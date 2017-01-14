İbn-i Sina Kısaca Eserleri, Hayatı ve Buluşları Nelerdir?

İbn Sina; 980 yılında Buhara’da doğmuş en büyük Türk bilim adamlarından birisi, aynı zamanda filozof ve ünlü bir hekimdir. Avrupa’nın Hekimlerin Hükümdarı olarak nitelendirdikleri İbni Sina’nın bin yıl önce hayattayken yazmış olduğu kitaplardan özellikle Tıp ile ilgili olanları o dönemin çağ açıcı eserlerinden sayılmış ve yüzlerce yıl batılı tıp okullarında ders kitabı olarak faydalanılmıştır. Henüz çocuk sayılacak yaşlarda vaktinin çoğunu okumakla geçirerek pek çok eseri inceleme fırsatını yakalamıştı. Tıbbi bilgilere merakıyla öğrenmenin yanı sıra, hastalıklara yeni tedavi yöntemleri de geliştirerek 19 yaşında tıp doktoru sayılacak seviyeye gelmiştir.

EI-Bîrûni gibi büyük bir ustanın öğrencisi olmak gibi değere sahip olan İbn-i Sina dönemin yasalarınca suç olmasına rağmen kadavralar üzerinde çalışmış, küçük ve büyük kan dolaşımını birbirinden ayırmasıyla ölümünden yüz yıl sonra Avrupa’nın Tıp Alimi olma onuruna erişmiştir.

İbn-i Sina’nın Kısaca Eserleri

İbn-i Sina geride çoğunluğu fizik, astronomi ve felsefeyle alakalı 150’nin üzerinde eser bırakmış olup Farsça olan birkaçı dışında bu eserlerin tamamını Arapça olarak kaleme almıştır. İbn-i Sina’ya ait en ünlü iki eser, zamanının en kapsamlı felsefe ve bilim ansiklopedisi olan Kitabü’ş-Şifa ile, tıp tarihinin en ünlü kitapları arasında yer alan el-Kanun fi’t-Tıb kitabıdır. Kitabü’ş-Şifa mantık, fizik, geometri, astronomi, matematik, müzik ve metafizik konularını ele almıştır. Tanrı’nın varlığının zorunluluğu kavramı ile varoluşu felsefi anlamda açıklamaya çalışan bilim adamı, El-Kanun fi’t-Tıb ile büyük bir tıp ansiklopedisi ortaya çıkarmıştır.

Tıp’ta çığır açan son derece orijinal ve doğru araştırmaları sayesinde doğu ve batı hekimliğine 600 yıl hükmeden İbn-i Sina, eserlerinin Latince ve Almancaya çevrilmesi sayesinde başta Fransa’nın en önemli tıp fakülteleri olmak üzere Avrupa’daki tıp fakültelerinde temel tıp kitabı olarak okutulmuştur. Beş kitaptan oluşan El-Kanun fi’t-Tıb eserinin ilk kitabı, anatomi ve koruyucu hekimlik hakkında, ikinci kitabı basit ilaçlarla alakalı, üçüncü kitabı patoloji, dördüncü kitabı cerrahi yöntemlerle ve ilaçlarla tedavi ve beşinci kitabı ise çeşitli ilaçların hazırlanışı, içerikleri ile alakalı çok detaylı bilgiler aktarmaktadır. Bu önemli eserde konular sistematik bir biçimde incelenmiş, tıp ve cerrahi alanlarını iki ayrı disiplin olarak değerlendirerek bu konuda da bir ilke imza atmıştır. Göz ile alakalı çalışmalara da yer veren İbn-i Sina daha önce bilinmeyen sürekli beyaz renge veya kara bakmaktan meydana gelen kar körlüğü gibi hastalıklar hakkında çok detaylı açıklamalarda bulunmuştur.

İbn-i Sina, matematik ve astronomi alanıyla alakalı çeşitli konularla da ilgilenmiştir. Mekanikle de ilgilenmiş olan büyük bilim adamı bazı yönlerden Aristoteles’in hareket anlayışını eleştirmiş, astroloji ve simya gibi alanlara ise hiç itibar etmemiştir. Yüzlerce yıl Avrupa’nın tıp danışmanı olan İbn-i Sina bin yıl önce bazı hastalıklar için tedavi yöntemleri önermekteydi. Baş ağrısından böbrek taşına, uçuk ve mantar tedavisinden cinsel hastalıklara kadar şifa veren bilgi ve ilaçlar sunan bilim adamı Edebiyat, Felsefe, Mantık, matematik, Fizik, Kimya, Astronomi, Arkeoloji ilimlerinde de o dönemin en önemli çalışmalarını yapmıştır.

İbni Sina’nın Buluşları Kısaca Nelerdir?

İdrardaki şekerin varlığı, Kızıl hastalığını, birçok hastalığa gözle görünmeyen mikropların sebep olduğunu, içme suyunun filtrelenerek mikroplardan arındırılmasını, kemiklerin ve sert dokuların da iltihaplanabileceğini, Şarbon hastalığını, hastalıkların genetik yolla geçebileceğini, Karaciğer hastalıklarını, Hepatiti keşfetmiş, yaptığı ameliyatlar sırasında ilk defa uyuşturucu ilaçlar kullanmış, büyük ve küçük kan dolaşımını birbirinden ayırmış ve kanın gıdayı taşıdığından ilk olarak o bahsetmiştir.