Porto Riko Hakkında Genel Bilgiler, Tarihi, Kültürü, Dili, İnsanları Nasıldır?

Bu makalede Porto Riko’nun tarihi, geleneksel kostümü, insanları, dili, dini, sanatı, müziği, mutfağı, gezilecek noktaları hakkında bilgiler vereceğiz.

Porto Riko Tarihi Hakkında Kısaca Bilgi

Porto Riko zengin kültürel çeşitliliğe sahip güzel bir ülkedir. Karizmatik güzelliği ve hoş iklimi ile tanınır. Porto Riko; İspanyol, Taino Kızılderilileri ve Afrika gibi farklı kültürlerin etkisi nedeniyle eritilmiş bir kültür potası olarak tanımlanabilir.

Porto Riko, Birleşik Devletler bölgesinde kendi kendini yöneten bir bölgedir. Porto Riko adası, Karayipler’in kuzeydoğusunda, Dominik Cumhuriyeti’nin doğusunda ve Virginya Adalarının batısında bulunur. Porto Riko takımadaları ana kara ve Culebra, Vieques ve Mona gibi birçok adayı içermektedir. Adanın çoğunlukla Kuzey ve Güney kıyılarının dağlarla kaplı olduğu bilinmektedir.

19 Kasım 1493’te Christopher Columbus, yeni dünyaya yaptığı ikinci seferinde Porto Riko adasını keşfetti ve bunu San Juan Bautista olarak adlandırdı. Daha önce Taino (Arawak) Kızılderilileri Güney Amerika’dan geldi ve “toprak ülkeleri” anlamına gelen Borikén veya Borinquen adını verdikleri burada ilk yerleşimci oldular.

İspanyollar adayı istila etti ve Taino’yu köleliğe zorladı. Daha sonra neredeyse tüm nüfus ortadan kalktı; birkaç grup uzak dağlara kaçmayı başardılar ve “jibaros” yani “dağ insanları” olarak biliniyorlar. Porto Riko kültürü; Taino, İspanyollar ve Afrikalı köleler tarafından büyük ölçüde etkilenmiştir.

Porto Riko Geleneksel Kostümün Anlamı

Porto Riko kültürünün renkli olduğu biliniyor ve farklı ırkların, kültürlerin, dinlerin ve dilin bir karışımını temsil ediyor. Porto Rikoluların giyinmesi konusunda bir miktar İspanyol etkisi vardır. Erkekler pamuklu pantolon ve pamuklu gömlek giyerken kadınlar uzun etek ve kesilmiş bluz giysilerini kullanırlar.

Porto Rikolu İnsanlar Nasıldır?

Puerto Ricalılar çok cana yakın ve sıcak insanlardır. Konukseverlikleri ile bilinirler. Onlar çok samimi insanlardır ve huzurlu bir hayat sürmektedirler. Porto Rikalılar, iyi örülmüş ailelere inanırlar ve kendi kültürlerine de yansıdığı gibi güçlü aile değerlerine sahiptirler. Porto Rikalılar, onur, şeref ve ailedeki yaşlılara saygıya büyük önem verirler. Duygusal olarak ailelerine ve arkadaşlarına bağlıdırlar ve onlarla sosyalleşmeyi severler. Eğitime öncelik verirler.

Porto Riko’nun Dili Nedir?

Porto Riko; İspanyollar, Afrikalılar, Hintliler ve ABD tarafından büyük ölçüde etkilenen, iki dilli ve çok kültürlü bir topluluktur. Ayrıca Latin Amerika ülkeleri, kendi seçkin kültürel kimliklerini geliştirmek üzere Porto Riko kültürünü büyük ölçüde etkilemişlerdir. Hem İspanyolca hem de İngilizce, Porto Riko’nun resmi dilleridir. Ancak konuşulan dil esas olarak İspanyolcadır. İngilizce okullarda zorunlu ikinci dil olarak kullanılır ve iş dünyasında, endüstride ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılır.

Porto Riko’nun Dini Nedir?

Porto Riko anayasası tüm dinlerin özgürlüğünü garanti eder ve Hıristiyanlık ülkedeki en büyük çoğunluğa sahip dindir. Bugün nüfusun çoğunluğu Roma Katolikleri’dir. Bu dinin dışında insanlar Protestan inancını da takip ediyorlar. Diğer inanç biçimleri arasında İslam ve Yahudilik bulunmaktadır. Bazıları aynı zamanda Küba kökenli bir Afro-Karayip dini olan Santeria kurallarına inanır.

Porto Riko Sanatı ve Edebiyatı Nasıldır?

Antik çağlarda Porto Rikalılar arasında sözlü anlatım sanatı iyi biliniyordu. Yetenekli ressamlar yaşam deneyimlerinden etkilenmiştir. Hayatlarındaki olaylarla ilgili hikayeleri anlatan resim çalışmalarıyla yaratıcı çizgilere göz atabilirsiniz. Daha önce yaşayan bazı insanlar çok renkli seramik, muska (mücevher parçası) ve taş oymalar oluşturmuştur. Porto Riko, karnaval sırasında giyilen caretas veya vejigantes olarak bilinen popüler maskeler ile ünlüdür.

Porto Riko şairleri, yazarları, romancı ve oyun yazarları edebiyat alanında kendilerinden izler bırakmışlardır. Porto Riko’da popüler olan sanat formu ‘Santos’ oymacılık olarak bilinir. Old San Juan’da Dominik Manastırı’ndaki Porto Riko Kültür Enstitüsünü ziyaret ederek sanat ve zanaatların en iyi bilgi kaynağını bulabilirsiniz. Rio Piedras’daki Porto Riko Müzesi’nde, Kolomb öncesi eserlerden modern ressamlara kadar geniş bir resim koleksiyonuna bakabilirsiniz.

Porto Riko Müziği Hakkında Bilgi

Müzik, Porto Riko kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve insanları birbirine bağlar. Porto Riko müziği Afrikalı, Taino Kızılderilileri ve İspanyol etkilerinin güçlü varlığını yansıtmakta ve dünya çapında çok popüler hale gelmiş bulunmaktadır. Oyulmuş bir kabaktan yapılan Güiro; ünlü bir Porto Riko yapımı müzik aletidir.

Porto Riko müziği, klasik halk müziğinden Salsa, Bomba ve Plena’ya kadar birçok biçimde gelişmiştir. Porto Riko oyuncuları, müzisyenleri ve bestecileri dünyanın en ünlü pop yıldızları arasında sayılıyor. Ünlü Akademi Ödüllü José Ferrer, Rita Moreno, Benicio Del Toro ve Raul Julia, Porto Riko’dan geliyor. Jennifer Lopez ve Chita Rivera da Porto Riko kökenlidir.

Latin Pop dünyasında ünlü bir yıldız olarak düşünülen Ricky Martin, tüm dünyada Porto Riko müziğini desteklemektedir. Müzik ve sanat geleneğini teşvik etmek için Porto Riko’da her yıl birçok konser ve yıllık festival düzenlenmektedir. ‘Casals Festivali’, büyük müzisyen Pablo Casals’ın eserinden onur duyar. ‘Le Lo Lai Festivali’, yıl boyunca gerçekleşen halk müziğinin haftalık bir gösterisidir.

Porto Riko Mutfağı Nasıldır?

Porto Riko mutfağı, çoğunlukla Taino, İspanyol, Afrikalılar ve Amerikalılar tarafından etkilenmiştir. Porto Riko halkı mutfağını “cocina criolla” olarak adlandırıyor. Zengin ve verimli topraklarda çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Yiyecekleri baharatlarla tatlandırılmıştır. Çorbalar yemeğe başlanıldığında servis edilir ve dünyanın en iyi çorbasının Porto Riko’da hazırlandığı söylenir. Öğle ve akşam yemeği, sıcak mezelerle süslenir.

Porto Rikalılar tatlıları sever. Jöleler ve bunlardan yapılmış koruyucular, farklı lezzetli tatlı çeşitlerinin hazırlanmasında kullanılır. Genellikle yemek, adada 300 yıldan uzun süredir üretilen Porto Riko kahvesi ile sona eriyor. Arroz con Pollo ve İspanyol Omleti (Tortilla Espanola) en ünlü Porto Rico yemeklerindendir.

Porto Rico’da Turistler Nereleri Gezmeli ve Görmelidir?

Castillo San Felipe del Morro: Porto Riko bir tatil cenneti. Beyaz kumlu plajları, dağları, yağmur ormanlarını ve gökdelenleri içeren egzotik ve güzel mekanlar, ülkenin doğal güzelliğini keşfetmek için turistleri çağırıyor. Ziyaretçilerin Amerika’dan Porto Riko’ya her yıl pasaportsuz girebilmeleri Porto Riko’da çok sayıda turist varlığından söz ettirebilmektedir. Porto Rikoda gezilecek noktalar içinde ilk olarak Porto Riko kültürüne bir göz atmak için Castillo San Felipe del Morro ya da El Morro kalesini ziyaret edebilirsiniz.

San Juan: Porto Riko’nun başkenti olan San Juan ve “La Ciudad Amurallada” (şehir surlarla çevrili) ziyaret etmelidir. En çok ziyaret edilen yerler Plaza San Jose, Plaza del Quinto Centenario (Yeni Dünyanın Columbus’un keşfinin 500. yıldönümü anıtı) ve Güvercin parkı (“Parque de las Palomas”). Rio de Camuy Mağaraları Parkı olarak adlandırılan milyon yıllık parkın derinliklerini keşfetmek gerekir.

Arecibo Gözlemevi: Porto Riko, dünyadaki en büyük radar / radyo teleskopu olan Arecibo Gözlemevi’nin olduğu ülkedir.

“La Perla del Sur” (Güneyin İncisi), birçok turistik yere sahip olan Porto Riko’nun ikinci büyük şehridir. Turistler, hindistancevizi hurma ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yapabilir, mavi-yeşil suları izleyebilir ve okyanus dalgalarının fısıltılarını dinleyebilir. Muhteşem tesisleri ile kesinlikle bir turist cenneti gibi hissettiriyor. Yıllık gelirin büyük kısmı turizmden gelmektedir.