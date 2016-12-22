Topikal ve Epiflo Transdermal Oksijen Terapi Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır?

Akut ve kronik yara tedavilerinde kullanılan bazı yöntemler hakkında bu yazımızda bilgiler vereceğiz. Akut ve kronik yaranız varsa hangi yollarla iyileşme sağlayabilirsiniz? Gelin beraber öğrenelim.

Topikal Yara Oksijen Terapisi Tedavisi Nedir?

Topikal oksjen tedavisi Dünya’nın birçok ülkesinde akut ve kronik yara tedavisinde başarı ile uygulanmaktadır. Özellikle hiperbarik oksijen tedavisine uygun olmayan hasta grupları için vazgeçilmez bir yöntemdir. Amerika’nın federal ilaç ve tıbbi cihaz birliği FDA tarafında onaylanmış etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde henüz tam olarak yerini almış bir tedavi olmasa da hiperbarik tedavisine oranla tarihi geçmişi daha uzundur. Topikal oksijen tedavisi; Hiperbarik oksijen tedavisine rakip bir tedavi yöntemi olarak algılansa da aslında birbirlerini tamamlayan bir tedavi yöntemidir.

Topikal oksijen tedavisinin çalışma prensibi zannedildiği gibi plazmaya ya da dokuya oksijeni emdirmek değil sadece oksijence yoğun ve izole bir alan yaratmaktır. Yaratılan bu alanda anaerob bakterilerin varlığının giderilmesi, kolojen sentezinin oluşmasının sağlanması anjiogenesizlerin gelişimini sağlamak amaçlı kullanılır. Diğer tedavi yöntemlerine oranla daha ekonomik bir tedavi imkanı sunar. Tedaviye ulaşım ve uygulama diğer tedavi yöntemlerine göre daha kolaydır. Hem hasta hem de hekim için konfor sunar. Hastanede yatış süresini kısaltır. Aslına bakarsanız hasta hastanede hiç yatmaz, hastanın ayakta tedavi olmasını sağlar. Kendi evinin konforunda ve alışkın olduğu ortamda tedavi imkanı sağlayarak hasta psikolojisine de olumlu katkı sağlar. Diğer tedavi yöntemlerinde görülen riskler topikal oksijen tedavisinde görülmez. Her hasta grubuna rahatlıkla uygulanabilir.

Topikal yara oksijen terapisi potansiyel enfeksiyonların imhasını gerçekleştirmek, kronik ve akut yaraların iyileşmesini sağlamak üzere basınçlı oksijen kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Epiflo Transdermal Oksijen Tedavisi

Transdermal oksijen tedavisi genel olarak kronik yaraların tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Havadaki gazlar içerisinde elektro manyetik filtreler bulunan bir cihaz yardımı ile ayrıştırılır ve %100 saf oksijen elde edilir. Cihaza bağlı bulunan bir kanül yardımıyla yara yatağına elde edilen saf oksijen gönderilir. Kan akışını taklit eden kanül yara yatağının üzerine yaranın merkezine yerleştirilir. bir süre sonra yara bölgesinde oksijen konsantrasyonu oluşmaya başlar. Saatte 3ml. saf oksijen pompalanır. Oksijen yara bölgesinde hücre direncini arttırır. Yaranın iyileşmesi için gereken kollagen sentezi oluşmaya başlar. Anjiyo genesis denilen kılcal damarlar oluşmaya başlayarak yaranın kanlanması sağlanır. Asitlik denge sağlanarak ph dengesi korunur. Bu tedavi yöntemi hiper barik oksijen tedavisi değildir.

Endikasyonları:

Diyabetik ayak yaraları

Venöz ülser

Bası yaraları

Tüm kronik yaralar

Avantajları:

Komplikasyon riski yok

Günlük hayata devam ederken tedavi olma

Hastanede yatış yok

Ek ücret ve katkı payı yok

Diğer yöntemlerden daha etkili

Bu yöntem epiflo transdermal oksijen tedavi seti ile uygulanmaktadır. Kronik ve akut yara tedavisi ve terapisinde hangi yöntem kullanılacaksa kullanılsın mutlaka bir doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.