Zerdeçal Çayının Faydaları Kısaca Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Zerdeçal, bize sunulmuş olan mucizevî bitkilerden birisi olmakla birlikte bu bitkinin çayı da birçok rahatsızlık için şifa kaynağı niteliğindedir. Başta kanser olmak üzere birçok hastalıkta destekleyici tedavi olarak kullanılan zerdeçal, düzenli kullanımı sağlandığı takdirde insan yaşamı için oldukça önemli bir besin maddesi haline dönüşmektedir.

Zerdeçal Çayının Faydaları Nelerdir?

Zerdeçal çayının faydaları saymakla bitmez denilecek kadar fazladır. Bu bitki ve yine bu bitkiden elde edilecek çayın en başta kanser hücrelerine karşı oldukça faydası bulunmaktadır. Düzenli kullanımında kötü huylu hücrelerin yayılmasını engelleyerek özellikle göğüs ve bağırsak kanserlerine karşı güçlü bir düşman özelliği taşımaktadır.

Bunun dışında güçlü bir antioksidandır ve kanın temizlenmesine yardımcı olur, yüksek kolestrol problemlerine iyi gelir, şeker hastalarının tedavisine yardımcıdır.

Tam bir karaciğer dostudur, sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlar, soğuk algınlığı ve beraberinde eşlik eden rahatsızlıkların tedavisinde oldukça etkilidir.

Faydaları bunlarla da bitmeyen zerdeçal çayı aynı zamanda mide rahatsızlıklarında etkilidir, idrar ve gaz söktürücü özelliği vardır, vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına katkı sağlamaktadır.

Anti-inflamatuar olduğundan dolayı iltihap azaltıcı etkisi olan zerdeçal; romatoid artrit, osteoartrit, ülseratif kolit, kronik anterior üveit, eklem ağrısı, sırt ağrısı gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Curcumin adlı enzim münasebetiyle beynimizde beta-amiloid plağının oluşması ihtimalini minimum seviyeye çeker. Dolayısıyla yaşlıların korkulu rüyası alzheimer hastalığı ve diğer hafıza problemlerinde tavsiye edilir.

Zerdeçal Çayı Kısaca Nasıl Yapılır?

Zerdeçal çayının yapılışı için 2 bardak kadar su ve bir tutam zerdeçal kökü ya da tozuna ihtiyaç vardır. Kaynatmış olduğumuz suya ekleyeceğimiz zerdeçal kökü ya da bir çay kaşığı kadar zencefil tozu yaklaşık 10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Sonrasında ise süzgeçten geçirdiğimiz çayımız içime hazırdır.