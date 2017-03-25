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Tarih ve Genel Kültür

Allah’ın (Tanrı’nın) Varlığına İnanan Yabancı Bilim Adamları

Written by Şeyma İnci Aktaş Leave a comment

Bilim adamları hakkındaki popüler algı, ateist oldukları ve sadece bilimsel deney ve araştırmalarla kanıtlanabilecek şeylere inanmalarıdır. Bununla birlikte, Allah(Tanrı) ya da daha yüksek bir güçle ilgili inançlarını sürdürürken ilgili alanlarında yıldız çalışmalarına devam eden birçok ünlü bilim adamı vardı. Bilim ve Allah, aynı nefeste nadiren konuşulmaktadır ve yabancılar bu nadir durumlarda bile yalnızca birbirleriyle uyumsuzluklarını(!) vurgulamaktadırlar.

Tanrıya inananlar, bilimin sadece bir sistemin işleyişini açıklayabileceğine değinerek itiraz ettiler; bir sistemin neden çalıştığı sorusuna cevap veremediğinin altını çizdiler. Örneğin bilim, kalbin işleyişini ve damarların labirentini açıklayabileceğini söylüyor; ancak kalbin neden attığını açıklayamıyor. Daha geniş bir seviyede, müminlere göre bilimin hiçbir zaman açıklayamayacağı hayatın anlam ve amacının felsefesinde bilim yetersiz kalıyor. Ateistler, bilimsel düşünceyi her zaman insanoğlunun ilerleyebileceği tek yol olarak benimsemiş ve yaklaşmakta olan her sorunun yanıtlarını bilimle bulmaya çalışmışlardır. Birçok ateist, Tanrı ve din kavramının her zaman naif ve saf kişilerden yararlanmak için kullanıldığına inanmaktadır. Ancak gerçekte durum böyle değildir. Dini kullanan ve Allah’ı layıkıyla anlatamayan din adamları, dinin ve Allah’a inancın sarsılmasındaki baş faktörlerden biridir.

Bilim Adamları ve Amerika Nüfusunda Tanrıya İnanç

Pew Araştırma Merkezi tarafından 2009 yılında yapılan bir araştırma, Amerikalıların % 95’inin Tanrı ya da daha yüksek bir güç olduğuna inandığını ortaya koydu. Katılımcıların % 83’ü Tanrı’ya inandıklarını söylerken,% 12’si evrensel veya daha yüksek bir güç olduğu gerçeğini kabul ettiklerini söyledi. Fakat aynı çalışma bilimadamları üzerinde yapıldığında, inananlar ve inanmayanların sayısı yaklaşık olarak eşitti. Pew Araştırma Merkezi, Amerikan Bilim İlerleme Derneği üyesi bilim insanları üzerine araştırma yaptı. Anket, bilim insanlarının sadece % 33’ünün Tanrı’ya inandığını, % 18’inin ise daha yüksek ya da evrensel bir güce inandığını bildirmiş; yani bilim adamlarındaki inananların yüzdesinin % 51’e yükseldiğini göstermiştir. 

Bilim adamları akılcı düşünceleri ve ‘yalnızca kanıtlanabilecek şeylere inan’ yaklaşımı ile bilinirler. Bununla birlikte, seçkin bilim adamları ve araştırmacılar, Tanrı’ya olan inançlarının belirtilerini açıkça veya dolaylı olarak göstermişlerdir. Bu bilim adamları, Tanrı’ya olan inançlarının doğayı ve dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu vurgulamıştır. Sayısız tanınmış bilim adamı ve araştırmacı açıkça veya dolaylı olarak Tanrı’ya olan inançlarını gösteren işaretler vermiştir. Bu bilim adamları, Tanrı’ya olan inancın doğayı ve dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Albert Einstein (1879 – 1955)

1921’de Nobel Fizik Ödülünü kazanan Albert Einstein, görelilik teorisi E = mc² ile tanınıyor. Einstein, Isaac Newton ve Stephen Hawking’in yanı sıra tüm zamanların en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilmektedir. Einstein’ın Tanrı’nın varlığı hakkındaki görüşleri aşağıda belirtilmiştir.

“Dinsiz bilim topal, bilimsiz din ise kördür.” 

“Tanrı evrenle zar atmaz” 

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Blaise Pascal, olasılık teorisinin ve mekanik hesap makinesinin kurucu babası olarak algılanıyor. O, 17. yüzyılın en iyi Fransız matematikçilerinden ve mucitlerinden biriydi. Pascal, diğer bilimsel akranlarının aksine, Tanrı’nın varlığı hakkında ilginç bir bakış açısına sahipti. Pascal’a göre, Tanrı’ya inanmanın muhtemel kazanımı, Tanrı’ya inanmamaktan daha büyüktü. Aşağıda, Pascal’ın Tanrı hakkındaki görüşlerinin bazıları kendi sözleriyle belirtilmektedir.

“Her insanın kalbinde herhangi bir yaratılmış şey tarafından doldurulamayan, ancak Yaratıcı olan Tanrı tarafından şekillendirilmiş bir boşluk var”

“İnanç kanıttan farklıdır, kanıt insandır, inanç Tanrı’nın bir armağanıdır.”

Erwin Schrödinger (1887 – 1961)

Erwin Schrödinger’in dalga mekaniği üzerine çalışması 1933’te Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. Dalga mekaniğindeki öncü çalışmaların dışında Schrödinger renk teorisine, elektromanyetik teoriye katkıda bulundu. Tarihçiler, Schrödinger tarafından verilen dersleri Tanrı’ya inancının kanıtı olarak gösteriyorlar.

“Bu (bilim) bize, kırmızı ve mavi, acı ve tatlı, fiziksel acı ve fiziksel zevk hakkında bir kelime anlatamaz; çünkü güzel ve çirkin, iyi ya da kötü, Tanrı ve sonsuzluk hakkında hiçbir şey bilmiyor.”

Galileo Galilei (1564 – 1642)

Galileo Galilei, Copernicus’un Güneş’in Evrenin merkezinde olduğuna dair görüşünü destekleyen İtalyan gökbilimci ve matematikçi idi. Kariyeri boyunca, Venüs gezegeninin dört uydusunun keşfedilmesi gibi dikkat çeken çok sayıda keşif yaptı. Ayrıca modern pusulayı icat etmekle de alakalıydı. O, dönemin diğer bilim adamları gibi Katolik Kilisesi’nin sert muhalefetiyle karşılaşmak zorunda kaldı. Hayatının geri kalanında tutuklama cezasına çarptırıldı.

“Matematik, Tanrı’nın evreni yazdığı dildir.” 

“Hayatımızın her nesi ne olursa olsun, bunları Allah’tan gelen en yüksek armağan olarak almalıyız.”

Isaac Newton (1642 – 1727)

Sir Isaac Newton’ın tanıtıma ihtiyacı yok, çünkü hepimiz bir ağaçtan elmanın başının üzerine düştüğü zaman sorularının yanıtlarını alan bir kişi olduğunu biliyoruz. Newton’un ateist olmadığı gerçeğine rağmen, olağandışı inançlarından dolayı o dönemin insanları tarafından kafir olduğu kabul edildi. Tüm zamanların en önemli bilimsel kitaplarından biri olarak kabul edilen Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica’da, Newton’un Tanrı’ya olan inancını açıkladığı bazı pasajlar var. Newton’un şu alıntıları, Yüce bir güce olan inancını açıkça göstermektedir.

“Güneş, gezegenler ve kuyruklu yıldızların bu en güzel sistemi, yalnızca akıllı ve güçlü Varlık’ın egemenliğinde ilerleyebilir.” 

” Yerçekimi, gezegenlerin hareketlerini açıklıyor ancak gezegeni kimin harekete geçirdiğini açıklayamıyor.”

Louis Pasteur (1822 – 1895)

Louis Pasteur seçkin bir mikrobiyolog ve immünologdu. En önemli çalışması, ekibi ile birlikte kuduz ve şarbon için aşı geliştirmeyi başaran mikrop teorisine odaklanmaktı. Pastörizasyon süreci, Louis Pasteur tarafından oluşturuldu. Dindar bir insandı ve diğer insanları kendi sözleriyle ve yazılarıyla inancından haberdar etti.

“Doğa ile ilgili ne kadar çok çalışsam, Yaratıcı’nın çalışmalarına daha fazla hayret ediyorum.”

Max Planck (1858 – 1947)

Max Planck, Quantum Theory’nin kurucu babası olarak dünyada bilinen tanınmış bir bilim adamıydı. Bu alandaki çalışmalarıyla 1918’de Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. Dünyaca ünlü bir bilim adamı olmanın yanı sıra Münih Üniversitesi ve Berlin Üniversitesi’nde fizik profesörü olarak çalışıyordu. Ders ve yazılarında Tanrı ve din hakkındaki görüşlerini vermiştir.

“Hem din hem de bilim, faaliyetleri için Tanrı’ya olan inanca ihtiyaç duyar. “

“İman ile itaat edenler ve ondan esinlenen kimseler, saygı ile Yüce Allah’ın himayesinde yaşamın tehlikelerinden kendilerini güvende hissederler. “

Nicolaus Copernicus (1473 – 1543)

Nicolas Copernicus, Polonya’nın en büyük matematikçisi ve gökbilimci olarak biliniyor. Copernicus gökyüzünü çıplak gözleriyle inceledi. Kopernik ayrıca, Dünya’nın ve diğer gezegenlerin Güneş’in etrafında dönmekte olduğunu varsaydı. Aşağıda bahsedilen görüş, Copernicus’un Tanrı’ya inandığı iddialarına destek veriyor.

“Bir filozofun düşüncelerinin sıradan insanların kararına tabi olmadığının farkındayım çünkü her şeyin gerçeğini aramak onun çabasıdır, Tanrı tarafından insan aklına izin verilen ölçüde.” 

René Descartes (1596 – 1650)

René Descartes, bir Fransız matematikçi ve doğal filozoftu. Çoğunlukla cebir ve geometriye katkısı ile tanınır. Seçkin bir matematikçi olmaktan ayrı olarak Descartes, bazı tezleri ile felsefeye büyük katkıda bulundu. Descartes’ın Tanrı’ya olan inancı, aşağıdaki ifadede örneklendirilmiştir.

“Tanrı’dan kaynaklanan törenlerin eşsiz bir şekilde üstün olması gerektiği çok kesin.”

Werner Heisenberg (1901 – 1976)

Werner Heisenberg 1901’de Almanya’da doğdu. 1932’de Nobel Fizik Ödülünü aldığı Quantum Mechanics’in önde gelen araştırmacılarından biri haline geldi. Heisenberg, uzun ve ilginç kariyeri boyunca Alman Araştırma Konseyi ve Nükleer Fizik Çalışma Grubu da dahil olmak üzere birçok prestijli kurumun başında bulunma fırsatı elde etti. Heisenberg’in Tanrı’ya olan inancında tarihçiler arasında oybirliği vardır. Aşağıdaki ifadeler iddiaları daha da ileri götürüyor.

“Doğal bilimler bardağındaki ilk yudum sizi bir ateist haline getirebilir, ancak camın alt kısmında Tanrı sizi bekliyor.” dedi. 

Not: Bu makalede yabancı ve Müslüman olmayan bazı bilim adamlarından bahsedildiği için Allah yerine yer yer Tanrı ifadesi kullanılmak durumunda kalınmıştır. Ayrıca Allah’a (Tanrı’ya) inanan yabancı bilim adamları bunlarla sınırlı olmasa da bizler burada bu kadarına yer verebildik.

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