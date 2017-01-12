Farklı Dinler ve Özellikleri, Dünyadaki İlginç Dinlerin Kurucuları

Dinler, genellikle doğaüstü kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan özelliklere sahiptir. İçlerinde çeşitli ayinler, uygulamalar ve farklı ibadetler barındırırlar. Dünyada birçok din bulunmaktadır. Bu yazıda da en çok mensubu olan ve az bilinen ilginç dinleri sıralayacak; kısaca özelliklerinden ve kurucularından bahsedeceğiz.

Şintoizm Dininin Özellikleri

Şintoizm, Japonya’da yerel bir dindir. Daha önceleri ise Japonya’nın resmi dini idi. Bu dinin bilinen herhangi bir kurucusu yoktur. Yaklaşık 4 milyon mensubu vardır. Geçmişine bakacak olursak milattan önce yedinci yüzyıla kadar dayanmaktadır. Şintoizm oldukça hoşgörülü bir dindir. Mensupları da diğer dinlerin mensuplarına oldukça saygılıdır. Bu dinin esaslarına bakacak olursak milli bir din olması ve tabiata tapınması ön plana çıkmaktadır. Bu inanışa göre gök ile yer tanrısı hem karı koca hem de kardeştir. Bu tanrılar Japon adalarını doğurmuşlardır. Şintoizm dininde bu iki büyük tanrı dışında başka tanrılar da bulunmaktadır. Bu dinde yaklaşık 8 milyon tanrı vardır. Dağ, ırmak, fırtına, yağmur tanrıları dışında her meslek sahibinin de ayrı bir tanrısı vardır. Ayrıca bu dine göre ölüler yaşayanlara muhtaçtır. Mezarlarına yiyecek, içecek, eşya gibi şeyler bırakıldığında mutlu olurlar.

Cainizm Dininin Özellikleri

Yaklaşık 4,2 milyon mensubu olan Cainizm dini modern Hindistan’da azınlık durumundadır. Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve Afrika’da nesli sürekli büyüyerek varlığını sürdürmektedir. Bu din Güney Asya kökenli bir din ve felsefedir. Yaklaşık olarak milattan önce 500 yıllarında Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Bu dinin kurucusu Mahabirdir. Tüm canlıların eşitliğini ve şiddet karşıtlığını savunan Cainizmde ruhani özgürlük temeli oturtulmuştur. Her canlı ölümsüz bir ruha sahiptir.

Konfüçyüsçülük Dininin Özellikleri

Çin ahlak ve felsefesi olan Konfüçyüsçülüğün öğretileri ile gelişmiş yaklaşık 6,4 milyon inananı vardır. Konfüçyüsçülük ahlaki, politik, felsefe ve sözde dinsel düşüncelerden oluşmaktadır. Bu düşünce Doğu Asya da çok etkili olmuştur. Aslında bu yeni bir din değildir. Konfüçyüs Çin’in eski din anlayışını yaşatma çabasında olmuştur. Birçok yazar, bilgin ve prens tarafından din olarak kabul edilmiştir. Milattan önce 140 ve 1912 yılları arasında da dönemin Çin devletinin dini olarak tanınmıştır. Günümüzde de Çin’de resmi dinlerden biridir.

Bahailik Dininin Özellikleri

Yaklaşık olarak 7 milyon inananı olan Bahailik dininin hemen hemen her ülkede mensubu bulunmaktadır. Bu din on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu dinin tarihi Seyit Ali Muhammed’in yeni bir çağın geldiğini ve yeni bir peygamberin geleceğini dile getirmesiyle başlamıştır. Bahailiğin kurucusu Mirza Hüseyin Alidir. Kendisini tüm Müslüman âleminin beklediği Mehdi olarak tanımlar. Yaşanan bu gelişmelerden ve var olan dini yapıya aykırı fikirler ortaya atmasından dolayı İran’da baskılara ve işkencelere maruz kalan Seyit Ali Muhammed kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Sonrasında Bahailere liderlik eden Mirza Hüseyin Ali olmuştur.

Sihizm Dininin Özellikleri

1500 lü yıllarda ortaya çıkmış olan Sihizm dininin yaklaşık olarak 23 milyon mensubu bulunmaktadır. Bu dine inananlara sih denmektedir. Sihizm tek bir tanrı inancı üzerine kurulmuştur. Bu dinin mensupları reenkarnasyona inanmaktadır. Sihizmde ölen insanın cesedi yakılır. Fakat nadiren de olsa gömme uygulamaları da görülür.

Budizm Dininin Özellikleri

Yaklaşık 708 milyon mensubu olan budizm için din veya felsefe olduğu üzerinde farklı düşünceler vardır. Budizm’in kurucusu Siddharthadır. Budist metinlerindeki uyanmış kişiye buda denmektedir. Bu dine göre her canlı ölümü ve doğumu arasındaki bir döngünün içindedir. Canlılar altı âlem adı verilen farklı yaşam formları arasında tekrar tekrar var olur.