Alparslan ve Malazgirt Savaşı Hakkında Kısa Özet Bilgi

Türk tarihince çok önemli yer tutan Malazgirt Savaşı ve bu savaşın komutanı Büyük Selçuklu Komutanı Alparslan hakkında kısaca ve özet bilgi verdik. Gelin birlikte okuyalım.

Sultan Alparslan

Selçuk Bey’in adımını atarak kurduğu ve daha sonra torunu Tuğrul Bey’e emanet ettiği Büyük Selçuklu Devletinin ikinci hükümdarı olan Alp Arslan, Malazgirt Savaşını kazanarak Anadolu’nun Türklere açılan kapısı olarak tarihte anılmaktadır. Alp Arslan Selçuk Beyin Malazgirt Savaşında ölen oğlu Mikail’in oğulları olan Çağrı beyin ilk oğlu, Tuğrul Bey’in ise yeğenidir. Selçuklu Hanedanının soyu kendisinden sonra üç evladı ile devam etmiştir.

Küçük yaşlarda çok iyi ata binmesi ve ok kullanması ile tanınan Alp Arslan beyin gerçek ismi ise Muhammed’dir. Amcası olan Tuğrul Bey Devletin başında iken rahatsızlanmıştı ve vasiyet olarak devletin başına Çağrı Beyin oğlu Süleyman’ın tahta geçmesini istedi. Ancak Alp Arslan, bazı şehzadeler ve amcası Kutalmış Süleyman’ın sultanlığını kabul etmediler ve Alp Arslan adına hutbe okuttular. O zamanlar buna itiraz eden Vezir Amid-ül Mülk, şehrin kuşatılması ile birlikte hem Alparslandan yardım istemek zorunda kalmış hem de, Alp Arslan’ın hutbesini kendisi okutmak zorunda kalmıştı. Şehre girerek tahta oturan Alp Arslan ilk iş olarak vezir olarak Nizamülmülk’ü çıkardı.

Malazgirt Savaşı

Günden güne savaşlar ile birlikte büyüttüğü imparatorluğunu Bizans topraklarına kadar getiren Alp Arslan Türk müttefiklerinin Anadolu ve Ermenistan’a göç etmelerine izin veriyordu. Bu sıralarda Bizans İmparatorluğu ise Romen Diyojen isimli bir kumandan ile Alp Arslan’ı yok etmek için bir ordu kuruldu ve Anadolu’ya gönderildi. Kimi tarihçilere göre 1 milyon olan bu ordu, İl olarak Sivas’a kadar geldi. Alp Arslan bu esnada kendisini başkumandanlık ettiği zaferler ile yavaş yavaş Anadolu’ya girmeye çalışıyordu. Bu günkü Van tarafında bulunan Erciş Kalelerini himayesine alan Alparslan, Bitlis yolunda Malazgirt denilen yerde artık tarihe ışık tutacak ve yeni bir kapının açılacak olduğu bir savaşın eşiğine ulaşmış oldu, Malazgirt Savaşı…

Romen Diyojen ayrı hesaplar yapıyor, Alparslan ayrı hesaplar yapıyordu. Malazgirt Savaşı öncesinde kumandanları ile “ Hilal Taktiği” konusunda uzlaşan Alparslan yeni ve akılcı çözümler ile düşmanlarının moralini bozuyor ve daha savaşmaya başlamadan onları yeneceğinin sinyallerini veriyordu.

Anlatılanlara göre Alparslan gece olduğu zaman her adamının eline 2 kandil yaktırır ve böylece uzakta savaş pozisyonu alan kişilere çok görünerek ordusunu kalabalık göstermeye çalışır ve onların morallerini bozarmış. Başka ilginç bir hikaye ise gece olunca seçtiği birkaç savaşçıyı düşman ordularının bulunduğu çadırlara gönderir ve orda kumandanlık yapacak kişilerin çadırlarının önünde ses çıkarttırırmış, çıkan sese tepki göstererek başını çadırdan çıkaran komutanları ok ile vurarak öldürürmüş. Böyle savaş oyunları ile onların moralini bozan Alparslan 26 Ağustos Cuma günü Malazgirt Savaşında Hilal Taktiği ile onları yerle bir ederek bu kazanmış olduğu zafer ile birlikte artık Anadolu’nun kapılarını ardına kadar Türklere hediye etmiş oldu. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.