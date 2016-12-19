Mardin Tarihi Yerleri Hakkında Kısa Bilgiler, Mardin Gezi Yazısı, Tavsiye ve Öneriler

Mardin’de nerelerde gezilir ve ne yapılır, tarihi yerlerini merak edenler için tavsiye ve öneriler eşliğinde bir gezi yazısı hazırladık.

Deyrülzeferan Manastırı Hakkında Bilgiler

Deyrülzeferan Manastırı, Mor Gabriyel’e kıyasla çok daha turistik bir mekan gibi. Girişte Manastır sınırları dışında çok büyük bir otopark var. Tur otobüsleri, içeriye girmeden, gelenleri bir kafeteryada misafir edip, içerinin boşalmasını bekletiyorlar. Kafeteryada hediyelik eşya dükkanları var. Gelen ziyaretçiler, çay kahve eşliğinde sohbet ediyorlar. İçerisi boşaldıkça da yeni ziyaretçileri içeri alıyorlar. Kalabalık gruplar eşliğinde bir rehberin anlatımında manastır ziyaret ediliyor. Bu nedenlerle Deyrulzeferan’da Mor Gabrieldeki tadı alamayabilirsiniz. Mor Gabriel’in mistik havası sizi sessizliğe davet ediyorken, Deyrülzeferan’ı gezerkenki hengame, eğer kalabalıktan hoşlanmıyorsanız sizi biran önce manastırdan çıkmaya zorluyor.

Deyrülzeferan Manastırı, çok daha büyük bir yapı. Bildiğiniz gibi Süryaniler, Hıristiyan olmadan önce Güneşe tapıyorlarmış. Manastırın İçinde Doğu yönünde penceresi olan ve güneşin doğuşu ile beraber içeriye gün ışığı giren, bir Güneş Tapınağı var. Tapınak Manastırın merdivenle inilen bir alt katında. Tapınağın üstü çok büyük kilit taşları ile döşenmiş. Taşlar birbirine tutturulmadıkları halde, yüzyıllardır yapısal bütünlüklerini koruyabilmişler. Deyrülzeferan’da daha önce hizmet yapmış din adamları, oturur vaziyette ve yüzleri güneşe dönük vaziyette defnedilmişler. Bu defin alanı manastırın altında küçük bir oda. Din adamları yüzyıllar içinde üst üste defnedilmişler. Cumhuriyet döneminde de defnedilenler olmuş.

Dara Antik Kenti Hakkında Bilgiler

Deyrülzeferan’dan Dara antik kentine gitmek için yönünüzü güneye çevirmelisiniz. Sınıra doğru gittikçe köylerdeki evlerin yapıları da değişiyor. Midyad’tan sonra taş yapılı evlerin sayısı gittikçe azalır.

Dara Antik kenti bir köyde diyebiliriz ama esasen köy, antik kentin üzerine yapılmış. Yoldan içeriye, kente doğru giderken ilk karşılaştığınız yer nekrapol. Gelen ziyaretçilerin çoğunu da burada bulabilirsiniz. Nekrapolün karşısında bir kafe yapılmış. Sıcaktan bunalanların soluk alabileceği bir mekan. Turla gidenlerden farklı olarak, minibüsünüze atlayıp köyün içlerine yol alabilirsiniz. Köye giderken su sarnıcını ve su kemerlerini görme fırsatı bulursunuz.

Buradan dönüşte yemek yemek için Rido’yu tercih edebilirsiniz. Mekan olarak sıradan bir apartman altı kebapçısı bulsanız da ürünler çok lezzetlidir. Mardin Yenişehir Rido, yemek için iyi bir adres.

Eski Mardin’e Yenişehir’den girince tek yön olan ve eski Mardin’nin yegane caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’ne varacaksınız. Eski Mardin’in tüm yükünü çeken bu caddede araç park etmek mümkün değil. Caddenin sonunda küçük bir otopark bulabilirsiniz.

Trafik akışına ters yönden ilerlerseniz yolun sağındaki ilk yapı PTT binası. PTT binasından sonra yine yolun sağında fakat yamaçta olan Kız Meslek Lisesi binasını görmek üzere tırmanmanız gerekir.

Mardin Müzesi Hakkında Bilgiler

Mardin çarşısında geze geze Mardin Müzesine gelebilirsiniz. Müzede, arkeolojik eserlerin yanında, Mardinlilerin kullandığı gündelik eşyalar ve kıyafetler sergileniyor. Ayrıca üç boyutlu Mardin Tarihinin anlatıldığı görselde, Mardin’i ve Mardin Kültürünü anlayabilmeniz kaçınılmaz.

Müzeden ara sokaklara girerek Süryani Kırklar Kilisesine geçebilirsiniz. Kiliseden çok kilisenin bulunduğu sokak güzeldir. Kilise yakınlarındaki evlerde Hıristiyan vatandaşlar ikamet etmekteler. Kırklar Kilisesi görevlileri kısa bilgiler verebilir fakat resim çekmenize izin vermeyebilirler. Diğer kiliselerden farklı olarak, Kırklar Kilisesinde, cemaatin başından geçen çeşitli olayların temsil edildiği tablolar vardır.

Bab Es Sur Melik Mahmud Camii ve Sitti Radviyye Medresesi

Ara sokaklarda gördüğünüz bazı evlerde “Allah”, “Muhammed” lafızları ile Kabe resimlerinin olduğu tabelalarla karşılaşabilirsiniz. Bu tabelalar bu evde, “hacı” olduğunu gösteriyormuş. Bab Es Sur Melik Mahmud Camiine kadar inin. Ortaköy Camii gibi “biblo” diye nitelendirilebilecek kadar güzel bir cami Bab Es Sur Melik Mahmud Camii. Cami ile Sabancı Müzesi arasında Sitti Radviyye Medresesi var. Medrese girişinde sizi Mardinli çocuklar karşılıyorlar. Medresenin tarihi 12. yy.’a uzanıyor. Rehberlik hizmetini, yerel rehberlerden alabilirsiniz. Medresede namaz kılma mekanının yanında, Peygamber efendimizden kaldığına inanılan ayak izi özenle korunuyor.

Bir gece uygun bir otelde sabahlayıp ertesi gün Ulu Cami ve Kasımiye Mederesesini de gezmenizi tavsiye ederiz. Daha sonra bu güzel şehirle vedalaşıp buradan Diyarbakır’a geçebilirsiniz.