, Belirtileri Tedavisi Önlemler
Tarih ve Genel Kültür

Porto Riko Hakkında Genel Bilgiler, Tarihi, Kültürü, Dili, İnsanları Nasıldır?

Written by bayramaktas Leave a comment

Bu makalede Porto Riko’nun tarihi, geleneksel kostümü, insanları, dili, dini, sanatı, müziği, mutfağı, gezilecek noktaları hakkında bilgiler vereceğiz.

Porto Riko Tarihi Hakkında Kısaca Bilgi

Porto Riko zengin kültürel çeşitliliğe sahip güzel bir ülkedir. Karizmatik güzelliği ve hoş iklimi ile tanınır. Porto Riko; İspanyol, Taino Kızılderilileri ve Afrika gibi farklı kültürlerin etkisi nedeniyle eritilmiş bir kültür potası olarak tanımlanabilir.

Porto Riko, Birleşik Devletler bölgesinde kendi kendini yöneten bir bölgedir. Porto Riko adası, Karayipler’in kuzeydoğusunda, Dominik Cumhuriyeti’nin doğusunda ve Virginya Adalarının batısında bulunur. Porto Riko takımadaları ana kara ve Culebra, Vieques ve Mona gibi birçok adayı içermektedir. Adanın çoğunlukla Kuzey ve Güney kıyılarının dağlarla kaplı olduğu bilinmektedir.

19 Kasım 1493’te Christopher Columbus, yeni dünyaya yaptığı ikinci seferinde Porto Riko adasını keşfetti ve bunu San Juan Bautista olarak adlandırdı. Daha önce Taino (Arawak) Kızılderilileri Güney Amerika’dan geldi ve “toprak ülkeleri” anlamına gelen Borikén veya Borinquen adını verdikleri burada ilk yerleşimci oldular.

İspanyollar adayı istila etti ve Taino’yu köleliğe zorladı. Daha sonra neredeyse tüm nüfus ortadan kalktı; birkaç grup uzak dağlara kaçmayı başardılar ve “jibaros” yani “dağ insanları” olarak biliniyorlar. Porto Riko kültürü; Taino, İspanyollar ve Afrikalı köleler tarafından büyük ölçüde etkilenmiştir.

Porto Riko Geleneksel Kostümün Anlamı

Porto Riko kültürünün renkli olduğu biliniyor ve farklı ırkların, kültürlerin, dinlerin ve dilin bir karışımını temsil ediyor. Porto Rikoluların giyinmesi konusunda bir miktar İspanyol etkisi vardır. Erkekler pamuklu pantolon ve pamuklu gömlek giyerken kadınlar uzun etek ve kesilmiş bluz giysilerini kullanırlar.

Porto Rikolu İnsanlar Nasıldır?

Puerto Ricalılar çok cana yakın ve sıcak insanlardır. Konukseverlikleri ile bilinirler. Onlar çok samimi insanlardır ve huzurlu bir hayat sürmektedirler. Porto Rikalılar, iyi örülmüş ailelere inanırlar ve kendi kültürlerine de yansıdığı gibi güçlü aile değerlerine sahiptirler. Porto Rikalılar, onur, şeref ve ailedeki yaşlılara saygıya büyük önem verirler. Duygusal olarak ailelerine ve arkadaşlarına bağlıdırlar ve onlarla sosyalleşmeyi severler. Eğitime öncelik verirler.

Porto Riko’nun Dili Nedir?

Porto Riko; İspanyollar, Afrikalılar, Hintliler ve ABD tarafından büyük ölçüde etkilenen, iki dilli ve çok kültürlü bir topluluktur. Ayrıca Latin Amerika ülkeleri, kendi seçkin kültürel kimliklerini geliştirmek üzere Porto Riko kültürünü büyük ölçüde etkilemişlerdir. Hem İspanyolca hem de İngilizce, Porto Riko’nun resmi dilleridir. Ancak konuşulan dil esas olarak İspanyolcadır. İngilizce okullarda zorunlu ikinci dil olarak kullanılır ve iş dünyasında, endüstride ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılır.

Porto Riko’nun Dini Nedir?

Porto Riko anayasası tüm dinlerin özgürlüğünü garanti eder ve Hıristiyanlık ülkedeki en büyük çoğunluğa sahip dindir. Bugün nüfusun çoğunluğu Roma Katolikleri’dir. Bu dinin dışında insanlar Protestan inancını da takip ediyorlar. Diğer inanç biçimleri arasında İslam ve Yahudilik bulunmaktadır. Bazıları aynı zamanda Küba kökenli bir Afro-Karayip dini olan Santeria kurallarına inanır.

Porto Riko Sanatı ve Edebiyatı Nasıldır?

Antik çağlarda Porto Rikalılar arasında sözlü anlatım sanatı iyi biliniyordu. Yetenekli ressamlar yaşam deneyimlerinden etkilenmiştir. Hayatlarındaki olaylarla ilgili hikayeleri anlatan resim çalışmalarıyla yaratıcı çizgilere göz atabilirsiniz. Daha önce yaşayan bazı insanlar çok renkli seramik, muska (mücevher parçası) ve taş oymalar oluşturmuştur. Porto Riko, karnaval sırasında giyilen caretas veya vejigantes olarak bilinen popüler maskeler ile ünlüdür.

Porto Riko şairleri, yazarları, romancı ve oyun yazarları edebiyat alanında kendilerinden izler bırakmışlardır. Porto Riko’da popüler olan sanat formu ‘Santos’ oymacılık olarak bilinir. Old San Juan’da Dominik Manastırı’ndaki Porto Riko Kültür Enstitüsünü ziyaret ederek sanat ve zanaatların en iyi bilgi kaynağını bulabilirsiniz. Rio Piedras’daki Porto Riko Müzesi’nde, Kolomb öncesi eserlerden modern ressamlara kadar geniş bir resim koleksiyonuna bakabilirsiniz.

Porto Riko Müziği Hakkında Bilgi

Müzik, Porto Riko kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve insanları birbirine bağlar. Porto Riko müziği Afrikalı, Taino Kızılderilileri ve İspanyol etkilerinin güçlü varlığını yansıtmakta ve dünya çapında çok popüler hale gelmiş bulunmaktadır. Oyulmuş bir kabaktan yapılan Güiro; ünlü bir Porto Riko yapımı müzik aletidir.

Porto Riko müziği, klasik halk müziğinden Salsa, Bomba ve Plena’ya kadar birçok biçimde gelişmiştir. Porto Riko oyuncuları, müzisyenleri ve bestecileri dünyanın en ünlü pop yıldızları arasında sayılıyor. Ünlü Akademi Ödüllü José Ferrer, Rita Moreno, Benicio Del Toro ve Raul Julia, Porto Riko’dan geliyor. Jennifer Lopez ve Chita Rivera da Porto Riko kökenlidir.
Latin Pop dünyasında ünlü bir yıldız olarak düşünülen Ricky Martin, tüm dünyada Porto Riko müziğini desteklemektedir. Müzik ve sanat geleneğini teşvik etmek için Porto Riko’da her yıl birçok konser ve yıllık festival düzenlenmektedir. ‘Casals Festivali’, büyük müzisyen Pablo Casals’ın eserinden onur duyar. ‘Le Lo Lai Festivali’, yıl boyunca gerçekleşen halk müziğinin haftalık bir gösterisidir.

Porto Riko Mutfağı Nasıldır?

Porto Riko mutfağı, çoğunlukla Taino, İspanyol, Afrikalılar ve Amerikalılar tarafından etkilenmiştir. Porto Riko halkı mutfağını “cocina criolla” olarak adlandırıyor. Zengin ve verimli topraklarda çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Yiyecekleri baharatlarla tatlandırılmıştır. Çorbalar yemeğe başlanıldığında servis edilir ve dünyanın en iyi çorbasının Porto Riko’da hazırlandığı söylenir. Öğle ve akşam yemeği, sıcak mezelerle süslenir.

Porto Rikalılar tatlıları sever. Jöleler ve bunlardan yapılmış koruyucular, farklı lezzetli tatlı çeşitlerinin hazırlanmasında kullanılır. Genellikle yemek, adada 300 yıldan uzun süredir üretilen Porto Riko kahvesi ile sona eriyor. Arroz con Pollo ve İspanyol Omleti (Tortilla Espanola) en ünlü Porto Rico yemeklerindendir.

Porto Rico’da Turistler Nereleri Gezmeli ve Görmelidir?

Castillo San Felipe del Morro: Porto Riko bir tatil cenneti. Beyaz kumlu plajları, dağları, yağmur ormanlarını ve gökdelenleri içeren egzotik ve güzel mekanlar, ülkenin doğal güzelliğini keşfetmek için turistleri çağırıyor. Ziyaretçilerin Amerika’dan Porto Riko’ya her yıl pasaportsuz girebilmeleri Porto Riko’da çok sayıda turist varlığından söz ettirebilmektedir. Porto Rikoda gezilecek noktalar içinde ilk olarak Porto Riko kültürüne bir göz atmak için Castillo San Felipe del Morro ya da El Morro kalesini ziyaret edebilirsiniz.

San Juan: Porto Riko’nun başkenti olan San Juan ve “La Ciudad Amurallada” (şehir surlarla çevrili) ziyaret etmelidir. En çok ziyaret edilen yerler Plaza San Jose, Plaza del Quinto Centenario (Yeni Dünyanın Columbus’un keşfinin 500. yıldönümü anıtı) ve Güvercin parkı (“Parque de las Palomas”). Rio de Camuy Mağaraları Parkı olarak adlandırılan milyon yıllık parkın derinliklerini keşfetmek gerekir.

Arecibo Gözlemevi: Porto Riko, dünyadaki en büyük radar / radyo teleskopu olan Arecibo Gözlemevi’nin olduğu ülkedir.

“La Perla del Sur” (Güneyin İncisi), birçok turistik yere sahip olan Porto Riko’nun ikinci büyük şehridir. Turistler, hindistancevizi hurma ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yapabilir, mavi-yeşil suları izleyebilir ve okyanus dalgalarının fısıltılarını dinleyebilir. Muhteşem tesisleri ile kesinlikle bir turist cenneti gibi hissettiriyor. Yıllık gelirin büyük kısmı turizmden gelmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgikafesi.com © 2015 – 2017 Tüm Hakları Saklıdır.