Bulgaristan Göçmenlerinin Tarihi ve Özellikleri, Nasıl İnsanlardır?

Bulgaristan göçmenlerinin tarihine ve özelliklerine bakmadan önce kısaca Osmanlı Devleti politikasına değinmemiz gerekir. Böylece Bulgaristan göçmenlerinin nasıl insanlar oldukları ve Bulgaristan’dan neden göç edildiği anlaşılacaktır.

Osmanlı Devleti Söğüt- Domaniç civarında bir uç beyliği olarak kurulmuştur. Batıda Bizans ile sınırı olup batı akınlarında diğer beyliklerce desteklenmiştir. Anadolu’nun Konya-Karaman bölgesinde bulunan Karamanoğulları Beyliği ise Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında en büyük çekişme yaşadığı beyliktir. Karamanoğulları Anadolu Selçuklularının devamı olduklarını söyleyen Türk örf ve adetlerine sıkıca bağlı bir beyliktir.

Osmanlı Devleti 1352 yılı itibari ile Çimpe Kalesini fethedip, bu kaleyi Avrupa akınlarında üs olarak kullanmıştır. Balkanların fethedilmesi Bizans Devletinin yıkılmasından çok daha önceleri gerçekleşmiştir. Artık önemli olan ise Balkanlarında Türkleştirilmesidir. Hem Avrupa’ya doğru ilerlemek hem de İstanbul’ u almak için bu kaçınılmaz bir olaydır. Osmanlı Devleti bunun için iskan politikası uygulamıştır. İskan politikasına göre Bulgaristan, Yunanistan ağırlıklı olmak üzere Balkanlarda alınan topraklara Anadolu insanı gönderilecektir. Osmanlı Devleti bu politika ile bir taşla iki kuş vurmuştur. Karamanoğlu Beyliğinin tekrar dirilmesinden çekindikleri için Balkanlara gönderilenlerin büyük bir çoğunluğu Karaman civarından seçilmiştir. Fakat Balkanlarda Müslümanlığı da yaymak amaçlandığından oraya herkesi göndermemiştir. Osmanlı Devleti arşivlerinden çıkanlara göre gideceklerin hiçbir suça karışmış olmaması gerekmektedir. Kadı önüne çıkıp aklananlar bile Balkanlara gönderilmemiştir. Gidenler içerisinde belirli insan sayısına bir kişi denk gelecek şekilde imamlar gönderilmiştir. Gidenlerin öz Türk olmasına bilhassa dikkat edilmiştir.

Balkanların uzun süre elimizde tutulmasının asıl payı oraya giden insanlardır. Balkanların Müslümanlaşmasına çok yardımları dokunmuştur. Günümüzde muhacır (macır) olanların soyadlarına dikkat edilirse’ Karaman’ veya yanlış yazım sonrası’ Kahraman’ soyadlarının çokluğuna iskan politikası yüzünden şaşırılmamalıdır. Gidenler içinde Yörükler diye adlandırılanlar da mevcuttur, bunlar ise Anadolu topraklarında Selçuklulardan beri varlığı bilinen ailelerdir. Anadolu toprağının yerleşik insanlarıdır. Maalesef birçok kişi bu göçmenlerden günümüzde Bulgarlar, Bulgar Türkleri şeklinde onur kırıcı bir şekilde bahsetmektedir. Bu durum söz konusu kişileri oldukça rahatsız etmektedir. Zira göçmenlerin çoğunun göç nedeni uğradıkları zulümdür. Örneğin; zamanında Bulgaristan’da yaşayan soydaşların Kur’an bulundurma, bayrak bulundurma, sünnet olma, eşini çalıştırmama gibi hakları bizzat oradaki devlet tarafından ellerinden alınmıştır. Çeteciler ile uğraşmaları ise başlı başına bir hikayedir.

Göçmenlerden birinci ağızdan anlatılanlara göre köylere gece yarısı gizlice sünnetçi getirilip erkek çocukları sünnet ettirilmekte, Kur’an 3 kez öpülüp toprak altında gizlenmektedir! Bu zulümlerden kaçıp anavatanlarına turist olarak (Bulgar hükümetinden habersiz) gelenler tüm mal varlıklarını orada bırakmışlardır. Göçmenlerin çok çalışkan olmalarının asıl nedeni de bu durumdur. Özellikle ülkemize 60, 70 ve 80’ li yıllarda gelenler komünist ajanı diye suçlanıp içlerinde maalesef kısa süreli hapis yatanlar bile vardır. Bulgaristan göçmenleri nasıl insanlardır diye merak edenler her şeyi bırakıp önce yaşadıkları zulümleri anlamaları gerekir.

Bulgaristan’dan neden göç edildi?

Bulgaristan’dan göçün sebepleri arasındaki en önemli neden; sosyalist rejimin asimilasyon politikalarıdır. Bulgaristan Türklerinin adları değiştirilmeye zorlanarak Bulgarca isimler verilmiş, Türkçe yasaklanmış, dini inançlarını yerine getirmelerine izin verilmemiş, sosyal ve kültürel baskılara maruz kalınmıştır. 1989 yılında Türkiye’ye büyük bir göç dalgası başlamıştır.

Bulgaristan göçmenlerinin bazı kesimler tarafından günümüzde Suriyeliler ile kıyaslanmaları ise yukarıda anlatılanlar itibari ile oldukça gülünçtür. Bulgaristan göçmenlerinin özellikleri arasında hiçbir taşkınlık hareketi bulunmamaktadır. Bulgaristan göçmenlerinin anadili Türkçe, dinleri Müslümanlık, bayrakları Türk Bayrağıdır. Hiçbir isyana, talana, gasp olayına karıştıkları görülmemiş, görülemeyecektir. Onlar bu topraklara ayak bastıklarında yaptıkları ilk şey vatanlarının toprağını öpmek olmuştur.

Bulgaristan göçmenleri hakkında bilgiler veren makalemizde Bulgaristan Türklerinin tarihi Osmanlı Devletinden itibaren anlatılmıştır. Bulgaristan’da yaşadıkları zulümler orada Türk olmaları ülkemizde ‘ Bulgar Türkü’ olarak anılmaları ve günümüzde Suriyeliler ile kıyaslanmaları konularına değinilmiştir.