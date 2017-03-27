Çek Cumhuriyeti Çekya İnsanları, Gezilecek Yerleri, Hakkında İlginç Bilgiler

Çek Cumhuriyeti günümüzde, eski bir demir perde ülkesi olarak bilinir. 10 milyon gibi bir kalabalık nüfusa sahip. Başkenti herkesin gidip görmek istediği gezilecek şehir listesinde yerini alan Prag’tır.

Deniz seven insanlar bu haberden hoşlanmayabilir ama denize kıyısı yoktur bu ülkenin. Ama doğal zenginlikleri etnik hikayeleri ile sizi etkileyip başka bir dünyaya götürebilir. Çek Cumhuriyeti hakkında bilgilenirken bilmek isteyeceğiniz ilk şeylerden biri; ülkenin okur-yazarlık seviyesinin inanılmaz derecede yüksek olduğudur! Çekya insanlarının okur-yazarlık seviyesi %99 gibi yüksek bir oranda. Yani bu ülkede neredeyse herkes okur-yazar durumunda. Dikkatinizi çekebilecek bir diğer konu da ünlü yazarımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Çek Cumhuriyeti’nde büyükelçilik yapmış olduğudur.

Daha ilgi çekici bir şey daha var ki, o da Nazım Hikmet’in sürgün yıllarında Prag’ta yaşayıp severek okuduğumuz birçok şiirini işte bu göz kamaştırıcı şehirde yazmış olmasıdır. Öte yandan Çek Cumhuriyeti (Çekya) insanları birçok besteciyi ülkelerinde misafir etmiş, en az bizim kültürümüzdeki gibi bir misafirperverlikle karşılamıştır. Eğer müziğe ve sanata ilgiliyseniz buraya gelip hem öğrenebilme hem de burada yapılan müzikleri dinleyebilme şansı bulursunuz.

Klasik müzik sevenler gözlerini dört açsın. Çek Cumhuriyeti’nde Mozart en sevilen bestecilerden olmuş ve klasik müzik sevenlerin hayatlarında en az bir kez dinlediği Donjovanni adlı eserini bu ülkede bestelemiş ünlü bestekar. Bu yüzden klasik müzik dinlemek çok yaygın Çekler arasında.

Günümüz teknolojisinde adından sıkça söz ettiğimiz robotların ilki, işte bu ülkede yapılmıştır. Robot kelimesinin kökeni, robotu icat eden Pawel Robot isimli Çeklinin soy isminden geliyor.

Çek Cumhuriyeti hakkında dikkatinizi çekebilecek ilginç özelliklerden bir tanesi de tam bir turizm ülkesi olmasıdır. Hepinizin yaz ayı için hayal ettiği turistik açıdan mükemmel tatilinizin adresi işte bu ülke olabilir. Bu ülke yılda 17 milyon turisti misafir eder. Siz de bu ülkeye gelmek istiyorsanız turist çekme özelliği de sizin ilginizi çekecektir.

Çek Cumhuriyeti’nde yaşamak istiyorum diyenlerin aklına gelebilecek sorulardan biri Çekya’da yaşam pahalı mı sorusudur. Bu ülkede işsizlik oranı düşüktür ve gelirle yaşam giderleri arasında bir denge vardır. Bu yüzden yaşanabilir bir ülkedir. Bu ülkeye yerleşmek isteyenler uzun dönem vizeye ve oturma iznine sahip olmanız gerekir. Uzun dönem vizeye eğitim, istihdam, iş, davet, aile ve kültür amacıyla; oturma iznine ise eğitim, bilimsel araştırma, istihdam, iş ve aile birleşimi amacıyla başvurabilirsiniz. Yatırım yaparak burada iş kurmak isteyenlerin bir avukat ile birlikte destek almaları yararlarına olur.

Çek Cumhuriyeti hakkında söylenecekler arasında ülkenin tarihi dokusu bozulmamış şehirlere sahip olması gelir. Parklarıyla, bahçeleriyle, kuleleriyle, tarihi meydanlarıyla ve caddeleriyle ünlü bir ülke Çek Cumhuriyeti. Ülkenin ünlü meydanlarında sokak sanatçılarıyla karşılaşmanız ve hiç de yabancısı olmadığımız kültürümüzün içinde yer alan faytonları görmek mümkün.

Çek Cumhuriyeti hakkında bilgi edinirken önemli bir noktanın altını çizelim, buraya seyahat ederken, gezi mevsiminizi iyi belirlemelisiniz. Ülkede yaz mevsimi çok sıcak olduğundan ülkeye geleceğiniz en iyi zaman bahar aylarıdır. Aynı zamanda bahar aylarında yaz dönemi gibi turist yoğunluğu yok. Eğer sessizliği seviyorsanız ve daha rahat gezmeyi istiyorsanız bahar ayı yapacağınız gezi sizin için en iyi tercih olacaktır.

Geziniz sırasında Çek Cumhuriyeti hakkında sürekli size rehber olacak bir harita ile gezerseniz, daha rahat ve keyifli bir gezi sizleri bekliyor olacaktır.

Çek Cumhuriyeti’nde gezilecek yerler ve noktalar sırasıyla şöyle: Karl köprüsü, Astronomik saat kulesi, Aziz Vitus katedrali, Tyn Kilisesi, Belediye binası, Prag kalesi, Karlstejn kalesi, Vy ehrad kalesi, Sedlec’İn iskelet kilisesi, Prag uluslararası sanat müzesi, Cesky Krumlov şatosu, Prag hayvanat bahçesi, Prag ulusal tiyatrosu, Vaclav meydanı, Petrin bahçesi, Strahov manastırı, Petrin gözlem kulesi, Hluboka kalesi, Eski kent meydanı, Clementinum, Zizkov televizyon kulesi, Letna parkı, Bohemian paradise şatosu, Prag jardin botanik bahçe, Moravian Marst kalesi…