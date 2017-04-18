Merengue Nedir, Müziği ve Dansının Tarihi Özellikleri Nelerdir?

Müziğin merengu stili, esas olarak ortaya çıktığı bölge bakımından Dominik Cumhuriyeti ile ilişkilidir. Tempoda pek çok varyasyonla karakterize edilen bu müzik ve dans stilinden dünyaca ünlü olan farklı dans formları geliştirilmiştir.

İlk merengue şarkısı, 1844’te yazılmıştı ve bu da Dominik Cumhuriyeti’nin kuruluşunu işaret ediyordu. Savaşı bırakıp diğer askerlerin yanından kaçan Thomas Torres adlı bir asker hakkında alaycı sözler yapan bir savaş şarkısıdır.

Merengue müziği ve dansı, ilk olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve tipik bir Latin Amerika lezzetine sahiptir. Bu sanat formu Afrika etkisine sahiptir ve Dominik Cumhuriyeti ulusal dansıdır. Merengue, Rafael Trujillo adlı bu ulusun diktatörü tarafından daha da popülerleştirilmiştir. Yirminci yüzyılın ortalarından başlayarak Orta Amerika’nın diğer bölgelerine ve daha sonra New York şehrinde ilk kez tanıtılan ABD’ye yayılmış olan bu müziği yoğun bir şekilde tanıtmıştır. Salsa ve bachata gibi Latin Amerika’daki diğer müzik ve dans formlarına çok benzer.

Merengue Nereden Çıkmıştır, Tarihi Nedir?

Merengue’nun kökenini açıklayan birkaç teori var, ancak hiçbiri doğrulanmamıştır. Bazıları, bu stilin Afrika, Avrupa ve Orta Amerika unsurları ve özellikleri ile eşdeğer şekilde geliştiğini söylüyor. Karayipler’de bir tür kırsal müzik olarak gelişti ve aynı zamanda Dominik Cumhuriyeti’nin kültürel kimliği ve ulusal simgesi haline geldi. Yavaş bir tempoda ve çoğunlukla akustik gitar ve ukelele gibi yaylı enstrümanlara bağlı olarak ilerlemiştir.

Bir uyarlamaya göre merengue, bir bacağıyla birbirine bağlanan ve diğer bacakları ayrı olan kölelerden kaynaklanır. Köleler, yüksek sesli tramvayın arka bölümlerinde şeker kamışı keserken serbest olan tek bacaklarını kullanmak zorunda kaldılar. Acı çeken köleler, dans ederken yalnızca tek bir bacak kullanma fikrine yol açtı. İkinci bir hikâye, birçok savaşta zafer kazandıktan sonra köye dönen bir savaş kahramanının hikayesini anlatıyor. Bu savaşlar 19. yüzyılda Dominik Cumhuriyeti ulusunda gerçekleşen devrimin bir parçasıydı. Bu asker bir bacağı üzerinden yaralandığı için vatanseverliğini memleketine doğru gidip kutlamak için köye gider ve tüm köy halkı, 4/4 ila 2/4 tempoda, onu onurlandırmak için dans etmeye başladı. Bu ise merengue stilinin doğumuna neden olur.

Merengue Müziğinin Özellikleri

Müzik çoğunlukla 2/4 vuruşla çalınır, modern müzikal sürümler veya şarkılar çoğunlukla 4/4 ritimdedir. Bu müzik tarzı, Karayipler bölgesindeki restoranlar ve kafelerde ve ayrıca Güney Amerika’nın bir bölümünde çok ünlüdür.

Merengue başta sazlar ile çalındı. Müzik, başlıca üç bölümden oluşur: paseo, merengue ve jaleo. Yaygın olarak kullanılan aletler gitar (tercihen akustik), davul, bongo, djembe, piyano, akordeon, saksafon vb.

Modern merengue versiyonunda, tambora (iki taraflı davul), elektrikli bas gitar, guira, saksofon ve akordeon gibi enstrümanlar yoğun şekilde kullanılmaktadır. Guira, silindir şeklindeki bir vurmalı çalgıdır. Tambora ise başka herhangi bir vurmalı çalgıyla senkronize olarak kullanılmaktadır.

Merengue Dansının Özellikleri

Bu dans biçiminin önemli bir özelliği, sıklıkla vücut ağırlığının bir bacak üzerinde yoğunlaşması ve bacak hareketlerinin hızlı, zarif ve görünüşte net olmasıdır. Dominik Cumhuriyeti’nden başka bu dans Karayipler, Haiti ve diğer Orta Amerika bölgelerinde de oldukça ünlüdür.

Merengue, iki dans türünün birleşiminden oluşur: Fransız ve Afrika minuet stilleri, sırasıyla 18. ve 19. yüzyıllarda geliştirildi. Eller uzakta tutuluyordu ve dans çoğunlukla basit hareketlerden ibaretti. Kalçaların hareketi yoktu. Çift tarzı 20. yüzyılda giderek evrimleşti ve kalça hareketleri ile birlikte daha duyusal aksiyonlar geliştirdi.

Merengue Müzik ve Dans Türleri

Geleneksel olarak merengue üç tipe ayrılır: merengue tipico, merengue de orquesta ve merengue de gitarra. Üç kategori de orijinal kategorilerdir ve günümüz dünyasında bu türden bir kombinasyon mevcut ve ilgili dans hareketleriyle birlikte sunulmaktadır. Merengue de orquesta, bu müzik stilinin orkestra biçimidir ve çalınacak çeşitli aletlerin kullanılmasını gerektirir. Merengue de gitarra, akustik ve elektrikli gitarlara dayanan modern bir stildir. Merengue tipico en eski stildir ve çoğunlukla geleneksel enstrümanlar kullanılarak çalınır. Merengue tipico’da hem müzik hem de dans bölümleri yavaş bir tempoda başlar ve müzik ilerledikçe hızını toplar. Son bölümde, iki-dörtlü vuruş çok yaygındır ve çok fazla bacak hareketi yapılmalıdır. Kullanılan temel aletler akordeon ve saksofondur. Balo salonu merengue’sunda, (tarih bölümünde bahsedilen) topallama özelliği göze çarpmaktadır. Bu dans tipi yavaş ve iyi koordine edilen vücut hareketleriyle daha ilgi çekicidir. Son türe, hızlı tempolu müzikten oluşan club merengue denir ve dans ederken çok çeşitli kalça hareketleri yapılabilir. Gençler arasında daha çok ünlüdür ve ağırlıklı olarak Dominik Cumhuriyeti’nin kafe ve barlarında görülür.



Mevcut senaryo dikkate alındığında, merengue salsa dansı stili kadar ünlüdür ve bazı bölgelerde salsa ve bachata’nın yanı sıra en popüler Latin Amerika dansı türüdür. Bu müzik tarzına giren / giren popüler sanatçılar Juan Luis Guerra, Luis Díaz, Toño Rosario olarak ifade edilebilir.