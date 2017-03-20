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Sağlık ve Ruhsal Huzur

Tırnak Mantarı Neden Olur, Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Written by bayramaktas Leave a comment

Temel hijyen önlemlerinden diğer risk faktörlerinin azaltılmasına kadar, tırnak mantarını önlemeye yönelik çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Bu stratejileri takip ederseniz, el tırnaklarınız veya ayak tırnaklarınızda mantar enfeksiyonu oluşmasını önlemek mümkün olacak. Bununla birlikte, bir enfeksiyon gelişirse, onu tedavi etmek ve gelecekteki muhtemel mantar olaylarını engellemek için kullanabileceğiniz bilgiler makalemizde yer alacak.

1-Ellerinizi Düzenli Olarak Yıkayın 

Ellerinizi ve ayaklarınızı düzenli olarak ılık su ve sabunla yıkayın (duş yaparken ayağınızın günde en az bir kez yıkanması da dahil), temiz tutun. Bu, tırnaklarda mantar enfeksiyonunun gelişme ihtimalini en aza indirir. Parmaklarınızı, parmaklarınızın arasını ve tırnaklarınızın üzerini yıkadığınızdan emin olun. Düzenli ve eksiksiz yıkama, tırnak mantarını önlemek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir.

2-Tırnaklarınızı Düzenli Olarak Kesin

Tırnaklarınızı kısa tutmak için düzenli olarak kesmek önemlidir. Bu, mantarların büyüyebileceği yüzey alanını en aza indirir ve aynı zamanda uzun tırnaklar altında sıkışan nemi ve kiri azaltır. Düzenli kesme, tırnak çevresinin hijyenini arttırır, böylelikle mantar enfeksiyonu gelişme ihtimalini azaltır.

3-Tırnaklarınızı Doğal Tutun

Tırnak cilası ve yapay tırnaklar estetik açıdan cazip gelebilir, lakin tırnaklarınızda nem yaparlar ve mantar enfeksiyonu gelişme riskini artırırlar. Mümkünse ojeden ve yapay tırnaklardan kaçının. Ayrıca, düzenli tırnak bakımı için bir tırnak bakımı salonuna gidiyorsanız, enfeksiyon bulma ihtimalini herhangi bir şekilde artırmamak için aletleri çok temiz tutan güvenilir bir bakım salonu olduğundan emin olun. Pedikür veya manikür yapmakta yarar var. Tırnak temizleme ve düzeltme yararlı olabilir. Bununla birlikte, tırnak cilasını, ojeyi terk etmeniz önerilir. Tırnak cilanız olmadan bile, pedikür veya manikürden sonra tırnaklarınız hoş ve güzel görünebilir. Ayrıca tırnaklarınızda yapay tırnaklardan veya sanatsal süslemelerden kaçının.

4-Mantar Enfeksiyonlarının Bir Tırnaktan Diğerine Geçebileceğini Unutmayın. 

Bu nedenle, bir tırnakta mantar enfeksiyonu geliştiyse, enfeksiyonun diğer tırnaklarınıza yayılma olasılığını en aza indirgemek için o tırnağa dokunduğunuzda ellerinizi yıkamanız önemlidir.

5-Çorap Seçimi 

Mantar enfeksiyonu gelişme olasılığı, nem derecesine (nemli ortamlarda gelişen mantarlar) bağlıdır. Naylon, polipropilen veya yünden yapılmış çoraplar mükemmel bir seçenektir. Özellikle terli ayaklarınız varsa, çoraplarınızı sık sık değiştirin. Mümkünse pamuklu çoraplardan kaçınmak en iyisidir.

6-Ayakkabı Seçimi

Nemli ortamlarda gelişmenin yanı sıra, mantarlar kapalı alanlarda da başarılı olurlar. Bu nedenle gün boyunca sıkı ayakkabılar giymek – özellikle eski ayakkabı – tırnak mantar enfeksiyonu gelişme riskini artırabilir. Bu sizin için olabilir bir seçenekse, günün bir kısmı için açık ayakkabı giymeyi düşünün. Ayrıca eski ayakkabıları yenileriyle değiştirin. Alternatif olarak, olası kirlenmeden kurtulmak için eski ayakkabılarda bir dezenfektan veya antifungal bir toz kullanabilirsiniz. Egzersiz ayakkabıları çok ter ve nem tutar böylece mantar enfeksiyonlarına yatkınlığa neden olabilir.

7-Genel Mekanlarda Yalınayak Yürümeyin

Ayakkabıları uzun süre giymek mantar enfeksiyonları için bir risk faktörü olabilirken, mantarların olabileceği kamusal alanlarda yalınayak yürümek de ayrı bir risk faktörüdür. Halka açık yüzme havuzlarında, duş odasında ve soyunma odasında yürürken sandaletler giyin. Bu, tırnak mantarı enfeksiyonuna yakalanma şansınızı büyük ölçüde azaltacaktır.

8-Nemden Kurtulmak İçin Lastik Eldivenler Giyin

Bulaşık yıkamak gibi tırnaklarınızın kir ve neme maruz kalabileceği görevler için bir seçenek olarak lastik eldiven giymek iyi olur. Bununla birlikte, her kullanımdan sonra eldivenlerin içini iyice kurutmak önemlidir. 

9-Bir mantar Enfeksiyonu Gelişirse Hangi İlaçların Kullanılacağını Bilin

Ayak tırnaklarınızda veya el tırnağınızda mantar enfeksiyonu varsa, bazı oral antifungal ilaçlar için doktorunuzu görebilirsiniz. Tırnak mantarları, topikal ilaçlar, oral ilaçlar veya ikisinin kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Doktorunuz muhtemelen ilacınızı altı ila 12 hafta boyunca almanızı önerir. Bununla birlikte mantar enfeksiyonunun tamamen geçmesi dört ay sürebilir. Oral tedavinin getirdiği risklere karşı doktorunuzla konuşun. Başarılı bir tedaviyle bile nüksetme yaygın bir durumdur. Ağızdan tedavide kullanılan en yaygın iki madde itrakonazol (Sporanox) ve terbinafindir (Lamisil). Bu ilaçlar hem reçeteli hem de reçetesiz satılan birçok başka ilaçla etkileşime girebilir, bu nedenle başka herhangi bir ilaç veya takviye kullanıyorsanız doktorunuza bildirin. Ayrıca, düzensiz kalp atışı, karaciğer hasarı, azalmış idrar, eklem ağrısı, işitme kaybı, kusma, depresyon ve daha fazlası gibi ciddi yan etkilere neden olabilirler. Bu ciddi yan etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuzu arayın. Bir mantar enfeksiyonunun temizlenmesiyle ilgili olarak, çoğu zaman, oral bir ilaç ile topikal ilaç kombinasyonu en iyi sonuçları verir. Doktorunuz size bu tedavilerin kombinasyonunu yaptırmanızı önerir. Doktorunuz gerektiğinde bunları reçete edebilir.

10-Cerrahi Ameliyatlarla Gidermeyi Düşünün

Son derece şiddetli ve / veya ağrılı olan mantar enfeksiyonları için tek başına medikal tedavilerle çözülemeyen ameliyatlar bir seçenektir. Tırnağın enfekte kısmı kesilebilir ve çıkarılabilir. İyileşme zamanı, yerine yeni bir tırnak çıkması için gereken süre olacaktır. Cerrahi müdahale, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde genelde son çare olarak kullanılmaktadır.

Tekrarlanan enfeksiyonların yaygın olduğunu unutmayın. Fungal enfeksiyonunuzu temizledikten ve başarılı bir şekilde tedavi ettikten sonra bile, enfeksiyon tekrarlama riskini azaltmak için koruyucu önlemler almak önem taşır. Fungal enfeksiyonların geri gelmesi çok yaygındır ve bunu önlemek için günlük adımları atmak sizin elinizdedir.

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