Yeni Doğan Bebeklerde Pişik Neden Olur, Nasıl Önlenir?

Bebeklerde Pişik Oluşumu

Yeni doğan bebeklerde rastlanılan durumlardır. 1,5-2 yaşına kadar her an bezlenen bebekte bazı zamanlarda görülmesi muhtemel olan kızarıklar oluşmaktadır. Bezin kapattığı, bez bölgesinin temas ettiği ciltte oluşan tahriş ve rahatsız edici madde veya maddelerin yol açtığı tepkiler olan pişik tıp dilinde “tahriş edici etkene tepki olarak gelişen ve temasla oluşan cilt iltihabı” olarak geçmektedir.

Bez bağlanan bebeklerde tahrişin oluşması olası bir durumdur. Çünkü hava almayan ciltte tahriş edici etkenler kendini daha çok göstermektedir. Bez bölgesinde bebeğin çişi ve dışkısı ile yakın temasta bulunan cilt günün büyük bir kısmı nemli kalır. Yani bez bölgesindeki hava alışverişi olabildiğince sınırlıdır. Bezler ayrıca bebeğin cildine sürtünmesiyle de tahrişe sebebiyet verebilir.

Pişik Oluşumunda Cildin Durumu

Bebeklerin cildi aşırı hassastır. Bu sebeple bezlerine yaptıkları dışkı ve çişler bebeğin cildini tahriş edebilir. Bebeğin dışkısı veya çişinde tahrişi arttıran faktörler olabilir. Bu faktörlerin oluşmasına sebep olan sebepler ise yediği yemekler, içtiği meyve suları, aldığı ilaçlar olabilir. Bebeğin idrarında veya dışkısında iltihap varsa tahrişe sebebiyet verebilir. Ayrıca bebeğin cildi alerjik reaksiyonlar gösterebilen bir yapıda ise pişik oluşumu yine olabilir.

Pişik, genellikle bez bölgesinde oluşur. Burada anneye düşen görev ise bebekte en baştan pişik oluşumunu engellemektir.

Pişik Oluşumunun Nedenleri

Bebeğin cildi alerjik bir yapıda ise pişik oluşumu daha kolay olacaktır. Alerjik reaksiyonlar bebeğinizi pişik oluşumuna bir adım daha yakın tutacaktır. Bebeğiniz eğer antibiyotik gibi güçlü ilaçlar alıyorsa pişik oluşumunu görmek daha muhtemeldir. Çünkü antibiyotik ile atılacak diğer zararlı etmenler bebeğinizin dışkısına karışacak ve bu sebeple cilde temas edecektir.

Bebeklerde iltihap oluşumu görülebilmektedir. Bu iltihap oluşumları eğer idrar veya dışkı yolu ile atılıyorsa, iltihaplı dışkı bebeğinizin cildine temas ederek pişik oluşumuna sebep olabilmektedir. Ayrıca bebeğiniz dışkıyı veya idrarı daha asitli hale getirecek, asitli sıvılar tükettiyse pişik oluşumu daha muhtemel bir olaydır.

Pişik Oluşumuna Sebep Olan Asitli Yiyecekler

Bebekler de dışkı ve idrarın sebep olduğu etmenler yüzünden de pişik olabilmektedir. Bebeklerin yedikleri asitli yiyecekler veya içecekler, onların dışkılarına ve idrarlarına da karışacaktır. Bu sebeple idrar ve dışkı daha asitli olacağından bebeğinizin cildine temas halinde pişik oluşumuna katkı sağlayacaktır. Bünyesinde asit barındıran bir çok yiyecek mevcuttur. Gün içerisinde ise bebeğinize bu yiyecekleri aşırı şekilde vermemeniz gerekmektedir. Portakal, mandalina, kivi gibi meyveler bünyesinde asit barındıran yiyeceklerdir. Ayrıca ıspanak, domates, maydanoz da asitli sebzeler olarak tüketilmesine dikkat edilmesi gereken yiyeceklerdir. Gün içerisinde aşırı tüketimi pişik oluşumuna sebep olabilmektedir.

İltihaplanma ve Pişik

Pişik oluşumuna bir diğer etken ise iltihaplanmalardır. Bebeğinizin dışkısında veya idrarında bulunan herhangi bir iltihaplanma, bebeğinizin cildine teması ile pişik oluşumuna sebep olabilmektedir. Ayrıca bebeğinizin bezinde iltihaplanmaya veya mantar oluşumuna sebep olan bölgeler var ise bu da pişik oluşumuna neden olan faktörler arasına girebilmektedir.

Pişik oluşumunu engellemek adına kendinizi eğer yetersiz görüyorsanız doktorunuza başvurmanız sizin ve bebeğiniz için daha yararlı olacaktır.

Pişik Oluşumunu Durdurmak ve Engellemek

Öncelikle bebeğinizin cilt bölgesini nemli tutmamak pişik oluşumunun önüne geçmek adına yapacağınız en önemli hareket olacaktır. Ayrıca bebeğinizin sık sık altını değiştirmek de pişik oluşumunu engellemede önemli bir faktör olacaktır.

Bebeğinizi altını değiştirmek ve ardında pişiğin oluşacağını düşündüğünüz yerlere krem sürmek pişik oluşumunun önüne geçecektir. Ayrıca bebeğinizin cildini silerken alkol, parfüm seanslı bez ve mendiller ile silmek yerine %100 pamuktan olma bezler veya mendiller ile silmek bebeğinizin cildini rahatlatırken ayrıca pişik oluşumuna da engel olacaktır.