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Tarih ve Genel Kültür

Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Written by bayramaktas Leave a comment

Pamukkale‘de yer alan Hierapolis, Frigya ve Roma Uygarlığı’nın izlerini bugüne kadar getirmektedir. Bölgenin şifalı sularının farkına varan Frigyalılar tarafından kurulmuş; İ.Ö. 2000 yıllarında Roma Uygarlığı eliyle geniş bir yapılaşmaya sahne olmuştur. Antik tiyatrosundan anlaşılabileceği gibi, dönemi için yüksek sayılabilecek bir nüfusu barındırmış, şifa bulmak amacıyla gelenlere ev sahipliği yapmıştır. Hierapolis 1988 yılında Pamukkale ile birlikte UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır. Hierapolis, “Kutsal Şehir” anlamına gelmektedir.

Eğer kısa bir tur planlıyorsanız, Antik Çeşme, Büyük Tiyatro ve Apollon Tapınağı’nı mutlaka görmenizi öneririz.

Şehrin tüm bölümleri :
1. Kuzey Nekropolis
2. Hamam – Bazilika 

  1. Tiyatro (Şehir Dışındaki Tiyatro)
    4. Frontinus Kapısı
    5. Umumi Tuvalet
    6. Triton Nymphaeumu (Nymphaeum of the Tritons) 
    7. Agora 
    8. Frontinus Caddesi
    9. Tapınak Nymphaeumu (Temple Nymphaeum) 
    10. Apollon Tapınağı
    11. Tiyatro
    12. Büyük Hamam
    13. Gymnasium 
    14. Güney Frontius Kapısı

Dönemin usta ve mimarlarının, mermer blokları işleyip, birbirlerine bağlandıkları yakından görülüyor. Açılan oyuklara metal kamalar yerleştirilmiş. Teknik olanakların sınırlı olduğu dönemde mimari başarılar, ancak bu yöntemleri kullanarak mümkün olabiliyor.

Apollon Kutsal Alanı

Anıtsal yapı Hierapolis’in en önemli tanrısına adanmıştır. Teraslar üzerindeki kutsal alan, mermer merdiven ile birbirine bağlanmaktadır. Alttaki teras geniş bir alan üzerinde dor düzenindeki mermer sütunlarla çevrilidir. İç kısımdaki yapı daha önceden tapınak şeklinde tanımlanmıştı, daha sonra kehanet merkezi olarak tanımlandı. Yapı Plutonium’u kapsayacak şekildedir. Orta kısımda yer altından giriş ile zehirli gaz yayılmakta, bu antik kaynaklarda da geçmektedir. Büyük Apollon Tapınağı İon düzeninde olup önceden merkez kutsal alan olarak tanımlanmıştı. Şu an tapınağın temelleri görülebilmektedir. Son araştırmalar ışığında üçüncü bir yapı kuzeyde tanımlanmıştır. Anıtsal kutsal yapı İ.S. 1. yüzyıla tarihlenmekle beraber İ.S. 3. yüzyılda önemli değişiklikler geçirmiştir.

(Kaynak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bilgi tabelası)

İon Sütun Başlıklı Ev

Ev Tiyatro’ya giden ikincil uzun bir yol üzerinde bulunmaktadır. Orijinal yapı İ.S. 2.yüzyılı bildirmektedir. Ev kentin aristokrat ailelerinden birine ait olmalıydı. Merkez bir peristyle açılan mekanlar, her kenarında üç sütun ile çevrilidir. Mermerden ince ion başlıklı sütünlar eve adını vermektedir. Ev İ.S. 4. yüzyılda ciddi değişikliğe uğrar. Oturum alanının doğusuna yeni bir opus sectile döşemeli ziyaret odası eklenir. Özel olarak önemli olan Bizans öncesi döneme tarihlenen duvar üzerine yazılmış yazıttır. İlahi olduğu anlaşılan bu yazıt yapma İncil’in bir parçasıdır. Bu evler çok ciddi bir şekilde İ.S. 7. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen deprem sonucu yıkılmıştır.

(Kaynak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bilgi tabelası)

Tapınak Nymphaeumu

Büyük havuzu içine alan U şeklinde bir plana sahip Nymphaeum’un alt kısmı düzgün traverten bloklardan, üst kısmı ise olasılıkla devşirme malzeme olan, farklı büyüklükteki taşlardan yapılmıştır. Bulunan mimari parçalara göre, yapının iki katlı olası rekonstrüksiyon planı hazırlanmıştır. Birinci sıra kaidenin düzenini izleyen bir eksedra formuna, üst sıra ise sadece çıkıntılı ve girintili düz çizgilere sahiptir. I. düzendeki eğrilerde, aedikulaların üzerinde yer alan alınlıklarda, Müze’de korunan ve kaliteli bir işçilik gösteren, Hierapolis’in belli başlı tanrılarının büstleri, sarmak bitkiler arasında ve sembolleriyle birlikte betimlenmiştir.

Selene
Jüpiter
Hera
Artemis
Apollon

(Kaynak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bilgi tabelası)

Tiyatro

Birinci Dönem (Prima Fase)
Tiyatro başlangıçta daha küçük bir sahne binasına sahipti, dor cepheli ve iki katlıydı. Cavea’nın oturma basamakları travertendi ve orkestra kentin önde gelenleri için ayrılan mermer koltuklar ile çevrelenmişti.

İkinci Dönem (Sekonda Fase)
Mitolojik ve törensel sahneler betimleyen kabartmalarla süslü üç katlı sahne binası inşa edilir. Büyütülmüş olan sahne binası, mermer nişlerle süslü zengin bir cepheyle son bulur. Alt cavea mermerden yeniden yapılır ve yetkililer için dairesel koltuklar oluşturulur.

Üçüncü Dönem (Terza Fase)
4. Yüzyılda tiyatro; onarım, sağlamlaştırma ve değişim çalışmaları geçirir; orkestra su gösterileri için kolymbetra’ya (havuz) dönüştürülür, su sızdırmaz harç ile sıvanır ve boşaltan kanallar yapılır.

Büyük yapı dört ada üzerine inşa edilmiştir. Dik olan cavea diazoma’dan iki kısma bölünmüştür. Dikey olarak 9 cuneusa Summa cavea galerisi ile 8 basamak yerleştirilmiştir. Ima caveanın (alt basamaklar) orta kısmı, proedria için mermer bir exedra şeklinde düzenlenmiş, yüksek arkalıklı, arslan ayaklı oturaklar, kentin önemli kişileri içindir. Sahne binası, logeion ve geniş bir sahne arkasına sahiptir ve skene ile bağlantılıdır. Skene fronsun üç düzeni mermer monolit sütunlar tarafından posium üzerine oturmakta ve burada Apollon ve Artemis’e adanmış, bezeli korniş bulunmaktadır. Bu görkemli yapı, İmp. Septimus Severus zamanında İ.S. 3. yüzyılda, önceki evreyi (Flavius Dönemi) içine alarak ve yok ederek inşa edilmiştir. Geç Roma Dönemi’ne kadar kullanılmış, bunu arkhitravının alt yüzüne, İS. 352 yılına tarihli ve skene fronsun onarımını yazıttan anlıyoruz.

Son yıllarda Phrygia (Frigya) Hierapolis’i tiyatrosu, yapının sergilenmesi ile kullanımına dönük bir dizi uygulama ve araştırmaya sahne olur.

Heyet tarafından, skenefrons’un 1. düzeninin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik projeye başlanmıştır; söz konusu çalışma bugün, korunagelmiş blok sayısının çokluğu (% 90’dan fazla) ve araştırmalardaki ilerlemeler sayesinde mümkündür.

Bu uygulama ile ziyaretçiler ve araştırmacılar tarafından yapının görkemli mimarisinin ve barok süsleme özelliklerinin daha iyi anlaşılması mümkün olacaktır. Sahne binasının yeniden ayağa kaldırılmasıyla Hierapolis Tiyatrosu, Türkiye’deki ve Akdeniz’deki en önemli anıtlardan biri olacaktır.

Tiyatro, İtalyan Heyetinin öncelikli çalışmaları arasında yer almayı sürdürür. Araştırmalar devam etmektedir ve son yıllarda korunması, onarımı ve anıtın sergilenmesine yönelik önemli projeler başlatılmıştır.

Sahne binasının zarif bir metal yapı ve traverten levhalar ile yeniden ayağa kaldırılması çalışmaları, müdahaleci olmayan ve tamamı ile geri dönüşümü mümkün bir çalışmadır ve hyposkenion’nun cephesinin onarımının tamamlanması sahnenin bir bütün olarak algılanmasını sağlamıştır; artık günümüzde tiyatro, gösteriler ve kültürel etkinlikler için kullanıma hazırdır. Skenefrons’a ait mermer blokların yeniden düzenlenmesine başlandı ve tiyatronun önündeki alanda cepheye ait tüm parçalar yerde bir araya getirildi; böylece ziyaretçiler ve araştırmacılar tarafından yapının mimari öğelerinin ve süsleme özelliklerinin daha iyi anlaşılması ve ithaf yazıtının kolaylıkla okunabilmesi sağlandı.

(Kaynak : Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bilgi tabelası)

Tiyatrosu, anıtsal çeşmeleri ile Hierapolis, antik çağda insanların buranın şifalı sularından nasıl yararlandığını gözler önüne seriyor. Bu antik şehri, travertenlerden ve şifa veren mineralli sulardan ayrı düşünmek olanaksız. Bu yüzden Hierapolis ziyaretini komşu Pamukkale ile birlikte planlamanız yerinde olur.

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