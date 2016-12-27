Yeni Doğan Bebeğin Hıçkırığı Nasıl Giderilir? Ne İyi Gelir?

Yeni doğan bebeğin hıçkırığı; yeni doğmuş bebeklerin annelerinin en sık karşılaştığı problemli durumlardan birisi olduğundan bu yazımızda yeni doğan bebeklerde hıçkırık nasıl geçer bilgi vereceğiz.

yenidoğan bebeklerde kabızlık sorununa çözüm yolları Sık olunca ve kolay kolay da geçmeyince anneler “Bir sorun mu var, ne yapsam fark etmedi” diye telaşlanırlar. Mesele hakkında bilgi sahibi olmayınca böyle tepkiler verilmesi normaldir. Büyüklerde bir sağlık sorunu habercisi olabilen hıçkırıktan anneler yeni doğan bebeklerinde bundan dolayı korkarlar. Fakat birinci yaştaki bebekte hıçkırık bebek sağlığı açısından normal bir refleks olup korkulacak bir durum değildir. Bu yazımız sayesinde telaşlanmanızın gereksiz olduğunu öğreneceksiniz. Aynıverdiğimiz gibi yine yenidoğan bebeklerdeki hıçkırığın nasıl giderileceği konusunda da bazı öneriler sunacağız. Öncelikle bebekte hıçkırık hakkında kısaca bilgiler verelim.

Biyolojik Bir Refleks Olan Hıçkırık Nedir?

Hıçkırık, diyafram kasının kasılması sonucu oluşur. Diyafram, göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasındaki kastır. Bu kasın birden kasılması sonucu ses telleri birbirine yakınlaşır ve ani soluk alımı ile ses çıkarır. İşte biz çıkan bu sese “hıçkırık” diyoruz. Büyüklerde de ara ara görülen hıçkırıkta daha farklı sebepler söylenebilecekken konumuz “bebeklerde hıçkırık” olduğundan konumuza bu zaviyeden bakacağız.

Bebeklerde Hıçkırık Ne Anlama Gelir?

1. Sindirim sisteminin geliştiğinin habercisidir.

2. Midesi büyüyor demektir.

3. Hıçkırık bebeğin kalp ve akciğerlerinin gelişmesine yardımcı olur.

4. Yani bütün bu maddeler gösteriyor ki yeni doğan bebeklerde hıçkırık korkulacak bir durum olmayıp aksine bebeğin sağlıkla geliştiğinin açık bir göstergesidir.

Yeni Doğan Bebeklerde Hıçkırık Nedenleri

1. Bütün sebeplerden önce yeni doğan bebekler hızlı emdiklerinden kaynaklanmaktadır.

2. Diyaframın irrite (tahriş) olması.

3. Emzirme sonrasında mide şişince olur.

4. Ani heyecan durumunda yaşanır.

5. Gazı iyi çıkarılmadığında hıçkırır.

6. Beslenme esnasında bebek hava yutunca olur.

7. Havadaki ani soğuma da hıçkırığın pek de bilinmeyen farklı bir sebebidir.

Bebeğin Hıçkırığına Ne İyi Gelir?

1. İlk etapta normal bir refleks olduğundan bekleyiniz. Geçmezse aşağıdaki diğer adımları takip ediniz.

2. Hızlı emdikleri için beslenme esnasında ara verip kucağınıza alıp rahat yutkunması için ona zaman verin.

3. Hıçkırığın başlamasında bebeğin yutkunmasını sağlamak için anne bir müddet daha emzirebilir. Emmeyen bebek için anne, sütünü sağıp bebeğe bir damlalık ya da çay kaşığıyla verebilir.

4. Bebeğin duruş pozisyonunu değiştirin. Yatıyorsa kaldırın, dik tutun, omzunuza yatırıp sırtını sıvazlayın.

5. Basit yöntemlerle geçmeyen hıçkırık için bir iki çay kaşığı su verilebilir.