ABD Anayasası Ne Zaman İlan Edildi, Kim Hazırladı, Kaç Kez Değişti?

Amerika Birleşik Devletleri, halkı kadar zengin geçmişi olan bir ulustur. Bugün ülke, on üç koloninin temsilcileri tarafından hazırlanan ilkeler üzerine kurulmuş durumdadır. ABD Anayasası kendi içinde bir kurumdur. Sömürge güçlerinden özgürlüğünü kazanmış olan, sıkıntıya meydan okuyan ve değişim sistemleri geliştiren ülkelerde anayasal kurumlar başarıyla yardımcı olmuştur.

ABD Anayasasını Kim Yazdı?

Birleşik Devletler Anayasası, birçok zihin tarafından geliştirilmiş fikirlerin asimilasyonudur. Çöküşe karşı toleranssız olan yerleşimcilerin yanı sıra, yerli halk tarafından yapılan ortak çabadır ve onları bir araya getiren değerlere uyum sağlama çabası içindedir. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, ABD hükümetinin çalışmasının çerçevesini oluşturduğu için ABD’nin en yüce kanalıdır. Benjamin Franklin ve George Washington, tasarıma giren en büyük zihinlerden ikisidir. Bununla birlikte, on üç koloninin temsilcilerinin ortak çabasıyla Anayasa yazılmıştır.

ABD Anayasası Ne Zaman Yazıldı ve İlan Edildi?

Birleşik Devletler Anayasasının yol haritası, taslağın hazırlandığı zamanın ve çağın doğru şekilde anlaşılmasını içerir. İngiliz sömürge efendileri ile savaşmak için bir amatör ordu yetiştirdikten sonra, Federal Kongre, 14 Mayıs 1787’de Independence Hall’da Philadelphia’da toplandı. Sadece iki devlet delegelerini gönderdi. Tamamen yeni bir hükümet çerçevesi şeklinde ortaya çıkan bağımsız tartışma ve müzakereler burada görüşüldü. Aşağıdaki oturumlar, Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Hakları Sözleşmesi için yazıların hazırlanmasını ve yeniden düzenlenmesini sağladı.

Haklar Bildirgesi

Amerika Birleşik Devletleri Haklar Bildirgesi, 1788 yılındaki müzakerelerde anayasa destekçilerinin vaat ettiği 10 değişiklikten oluşuyor. Tasarı, olağandışı cezalar ve sayılı özgürlüklerde aşırı kefalet yasağı gibi maddeleri de içeriyordu. Federal Konvansiyon, Benjamin Franklin’in yaptığı bir konuşma ile sonuçlandı ve 4 Mart 1789’da anayasanın tarihi yeniden başlatıldı. Anayasada ifade edilen temel sorunlar, merkezi hükümetin rolü, kongredeki devlet temsilciliği, başkanlık yöntemi ve senatör seçimleri vb. idi. Bu, halkın ve devlet yasama organlarının ortak çalışmasının mükemmel bir örneğiydi.

Anayasanın giriş bölümü, Amerikan İç Savaşı’nın gerçek ruhunu temsil eder ve bir amaç ifadesi olarak tasarlanmıştır. Eşitliğin, kardeşliğin ve zorluğun ortasında birliğin vaadi, giriş bölümünün başlıca özelliklerinden bazılarıdır. ABD Anayasası, halkının değerlerinin ve toplumsal inancının somutlaştırılmasıdır.

ABD Anayasa Hükümleri

Birleşik Devletler Anayasasında belirtilen ve onaylanan maddeler arasında şunlar hakkında düzenlemeler bulunmaktadır:

▶ Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti

▶ Ticareti iyileştirmek için getirilen düzenlemeler

▶ Devlet yasalarını veto edebilecek bir ulusal mevzuat

Anayasa zaman içinde ve 1787’den 1790’a kadar üç yıl boyunca farklı noktalarda onaylandı. Bu, 13 eyaletin tecrübelerinden ve Avrupa’daki tiranlıktan kurtulmak için dengeli güçlere ihtiyaç duyulmasından geliyor. Anayasa, aynı zamanda 1215 Magna Carta’da övülen ‘ortak hukuk’ değerine dayanıyordu. Anayasanın içeriğinin diğer Avrupa devletlerinin anayasalarından etkilendiğinden hiç şüphe yok, ancak sonuç olarak uzun yıllar boyunca devam eden kaliteli devlet ve hukuk sisteminin bir örneği olarak bugün önümüzde duruyor.

ABD Anayasası ulusun en yüce kanunudur. Resmi olarak 17 Eylül 1787’de Philadelphia, Pennsylvania’da kabul edildi ve o tarihten bu yana yirmi yedi kez değiştirildi. Anayasanın ilk üç maddesi federal hükümetin üç şubesini açıklamakta ve takip etmesi gereken bir takım kural ve düzenlemeler sağlamaktadır. Aynı zamanda onları bireysel güçlerle tanır. Üç şube Yasama, Genel Kurul Kongresi ve Federal Yargı’dan oluşmaktadır. Anayasanın ilk on değişikliği toplu olarak özgürlük ve mülkiyetin doğal haklarının korunması için formüle edilen Haklar Bildirgesi olarak biliniyor. Bu tasarı, Amerikan Hukukunun yanı sıra hükümet için önemli bir unsurdur ve Amerika Birleşik Devletleri’nin özgürlük ve kültürünü simgeliyor. ABD anayasasının temel amacı tüm Amerikan vatandaşlarının temel haklarını oluşturmaktı.