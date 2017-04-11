Tırnak Batması Nasıl Geçer, Evde Nasıl Düzelir, Tedavi Yolları

Tırnak batması tedavi edilmediğinde, diğer tırnaklarınıza da bulaşabilir. Bazı enfeksiyon bulguları, zonklama ağrısı, kızarıklık ve kötü bir koku… Bu bulguları fark ederseniz, doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekir. Tırnak batması işaretlerini erken fark ederseniz günde üç kez sıcak tuzlu suya batırarak tırnağınızın enfekte olmasını önleyebilirsiniz. Tırnak batmasını en baştan önlemek istiyorsanız, tırnaklarınızı düzgün bir şekilde kesmeli, ayak sağlığınıza uygun ayakkabılar satın almalı ve ayak parmaklarınızın spor ve egzersiz faaliyetlerinden sonra nefes almasına izin vermelisiniz.

YÖNTEM 1 : SEMPTOMLARINIZI (Tırnak Batması Belirtilerini) KONTROL ETME

1.1. Ayak Tırnağınızın Çevresinde Kızarıklık Artışı Olup Olmadığını Kontrol Edin.

Batmakta olan bir ayak tırnağının erken belirtisi ihale edilmiş, kırmızı tendir. Bununla birlikte, ayak tırnağında bir enfeksiyon ilerledikçe, bölgedeki kızarıklıkta belirgin bir artış görürsünüz.

1.2. Ayak Tırnağınızın Çevresi Sıcaklayıp Isınırsa Dikkat Edin.

Enfekte olan tırnağınızda içten içe bir yanma ve sıcaklık hissedebilirsiniz. Ayak tırnağınızdaki sıcaklık artışına zonklama ağrısı da eşlik edebilir. Enfeksiyon kötüleşirse veya tedavi edilmezse yüksek ateş gelişebilir.

1.3. Yeşil Veya Sarı Renkli Pıhtı Varsa Dikkat Edin.

Batan tırnağın çevresinde meydana gelen sızlanmayı arayın. Bu bir enfeksiyon belirtisidir. Kötü bir koku ve iltihaplanma, enfeksiyona kapılmış ayak tırnağındaki akıntının diğer tırnaklara bulaşmasına neden olabilir. Dikkat edin.

Batık ayak tırnağı, kırmızı tenin açık renkli bir cilt bölgesini sarması gibi görünebilir (beyaz renkli).

1.4. Doktorunuza Danışın.

Bir enfeksiyonunuz varsa, doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz enfeksiyonu teşhis ve tedavi edebilecektir. Tedavi tırnağın durumunun ciddiyetine bağlıdır. Ayağı ılık suda, antibiyotiklerde ıslatmak faydalı olabilir. Fakat enfeksiyon çok şiddetli ise, doktorunuz batık ayak tırnağının çıkarılmasını deneyebilir.

Şeker hastalığı veya AIDS hastalığınız varsa, kan dolaşımınızın zayıfsa, kemoterapi uygulanması veya bağışıklık sisteminizin zayıflaması durumunda derhal doktorunuzla iletişime geçin.

YÖNTEM 2 : İNFEKTE OLMAYAN BİLİNMEYEN AYAK TIRNAĞI TEDAVİSİ

1 . Ayağınızı Ilık Suya 10 Dakika Batırın.

Suya Epsom tuzları veya hafif bir sabun ekleyin. Bunlar, tırnak batması olan bölgeyi dezenfekte edecektir. Parmağınızı ılık suda ıslatmak ağrıyı hafifletir ve kızarıklığı azaltır. Aynı zamanda, batan tırnak çevresindeki zonklamayı azaltacak ve cildi yumuşatacaktır.

Bir sonraki adıma geçmeden önce ayağınızın iyice kurulandığından emin olun.

2. Parmaklarınızın Arasına Küçük Bir Gazlı Bez Veya Pamuk Rulo Koyun.

Pamuğu parmaklarınızın arasında ileri geri yaparak küçük bir rulo haline getirin. Ardından, batan tırnağı hafiften kaldırmaya çalışın. Küçük pamuk rulosunu kaldırdığınız tırnakla teniniz arasına yerleştirin. Bu, tırnağınızı yüksek tutacak ve tırnak batmasının daha da büyümesini önleyecektir. Aynı zamanda batık olan tırnağın, cilde batmadan uzamasına yardımcı olacaktır.

Bu bölüm ağrılı olabilir, ancak sonuçtan memnun kalacaksınız. Ağrınızı gidermek için ibuprofen veya Tylenol gibi tezgah üstü ağrı kesicilerden alabilirsin.

Enfeksiyonu önlemek için Neosporin gibi topikal bir antibiyotik uygulayabilirsiniz.

3. Günde İki İla Üç Kez Ayak Parmağınızı Islatın.

Her ayağınızı ıslattığınızda, pamuk rulosunu değiştirmeniz gerekecektir. Her gün ruloyu biraz daha içeriye doğru kıvırmaya çalışın. Tırnağınız ayak parmağınızın sonuna gelene kadar bu işlemi tekrarlayın. Tırnağınızın dışarı çıkması bir ila iki hafta sürebilir.

Herhangi bir gelişme görmüyorsanız veya bir enfeksiyon gelişirse, doktorunuza başvurmanız gerekebilir.

Parmaklarınız temizlenene kadar sandalet giymenizi tavsiye ederiz.

YÖNTEM 3 : UYUŞMAZ AYAK TIRNAKLARINI ÖNLEME

1. Ayak Tırnaklarını Çok Kısa Kesmeyin.

Ayak tırnaklarınızı çok yuvarlak kesmemeye de çalışın. Bunun yerine, ayak tırnağınızı düz bir şekilde kesin. Kenarlarını kesmeyin. Tırnağınızın köşeleri cildinizin üstünde görülmelidir.

2. Ayak Sağlığınıza Uygun Yüksek Topuklu Olmayan Ayakkabılar Tercih Edin.

Ayak parmaklarınızı sıkıştıran ayakkabı (ve çoraplar) ayak tırnağınızın boğulmasına ve batmasına neden olabilir. Parmaklarınızı ayakkabılarınızın içinde kıpırdatabildiğinizden emin olun. Ayak sağlığınıza uygun ayakkabılar seçmelisiniz.

Yüksek ve sivri topuklu ayakkabılar gibi ayağı sıkan ve rahatsız eden ayakkabılar, tırnak batmasına yol açabilir.

3. Parmaklarınızın Hava Almasını Sağlayın.

Sıklıkla egzersiz veya spor yapanlar, özellikle ayaklarının ve ayak parmaklarının travmaya maruz kaldıkları sporlarla uğraşanlar -futbol ve bale gibi-, tırnak batmasının oluşumuna daha yatkındır. Bu faaliyetlerden sonra ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarın ve ayaklarınızın bir ila iki saat boyunca nefes almasını sağlayın. Bunu, sandaletler giyerek veya spordan sonra yalın ayak yürüyerek yapabilirsiniz.

Ayrıca, yorucu, fiziksel aktivitelerden sonra ayak parmaklarınızı ve ayaklarınızı iyice temizleyip kurutarak, tırnak batmasını önleyebilirsiniz.

Sentetik malzeme yerine pamuktan yapılmış çorapların kullanılması, ayak parmaklarınızın ve ayaklarınızın daha iyi nefes almasına yardımcı olabilir.

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