Vücut Tipine Göre Yapılacak Spor, Egzersiz Nasıl Seçilmeli?

Neden herkes aynı şekilde spor yapmamalı? Hazır spor programlarının aslında herkesle uyumlu olmadığı, kendimize uygun bir program yapılmadığında tehlikelerle karşılaşılabileceği; kısaca neden kişiye özel spor programı yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Neden Herkes Aynı Şekilde Spor Yapamaz?

Her insan kendi vücudunu tanımalı ve o anki ihtiyaca yönelik bir spor programı izlemelidir. İnternette pek çok sitede üç dakikada karın eritelim, beş dakikada basen eritelim tarzında pek çok egzersiz bulunmaktadır. Ancak spor rastgele yapılmayacak kadar önemli bir uğraş haline getirilebilirse o zaman fayda sağlayabilir. Doğru şekilde spor yapmak için öncelikle vücut analizi yaptırmamız gerekmektedir. Analiz için spor salonlarında ya da kendi ofislerinde çalışan diyetisyenler en iyi seçenek olsa da bu konuda eğitimli spor antrenörleri de bu analizi yapabilmektedir. Tek ihtiyaç ilgili medikal cihazlara sahip bir yere gitmek ve bu cihazları kullanabilen danışmanlara yaptırmaktır. Bahsettiğimiz cihaz vücut ağırlığınızı en doğru şekilde ölçecek, vücudunuzdaki yağ, kas ve sıvı oranlarını ölçecektir.

Aynı Egzersiz Programı Farklı Kişilere Uygulanamaz

Bu önemli durumu daha iyi anlayabilmek adına farklı bireyleri A bireyi ve B bireyi tarzında adlandıralım. A bireyinin kas oranı gayet yüksek, aynı şekilde yağ oranı da yüksek çıkmış olsun. A kişi yalnızca yağlanmayı önleyici beslenme yöntemi uygulamalı ve spor programını buna yönelik yaptırmalıdır. Buna ek olarak yapacağı egzersiz çeşitleri genellikle yağ ve kalori yakma üzerine kurulu olacaktır yani bol bol koşacak ya da bisiklete binecek yalnızca kilo veren bölgenin sarkmaması ya da sıkılaşması için hafif bir ağırlık çalışması yapacaktır.

B bireyinin ise yağ oranı normal çıkmış ancak kas oranı normalin altında çıkmış olsun. B bireyinin aynı zamanda protein içeren gıdalar tüketmeye önemli ölçüde dikkat etmesi gerekecektir. B bireyi beslenme alışkanlığını ihtiyacı olan protein ağırlıklı hale çevirmezse spor yapmasının da bir anlamı olmayacaktır. Diğer açıdan bakıldığında da çok fazla protein ağırlıklı beslense bile egzersizleri kas yapmaya yönelik olmadığında yine spor yapmasının bir anlamı kalmayacaktır. Kısaca B bireyi protein ağırlıklı beslenme alışkanlığı kazanacak ve kas yapmaya daha faydalı egzersiz yapacaktır. Ancak bu durumda yaptığı spor önemli hale gelecek ve sonuçlarını gözle görülür şekilde hissedecektir.

Sonuç Olarak

Yalnızca iki örnek ile anlatmamızın nedeni çok kafa karıştırmadan farklı egzersiz ihtiyacını anlatabilmektir. Normalde pek çok farklı vücut tipi bulunduğundan bu örneklerin belirli bir sınırı olmamaktadır. Bu nedenle de egzersiz programının kişiye önemli ölçüde fayda sağlaması için kişiye özel yapılması gerekmektedir. Bu nedenle internet gibi asılsız da olsa bilginin kolayca yayılabileceği bir ortamdan hazır bir program bulmak yerine işin uzmanı eğitmenlerden yardım almak daha mantıklıdır.

Kendimizle uyumlu olmayan bir programa uyarak spor yaptığımız takdirde: örneğin yağ yakacağım diyerek yaptığımız bir hareket sonucunda istemeden kas da yakabiliriz. Kas oranımızın vücuduna yeterli olup olmadığını, yeterli değilse neler yapmamız gerektiğini eğitmenler daha iyi analiz edecektir.

Spor Yapmanın İnsan Sağlığına Yararları

Spor, insan sağlığı için önemli bir olaydır. Spor insanın fiziksel performansını hızlandırdığı için vücuttaki hastalanma oranını da azaltır. Spor insana hem mutluluk ve huzur verir hem de sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Sporun yararlarını başında kalp rahatsızlıklarına etkisi gelir. Spor yapmak kalp hastalıklarının riskini azaltır. Spor yapmak vücuttaki damarların dolaşımını hızlandırdığı için kalp-damar dolaşımını en iyi hale getirir.

Yüksek tansiyonu azaltır ve tansiyon riskini ortadan kaldırır. Spor yapmanın bir diğer yararı ise, kalp krizi geçirdikten sonraki ölüm riskini en aza indirmesidir. İnsan hayatını tehdit eden sigarayı ise spor yaparak bırakabilirsiniz. Spor ve çeşitli aktiviteler sayesinde sigarayı bırakmanız mümkün. Spor yapmak göğüs kanseri riskini de azaltır. Spor yaptığınızda vücudunuz hareket halinde olduğu için anormal nabız atışlarını düzeltir. Spor yapmanın bir diğer faydalı yanı ise fiziksel güzelliktir. Vücudunuzdaki yağ oranlarının spor yaparak azalmasıyla birlikte fiziksel görünüş de iyi bir hale gelir.

Son olarak spor yapmak insanın ruhsal ve fiziksel oluşunu düzenler. Yaptığınız işteki verimi artırır. Bol enerji verir ve sıkıntılarınızın azalmasına, eğlence ve neşenizin de yerine gelmesini sağlar. Kısacası spor yaparak hayatınızın kalan kısmını iyi değerlendirebilirsiniz.