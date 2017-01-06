Futbol Takımlarına Verilen Yıldızlar Nasıl Verilir?

Futbol kulüplerinin formalarının amblem kısmının üzerinde yıldız veya yıldızlar olduğunu hepimiz görmüşüzdür. Formadaki yıldızların varlığı futbol kulübü, yöneticiler, oyuncular ve taraftarlar için prestijin ifadesi olduğu açıkça ortadadır. Bazıları için sadece bir prestij iken bazıları için diğer kulüplere olan üstünlük olarak ifade edilen ve sürekli gündemde tutulan, futbol takımlarına, kulüplere verilen yıldızlar nasıl veriliyor ve ne anlama geliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2000-2001 sezonunda alınan karar gereği her kulübe üst üste ya da ayrı ayı olarak yaşadığı her 5 şampiyonluk için bir yıldız verilmesi kararlaştırıldı. Kazanılan bu yıldızın takım logosu üzerine konulması kararlaştırıldı. Dolayısıyla ne kadar çok yıldız o kadar çok şampiyonluk sayısını ifade etmekte ve o kulüp için prestiji sembolize etmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan bu yıldız uygulaması hem kulüplerin geçmişini yansıtmada hem de daha çok şampiyonluk kazanmak ve formaya yıldız eklemek konusunda bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Kulüplerin şampiyonluk sayılarını belirten yıldız uygulaması diğer ülkelerde de mevcuttur. Ancak yıldızı almak için kazanılması gereken şampiyonluk sayıları değişiklik göstermektedir. Örneğin İtalya’da bir yıldız kazanmak için gereken şampiyonluk sayısı 10 iken, diğer birçok ülkede bizim ülkemizde olduğu gibi kazanılan 5 şampiyonluğa bir yıldız verilmektedir. Ancak bazı kulüplerin logolarında kuruluş tarihlerinden itibaren yıldız bulunmaktadır. Kuruluşta bu zaman logoda bulunan bu yıldızlar ülke federasyonlarının kazanılan şampiyonluk karşısında verilen yıldız uygulamasına rağmen kulübün kuruluşundan itibaren bulunduğu için şampiyonluk konusunda bir anlamı olmamaktadır. Tabi ki kuruluşundan bu yana logosunda yıldız bulunduran bu kulüplerin yıldızlarının kaldırılması konusunda yasal bir düzenleme yoktur.

Yıldız kazanılmasının bir diğer önemi de kulüplerin yıldız eklendikçe yenilenen forma ve lisanslı kulüp ürünleri sayesinde kulübe ekstra gelir sağlanıyor olmasıdır. Her ne kadar kulüplerin maddi kaynakları maça gelen seyirci hasılatından ve sponsorlardan karşılanıyor olsa da seyirciyi ve sponsorları kulübe yönlendiren durum kazanılan şampiyonluklar ve formaya eklenen yıldızlar sayesinde olmaktadır.

Ülkemizde 57 yıldır çeşitli adlarla oynanan son olarak Spor Toto Süper Lig olarak adlandırılan ligde Galatasaray 20 şampiyonlukla 4 yıldızı takan ilk takım olmuş, Galatasaray’ı sırasıyla 3 yıldız sahibi Fenerbahçe ve 2 yıldız sahibi Beşiktaş Spor Kulüpleri takip etmiştir(2016 yılı).

Sonuç olarak futbolda kulüplere verilen yıldızlar, kulüplerin her 5 şampiyonluğuna bir yıldız verilmesi sonucu kulüplerin logolarında yer almaktadır. Bu sembolik bir uygulama olmasına karşılık taraftarlar, sporcular, kulüp yönetimi için prestij açısından çok değerlidir.