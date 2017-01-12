Farklı Dinler ve Özellikleri, Dünyadaki İlginç Dinlerin Kurucuları İşyeri Makyajı Nasıl Olmalıdır? Makyaj Teknikleri Nelerdir? Elma Çekirdeklerinin Zararları Nelerdir? Kadınları Anlamak İstiyorum Bunun İçin Ne Yapmalı? Futbol Takımlarına Verilen Yıldızlar Nasıl Verilir? Araç Takip Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır? Araç Takip Cihazı Nereye Takılır? Renk Körlüğü Testi Nasıl Yapılır, Renk Körlüğü Testi Nasıl Geçilir? Solucan Gübresi Ne İşe Yarar, Özellikleri, Faydaları ve Avantajları Nelerdir? Rüzgar Türbini Maliyeti ve Kazancı Ne Kadardır? Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Nasıl Yapılır? Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Ölüm Riski, Kemoterapi ve Unutkanlık Bilgisayarın Tarihsel Gelişim Süreci Hakkında Kısaca Bilgi En İyi Yatırım Planı Nasıl Yapılır, Oluşturulur, Hazırlanır? Yeraltı Madencilik Uygulamaları, Yöntemleri ve Türleri Yüksek Kolesterolü Düşürmek İçin Ne Yapmalı? Öğrenci Harçlığı Ne Kadar Olmalıdır? 20 Yaşında Para Kazanmak İçin Gerekli Finansal Alışkanlıklar En Yeni, Güncel, İyi Ek İş Fikirleri, Sermayesiz Yan İş Alanları Neurofeedback Tedavisi Nasıl Yapılır, Kimlere Uygulanır? Yeni Doğan Bebeğin Hıçkırığı Nasıl Giderilir? Ne İyi Gelir? İş Görüşmesine Hazırlık Nasıl Yapılır, Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Beyin Hücreleri Ne ile Beslenir, Beyin Gücü Nasıl Arttırılır ve Geliştirilir? Sudan Hidrojen Elde Etme ve Depolama Yöntemleri Nelerdir? Duygusal Aşk Şiiri Örneği-Kısa ve Yeni Anadolu İle İlgili Şiir Örneği-Kısa ve Özgün Elektrik Faturasını Azaltmak-Düşürmek İçin Öneriler Kara Delik İçine Girince Ne Olur? Kara Deliğin İçinde Ne Var? Küçük İşletme Önerileri, Yeni İş Fırsatları-2017 Müren Balığı Nedir, Nerede Yaşar, Tehlikeli midir, Öldürür mü? Porto Riko Hakkında Genel Bilgiler, Tarihi, Kültürü, Dili, İnsanları Nasıldır? Mavi Halkalı Ahtapot Nerede Yaşar, Özellikleri Nasıl Hayvandır? Topikal ve Epiflo Transdermal Oksijen Terapi Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır? Evde Kuş Beslemek İçin Neler Gerekir? Evde Kuş Beslemek İstiyorum Twitter Takipçi Artırma Yararlı mı, Parayla Twitter Takipçisi Kazanma Yolları Mantıklı mı? Kına Yakmanın Anlamı Nedir, Kına Nasıl Yapılır, Kına Nelere İyi Gelir? Türkiye’deki En İyi ve Popüler Meslekler Sıralaması Nasıldır? Mardin Tarihi Yerleri Hakkında Kısa Bilgiler, Mardin Gezi Yazısı, Tavsiye ve Öneriler Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur? Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür? Maliyeti-Fiyatı Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Denizli Pamukkale Gezi Yazısı; Bilgiler, Tavsiye ve Öneriler Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir? Yazılımla Beygir Gücü Yükseltme Nasıl Yapılır? Detoks Banyosu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Yapılır? Detoks Banyosu Neye İyi Gelir? Bulgaristan Göçmenlerinin Tarihi ve Özellikleri, Nasıl İnsanlardır? Arama Motorları Nelerdir? Nasıl Çalışır? Arama Motoru Nasıl Yapılır? Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır, Nasıl Çalışır? İnsan İçin Ailenin Önemi Nedir, Aile Neden Önemlidir, Niçin Toplumun Temelidir? Şanlıurfa Balıklıgöl Gezi Yazısı, Gezilecek Yerler, Tavsiye ve Öneriler Kalbin Çalışma Mekanizması, Çalışma Sırası, Kalp Nasıl Çalışır Kısaca Açıklama Çok Para Kazanmak İstiyorum, Ne Yapmak Lazım? Annenin Çocuğuna Kazandırması Gereken Beceriler Nelerdir? Sanayi Devriminin Yararları ve Zararları, Sanayi İnkılabının Etkileri ve Sonuçları Kıbrıs Altın Kumsal, Apostoles Andreas Manastırı ve Zafer Burnu Gezisi Lavanta Yağının Kullanım Alanları Nelerdir, Saça ve Cilde Nasıl Uygulanır? Çocukların Zeka Gelişimi İçin Hangi Oyunlar Oynanmalı? Girişimci Nasıl Olmalıdır, Olmak İçin Neler Gerekir? Halk Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Nelerdir? Tırnakların Güçlü ve Sağlıklı Olması İçin Ne Yapılmalı? Hangi Vitaminler Tırnak Güçlendirir, İyi Gelir? Country Stili Dekorasyon Nedir, Bu Tarzda Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Google Reklamı Almak-Vermek İstiyorum, İşe Yarar mı Ne Yapmalıyım? Batman Hasankeyf Gezi Yazısı, Tavsiyeleri, Tatil Önerileri Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri, Kazanma Teknikleri, Memnun Etme Yöntemleri Dergi, Gazete, Televizyon ve İnternet Reklamcılığı Arasındaki Uçurum Şirketler İçin Halkla İlişkiler (PR) Yöntemleri, Önemi ve Reklam İle Arasındaki Farklar Taş Boyama Sanatı Mandala Hakkında Bilgi, Tavsiye ve Öneriler Şanlıurfa Göbeklitepe Tarihi Gezisi Hakkında Bilgi Kutup Ayıları Nasıl Hayvanlardır? Yaşamları ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler Anksiyete Kaygı Bozukluğu Nasıl Geçer, Krizi Nasıl Kontrol Edilir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Yüzdeki Çil Lekeleri Evde Nasıl Geçer, Çiller İçin Kesin Çözüm Ankara Karagöl Mesire Alanı Nasıldır? Gezisi İçin Tavsiyeler Alışkanlık ve Bağımlılık Arasındaki Fark Nedir? Alışkanlık mı Bağımlılık mı? Fosil Yakıtlar Küresel Isınmayı Nasıl Etkiler? Zararları Hakkında Madde Madde Bilgi Yelken Sporu, Yelken Sınıfları ve Seyir Tipleri Hakkında Kısa Bilgiler Doğru ve Etkili Dinlemenin Önemi Nedir, Nasıl Olmalıdır? Bitkiler Görür mü? Bitkilerin Sese Karşı Duyarlılığı ve Zekası Var mıdır? Krup Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir, Ne Kadar Sürer, Ne Zaman Geçer? Mantıku’t-Tayr Eseri Hakkında Kısaca Bilgi En Hızlı, Kolay Uykuya Nasıl Dalınır? Hemen Uyuyamıyorum Ne Yapmalıyım? Uykuya Dalmanın Yolları Mükemmellik Hastalığı, Mükemmel Olma Takıntısı Hakkında İlişkilerde ve Evlilikte Aşkı Uzun, Canlı ve Taze Tutmanın Yolları, İyi Bir İlişki İçin Yapılması Gerekenler Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eserleri ve İsimleri Hakkında Bilgi Atabetü’l Hakayık Bölümleri, Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi, Hangi Döneme Aittir? Manevi ve Duygusal Anlamda Nasıl Güçlü Olunur? Ruhsal Olarak Rahatlamanın Yolları Çorum Alacahöyük Ören Yeri ve Müzesi, Hattuşaş Gezilecek Yerler Hakkında Bilgi Çocuklar İçin Kağıttan Uçak, Hayvan Maskesi, El Yapımı Oyuncak Ev Etkinlikleri Meksika Müzik Aleti İsimleri ve Türlerinin Listesi Sarı (Beyaz) Hardal Tohumu Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar, Sosunun Faydaları Nötron Yıldızları, Pulsarlar ve Süpernova Patlaması Hakkında Bilgiler Divanı Lügatit Türk Kim Tarafından Niçin Yazılmıştır, Eserin Önemi ve Amacı Kurum Kültürü Nasıl Olumlu Bir Havaya Dönüştürülür: Liderlik Kurumsal Mükemmellik Nedir? Bireyin ve Yöneticinin Rolü İzmir’den Neler Alınır, Nerede Gezilir, İzmir’de Farklı Tatil Fikirleri Güzel Görünmek İçin Cilt Bakımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler İşletmeler, Şirketler İçin Neden Mobil Uygulamalar Yaptırmak Gereklidir? Çocuğum İnternet Bağımlısı Oldu, Telefonla Çok Oynuyor, Ne yapmalıyım? E-Ticarette Rekabetin, Pazar Payının Artması, Başarının Zorluğu Anneyle Beraber İzlenmesi Gereken Filmler Hangileridir? İlk Türk İslam Eserlerinden Kutadgu Bilig Hakkında Geniş Bilgi İş Yerinde Verimliliği ve Mutluluğu Artırmanın Yolları, Sırları Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi
Tarih ve Genel Kültür

Farklı Dinler ve Özellikleri, Dünyadaki İlginç Dinlerin Kurucuları

Written by bayramaktas Leave a comment

Dinler, genellikle doğaüstü kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan özelliklere sahiptir. İçlerinde çeşitli ayinler, uygulamalar ve farklı ibadetler barındırırlar. Dünyada birçok din bulunmaktadır. Bu yazıda da en çok mensubu olan ve az bilinen ilginç dinleri sıralayacak; kısaca özelliklerinden ve kurucularından bahsedeceğiz.

Şintoizm Dininin Özellikleri

Şintoizm, Japonya’da yerel bir dindir. Daha önceleri ise Japonya’nın resmi dini idi. Bu dinin bilinen herhangi bir kurucusu yoktur. Yaklaşık 4 milyon mensubu vardır. Geçmişine bakacak olursak milattan önce yedinci yüzyıla kadar dayanmaktadır. Şintoizm oldukça hoşgörülü bir dindir. Mensupları da diğer dinlerin mensuplarına oldukça saygılıdır. Bu dinin esaslarına bakacak olursak milli bir din olması ve tabiata tapınması ön plana çıkmaktadır. Bu inanışa göre gök ile yer tanrısı hem karı koca hem de kardeştir. Bu tanrılar Japon adalarını doğurmuşlardır. Şintoizm dininde bu iki büyük tanrı dışında başka tanrılar da bulunmaktadır. Bu dinde yaklaşık 8 milyon tanrı vardır. Dağ, ırmak, fırtına, yağmur tanrıları dışında her meslek sahibinin de ayrı bir tanrısı vardır. Ayrıca bu dine göre ölüler yaşayanlara muhtaçtır. Mezarlarına yiyecek, içecek, eşya gibi şeyler bırakıldığında mutlu olurlar.

Cainizm Dininin Özellikleri

Yaklaşık 4,2 milyon mensubu olan Cainizm dini modern Hindistan’da azınlık durumundadır. Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve Afrika’da nesli sürekli büyüyerek varlığını sürdürmektedir. Bu din Güney Asya kökenli bir din ve felsefedir. Yaklaşık olarak milattan önce 500 yıllarında Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Bu dinin kurucusu Mahabirdir. Tüm canlıların eşitliğini ve şiddet karşıtlığını savunan Cainizmde ruhani özgürlük temeli oturtulmuştur. Her canlı ölümsüz bir ruha sahiptir. 

Konfüçyüsçülük Dininin Özellikleri

Çin ahlak ve felsefesi olan Konfüçyüsçülüğün  öğretileri ile gelişmiş yaklaşık 6,4 milyon inananı vardır.  Konfüçyüsçülük ahlaki, politik, felsefe ve sözde dinsel düşüncelerden oluşmaktadır. Bu düşünce Doğu Asya da çok etkili olmuştur. Aslında bu yeni bir din değildir. Konfüçyüs Çin’in eski din anlayışını yaşatma çabasında olmuştur. Birçok yazar, bilgin ve prens tarafından din olarak kabul edilmiştir. Milattan önce 140 ve 1912 yılları arasında da dönemin Çin devletinin dini olarak tanınmıştır. Günümüzde de Çin’de resmi dinlerden biridir. 

Bahailik Dininin Özellikleri

Yaklaşık olarak 7 milyon inananı olan Bahailik dininin hemen hemen her ülkede mensubu bulunmaktadır. Bu din on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu dinin tarihi Seyit Ali Muhammed’in yeni bir çağın geldiğini ve yeni bir peygamberin geleceğini dile getirmesiyle başlamıştır. Bahailiğin kurucusu Mirza Hüseyin Alidir. Kendisini tüm Müslüman âleminin beklediği Mehdi olarak tanımlar. Yaşanan bu gelişmelerden ve var olan dini yapıya aykırı fikirler ortaya atmasından dolayı İran’da baskılara ve işkencelere maruz kalan Seyit Ali Muhammed kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Sonrasında Bahailere liderlik eden Mirza Hüseyin Ali olmuştur.

Sihizm Dininin Özellikleri

1500 lü yıllarda ortaya çıkmış olan Sihizm dininin yaklaşık olarak 23 milyon mensubu bulunmaktadır. Bu dine inananlara sih denmektedir. Sihizm tek bir tanrı inancı üzerine kurulmuştur. Bu dinin mensupları reenkarnasyona inanmaktadır. Sihizmde ölen insanın cesedi yakılır. Fakat nadiren de olsa gömme uygulamaları da görülür. 

Budizm Dininin Özellikleri

Yaklaşık 708 milyon mensubu olan budizm için din veya felsefe olduğu üzerinde farklı düşünceler vardır. Budizm’in kurucusu Siddharthadır. Budist metinlerindeki uyanmış kişiye buda denmektedir. Bu dine göre her canlı ölümü ve doğumu arasındaki bir döngünün içindedir. Canlılar altı âlem adı verilen farklı yaşam formları arasında tekrar tekrar var olur.

İslam Dünyasının Batıya Etkileri

 

Şamanizm Dini İnanç ve İbadetleri, Kuralları Özellikleri Hakkında Kısaca

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgikafesi.com © 2015 – 2017 Tüm Hakları Saklıdır.