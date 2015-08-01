Olimpiyat Oyunlarının Amacı Neydi?

2016 yılında, 5-21 Ağustos tarihleri arasında Rio de Janerio’da 31.si düzenlenecek olan olimpiyat oyunları nedir, olimpiyat oyunlarının tarihi ve amacı nedir sorularına ışık tutmak, yani olimpiyat oyunları hakkında bilgi edinmek için bu yazıyı hazırladık.

Olimpiyat kelimesinin anlamı, aslında Yunanistan’ın Batı’sındaki Elis kentinde bulunan Olimpia’da düzenlenen cemiyetlerin adı için kullanılırdı. M.Ö. resmen 720 yılında başladığını bildiğimiz eski olimpiyatlar, Pagan Yunanların taptıkları Zeus adına ‘’beden ve ruhun uyum içinde mezci’’ yoluyla yaptıkları dini merasimin bir parçasıydı. Ve alınan ücret Zeus tapınağının papazlarına verilirdi. Olimpiyatlarda ne oyuncu ne de seyirci olarak kadın bulunamazdı; ola ki katıldılar yakalanıp uçuruma atılırlardı!

4 yılda bir icra edilen olimpiyatlardan umulan diğer bir maslahat da site devletleri arasındaki çatışmalara oyunlar hürmetine son verilmesiydi. M.S. 392 yılında Zeus tapınağının Hristiyanlar yahut Gotlar tarafından yıkılmasıyla oyunlar son buldu. Yunan asıllılarının bir gün boyunca yaptığı olimpiyatlarda sadece kısa mesafeli koşu yarışması yapılırken; zamanla mesafe uzadı, güreş ve beş oyundan ibaret pentatlon oyuna ilave edildi. Amatör yarışmacılardan oluşan oyunlarda galip gelenlere barışı temsilen bir hurma dalı ve zeytin dallarından örülmüş bir taş verilirdi.

Bin yılı aşkın süredir devam eden olimpiyatların ardından 19.asrın sonunda bir Fransız Baron de Coubertin; 1883’te ziyaret ettiği İngiltere’deki okulların spor eğitimine ilgi duydu. Bu eğitimin Büyük Britanya’nın ilerlemesinde payı olduğunu düşündü ve Fransa’daki okul programlarına spor dersini sokabilmek için mücadele etti. Sportif faaliyetler hakkında en dikkat çekici düşüncesi ise bu gibi aktivitelerin savaşa hazır nesiller yetiştirmek için bir araç olabileceğiydi. Daha sonra İngiliz William Penny Brookes, Yunan hükümetinin izniyle uluslararası bir etkinliğin yapılabileceğini teklif etmiş fakat iki kuzen Zappas haricinde Yunan hükümeti isteksiz davranmışlardı.

Uluslararası çapta ilk olimpiyat oyunları Coubertin sayesinde, hayatta olmayan Konstantinos Zappas’ın mirasıyla 1896’da kadim Yunan’a hürmeten (!) Atina’da yapıldı. Fakat olimpiyatların ardından 20 yıl dahi geçmeden dünya çapında bir harp oldu. ’Olimpiyat ruhu’ iflas etmişti…

Peki olimpiyat oyunları ve Osmanlı arasında nasıl bir ilişki mevcut? İlk modern olimpiyatların yapıldığı 1896’da Osmanlı tahtında 2.Abdülhamid Han oturuyordu. Yunanlılar olimpiyatta Osmanlı silah sergisi istediğinde Seraskerlik bu ricayı nazikçe reddetti. Bunun dışında Osmanlılar herhangi bir davet almamış ve iştirak etmemişti. İkincisi 1900’de Paris’te; üçüncüsü 1904’te ABD’de düzenlenen olimpiyatlar, aynı yılda düzenlenen uluslararası sergi sebebiyle katılım açısında hayal kırıklıklarıyla neticelendi. Yunan hükümeti bir gerekçe belirtmeden 1906’ da bir ‘ara olimpiyat’ düzenledi ve ilk kez o zaman Devlet-i Aliyye’yi davet etti. Hükümet oyunlara iştirake mahal olmadığını ve isteyenlerin gayri-resmi olarak gidebileceklerini belirtti. Ama gidenlerin asıl amacının ‘fesat cemiyetlere’ iştirak olması devletin başını ağrıttı.

1916 yılında düzenlenmesi gereken olimpiyatlar 1.Dünya Savaşı nedeniyle iptal edildi. 1920’de ise Türkiye ve harpte aynı cephede yer aldığı müttefikler oyuna ’savaşa sebep olmak(!) ‘ bahanesiyle dahil edilmedi.

Uzun lafın kısası; olimpiyat ruhu diye 100 küsür sene evvel diriltilen şeyin aslında Avrupa’nın genç neslini daha gürbüz ve elbette muhtemel bir harbe ‘daha hazır’ hale getirmek için bir vesile olduğunu bilmek lazım.