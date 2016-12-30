Yüksek Kolesterolü Düşürmek İçin Ne Yapmalı?

Birçok hastalığın başlamasında veya ilerlemesinde etkili rol oynamakta olan yüksek kolesterol nedeniyle her yaştan insanın hayatı tehlikeye girmektedir. Her ne kadar halk arasında yüksek kolesterol hastalarının ileriki yaşlarda olduğu kanısı olsa da, bu oldukça yanlış bir düşüncedir. Çünkü beslenmeye dikkat edilmediğinde kolesterolün yükselmesi küçük yaşlardan itibaren de görülebilmektedir.

Kolesterol özellikle kalp sağlığı için oldukça mühim bir noktadır. Kalp sağlığınız için kötü kolesterolün düşük seviyelerde, iyi kolesterolün de yüksek seviyelerde olması istenir.

Peki ya yüksek kolesterol düşürmeye yönelik önerilere ihtiyacım var diyorsanız, işte bu yazımızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Yüksek kolesterolü düşürmek amacıyla nasıl beslenmeniz gerektiğine dair detaylı bilgileri yazımızda bulabileceksiniz. Böylece kendiniz, çocuklarınız, aileniz ve sevdikleriniz için yemekleri hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiği hususunda bilgi sahibi olabileceksiniz.

Yüksek Kolesterolü Düşüren Yağ Çeşitleri

Kolesterolün düşürülmesi için başlangıçta yağ çeşitlerini seçerken özenli olmak gerekmektedir. Katı yağ veya margarinlerden uzak durmayı başarmalısınız. Buna göre yemeklerinizi hazırlarken sıvı yağ ve zeytinyağı gibi ürünleri kullanmalısınız. Çünkü bu yağlar kolesterol bakımından düşük içeriklere sahip olan ürünlerdir.

Et Tüketimine Dikkat Ederek Kolesterolü Düşürme

İkinci olarak et seçimlerinin yapılması ve tüketilirken bazı hususlar dikkat edilmesi önemlidir. Bu nedenle dikkatinizi et seçimlerine çekmeyi istiyoruz. Kırmızı etlerden uzak durması gereken yüksek kolesterol hastaları, beyaz etlere yönelmelidir. Balık ve tavukların derileri çıkarıldıktan sonra tüketilmelidir. Deri tüketiminin kolesterolü beyaz etlerde dahi yükselteceğinin bilincinde olmalısınız.

Tam Yağlı Ürünlerin Tüketimini Bırakma

Yoğurt, peynir gibi süt ve süt ürünlerinde tam yağlı ürünlerden vazgeçmelisiniz. Bunun yerine yarım yağlı veya tamamen yağsız ürünleri tercih ettiğiniz de kolesterolünüzün düşeceğini göreceksiniz. Yağlı ürünlerden hızla uzaklaşmanız halinde kolesterolünüzün size rahatsızlık vermeyeceğini rahatlıkla görebileceksiniz.

Kolesterolü Dengede Tutmaya Yönelik Öneriler

Günlük birkaç adet ceviz veya kuru kayısı tüketmeniz kolesterolünüzü dengede tutacaktır. Ayrıca bol bol egzersiz ve spor yapmayı ihmal etmeyin. Haftada en az 3 gün yarım saatten az olmamak koşuluyla düzenli egzersizler ile kolesterolünüzü %15 düşürebilirsiniz. Siyah çay, bitter çikolata, avokado, fındık, somon balığı, bulgur ve yulaf da kolesterolü düşüren besinler arasındadır. Az yağlı peynir ve süt tercih edin. Ayrıca kilo vermeniz kötü kolesterolü düşürmenize yardımcı olacaktır.

Tam buğday unu ve kepekten yapılan ekmek, makarna, kuru baklagiller, keten tohumu, yeşil ve siyah zeytin, kırmızıbiber, sarımsak, soğan, enginar, badem, kabak ve ay çekirdeği gibi çekirdekler, brokoli, domates, maydanoz, portakal, elma, greyfurt, lahana, karnabahar, elma sirkesi ve kepekli pirinç de kötü kolesterolü düşüren besinlerdir.

Kolesterolü Yükselten Gıdalar Nelerdir?

Kötü kolesterolü yükseltmek istemiyorsanız şu yiyeceklerden uzak durmanız yararınıza olacaktır:

Tereyağı, margarinler, Hindistan cevizi, şeker barları, çikolata, tam yağlı peynir-süt-yoğurt, kek, tavuk kanadı ve derisi, yağlı kırmızı et, sucuk, salam, sakatatlar, her türlü kızartma, kakao yağı ve palm yağı kurvasan, fast-food …