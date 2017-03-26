Nil Nehri Hakkında Bilgiler, Nil Nehri Özellikleri, Rejimi, Uzunluğu

Bilinen en eski medeniyetlerden biri olan Eski Mısır, Nil Nehri bölgesinde yer almıştı. İşte bu tarihi nehir hakkında bazı ilginç bilgiler…

Mısır ‘Nil’in hediyesi’ olarak bilinir. Bunun nedeni Sahra çölünün doğu ucunda yer alan Mısır’ın, Nil nehri olmasaydı tamamen yaşanamayan bir bölge olacak olmasından kaynaklıdır. Mısır topraklarında sadece Mısır’a değil, aynı zamanda kültür ve medeniyetin görkemli tarihine de hayat verdiği için “yaşamın nehri” olarak adlandırılır. Nil Nehri ile ilgili bilgiler edinmek isteyenler için maddeler halinde verelim.

Nil Nehri İle İlgili Bilgiler, Nil Nehrinin Özellikleri

Yaklaşık 6650 km (4130 mil) uzunluğundaki Nil, dünyanın en uzun nehirlerinden biridir.

Nil nehrinin rejimini konuşacak olursak; birden fazla iklim bölgesinden geçerek Akdeniz’e döküldüğü için karma rejimli akarsulara en güzel örneklerden biri olduğunu belirtmemiz gerekir.

Nil’in en uzak kolu ekvatorun güneyindeki Burundi ya da Ruanda’dır. Doğu Afrika üzerinden Mısır’da Akdeniz’e akar.

Nil nehrinin beslenme kaynakları konusunu şu şekilde açıklayabiliriz: Nehir suyunun %70’inin Victoria gölünün dibindeki kaynaklardan sağladığı tahmin ediliyor. Nil nehri; güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbarah Nehri. Nehrin en uzaktaki kaynağı Burundi’deki Doğu Afrika Göller Bölgesi’ndeki Kagera Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak Victoria Gölü’ne katılır. Etiyopya’nın yüksek yerlerinden kaynağını alan Mavi Nil, Hartum (Sudan)’da Beyaz Nil ile birleşerek Mısır’ın doğusunu kuzey-güney yönünde katederek Akdeniz’e dökülür.

Sami dilindeki bir kelime olan “nahal”den kaynaklı Yunanca “neilos” kelimesindeki (nehir) anlamını taşımaktadır.

Nil, ekvatorun güneyinden başlayıp ekvatorun kuzeyinde biten dünyadaki tek önemli nehirdir.

Nil’in havzasında 11 ülke vardır: Tanzanya, Burundi, Ruanda, Kongo Kinşasa, Kenya, Uganda, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Sudan ve Mısır.

Dünyanın üçüncü büyük boşaltma bölgesine (Amazon ve Kongo’dan sonra) sahiptir ve 2830 m3s su boşaltmaktadır.

Nil’de bulunan başlıca şehirler Mısır’ın başkenti Kahire, Sudan’ın başkenti Hartum, Güney Sudan’ın başkenti olan Juba, Aswan, Luksor ve İskenderiye’dir.

Etiyopya’daki Tana Gölü’nde başlayan Mavi Nil, suyun çoğunu Nil deltasına getiriyor. Mavi Nil’den daha büyük olan Beyaz Nil, Victoria Gölü’nden doğar ve Hartum yakınlarında Mavi Nil’e katılır. Yani Afrika’nın hangi şehrinde Mavi Nil ve Beyaz Nil birleşmektedir sorusuna cevap; Hartum’dur.

Nil’in başlıca kolları arasında Bahrev Ghazal, Sobat, Kagera, Bashilo ve Gulla nehirleri bulunur.

Nehir çevresinde büyüdüğü bilinen bitki olan papirüs, Mısırlılar tarafından dünyadaki ilk kağıdı hazırlamak için kullanıldı.

Mısırlılar; antik Mısır döneminde Nil tanrısını “Hapi” olarak nitelendirdiler.

Nil, eski yapay insan yapımı anıtlar olan piramitlerin yapımında rol oynamış olabilir. Piramitleri inşa etmek için kullanılan devasa taşların taşınmasıyla ilgili birçok kuramdan biri olarak “Nil yoluyla ulaşım” mümkün olan en uygun seçenektir.

Kablumbağalar, antiloplar, 300’dn fazla kuş türü de dahil olmak üzere Nil boyunca çok sayıda farklı flora ve fauna bulunmaktadır. Muhtemelen en ünlüleri Afrika’da da yaygın olan Nil timsahları ve balık kartallarıdır.

Nil üzerindeki balıkçılık daima karlı bir iştir ve bugünlerde de Nil’de tonlarca balık yakalanır.

Sulama ve elektrik üretimi için inşa edilen Aswan (Assuan) barajı münasebetiyle 1970’lerin başından itibaren tarım biçimi modern hale gelmiştir. Zira önceleri zengin topraklar sellerden dolayı verimli kullanılamıyordu. Mısır’ın ekonomik büyümesine katkıda bulunan Nil üzerindeki diğer bazı barajlar Sennar barajı ve Owen barajıdır.

Nil üzerinde gerçekleştirilen turlar, özellikle lüks yolculukları sevenler için büyük bir değer.

Ünlü suç yazarı Agatha Christie, “Nil’de Ölüm” adlı romanında Nil Nehri üzerinde yapılan bir tekne gezisi ile romanını işlemiştir.