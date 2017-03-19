Sırt Ağrısı Evde Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer?

Sırt ağrısı dünyada ciddi bir sorundur. Yaklaşık 10 milyon Türk’ün herhangi bir zamanda sırt ağrısı yaşadığı ve işçilerin % 50’sinin her yıl önemli sırt ağrısı semptomları yaşadığını itiraf ettiği tahmin edilmektedir. Sırt ağrısının pek çok nedeni vardır, iltihaplı artrit, disk hernisi, enfeksiyon veya kanser gibi ciddi koşullar dahi neden olabilirken ciddi olmayan sorunlardan da kaynaklandığı bilinir. Mekanik sırt ağrısı için, kayropraktik bakım, fizyoterapi, masaj terapisi ve akupunktur gibi çeşitli etkili tedavi seçenekleri bulunur. Sırt ağrınızın nedenini ve şiddetini anlamak çok önemlidir, çünkü takip etmeniz gereken tedavi protokollerini belirler.

1-Sırt Ağrısını Teşhis Etme

Zaman verin. Aşırı çalışma veya küçük kazalar (kayma ve düşme gibi nedenlerle) tarafından oluşturulan çoğu sırt ağrısı bir kaç gün kadar kendiliğinden gider. Bu nedenle eğer ağrı şiddetli değilse biraz sabırlı olun ve sırt ağrınızın geçmesini bekleyin. Ağır ağrı, uyuşukluk ya da bacaklarda karıncalanma ile birleştiğinde, genellikle ciddi bir sırt yaralanmasının işaretidir. Sırt ağrınızla birlikte idrar, ateş veya nedensiz zayıflamayla ilgili sorunlar da söz konusuysa profesyonel yardım almak önemlidir.

2-Doktorunuzdan Randevu Alın

Birkaç gün sonra kolay geçmeyen sırt ağrısıyla karşı karşıya kalırsanız, aile hekiminizden randevu alın. Doktorunuz sırtınızı (omurga) inceleyecek ve ailenizin kalıtsal geçmişi, diyeti ve yaşam tarzı hakkında sorular soracak ve belki de röntgen çekimi yapacak veya kan testi için (romatoid artrit veya spinal enfeksiyonu ekarte etmek için) gönderecektir. Bununla birlikte, aile hekiminiz kas iskelet sistemi veya omurga uzmanı değildir, bu nedenle daha uzmanlaşmış bir doktora danışmanız gerekebilir.

Aile hekimi, sırt ağrısı ile baş etmenize yardımcı olmak için, anti-inflamatuarları veya asetaminofen gibi analjezikleri (ağrı kesiciler) önerebilir.

3-Bir Uzmana Danışın

Sırt ağrınız dinlenme ve ilaçlarla rahatlamıyorsa bir uzmanla görüşmeyi düşünün. Mekanik bel ağrısı ciddi bir tıbbi durum olarak düşünülmese de, çok acı verici ve zayıflatıcı olabilir, bu da işinizi veya atletik aktivitelerinizi özlemenize neden olur. Tipik nedenler arasında kas gerilimleri, spinal eklem burkulmaları, spinal sinir tahrişi ve spinal disk dejenerasyonu bulunur. Bununla birlikte, enfeksiyon (osteomiyelit), osteoporoz, omurga kırığı, herniye disk, böbrek hastalığı veya romatoid artrit gibi en ciddi nedenleri ortadan kaldırmak için bir ortopedist, nörolog veya romatolog gibi tıbbi uzmanlara ihtiyaç duyulabilir.

Röntgen ışınları, kemik taramaları, MR, BT taraması ve ultrasonografi, uzmanların sırt ağrınızı teşhis etmede yardımcı olabilecek yöntemlerdir.

Sırt üstü veya bel bölgesi, üst vücut ağırlığını desteklediğinden dolayı yaralanma ve ağrıya daha yatkındır.

4-Sırt Ağrınızın Sebebini Anlayın

Teşhisi, özellikle de nedenini (mümkünse) açıkça dile getiren doktora ulaştığınızdan emin olun ve durumunuz için çeşitli tedavi seçeneklerini öğrenin. Sırt ağrısının en ciddi sebepleri cerrahi müdahale gerektirir ve bu oldukça nadirdir. Bazen hafif sırt çantası nedeniyle oluşan sırt ağrısı birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir, ancak daha farklı sırt ağrısı için, ağrı süresini azaltacak ve tekrarlayan (kronik) bir sorun haline gelme riskini azaltacak şekilde tedavi önerilir.

Mekanik sırt ağrısından kaynaklanan ağrı şiddetli olabilir, ancak yüksek ateş, hızlı kilo kaybı, mesane / bağırsak problemleri ya da bacak fonksiyon kaybı gibi ciddi bir şeyin işareti değildir.

Sırt ağrısının yaygın nedenleri zayıf duruş, yanlış kaldırma tekniği, obezite, masa başı çalışma ortamı ve atletik faaliyetlerden kaynaklanan hafif travmayı içermektedir.

5-Epsom Tuz Banyosu Al

Kas gerilimleri (veya çekikler) sırt ağrılarının en yaygın sebebidir. Sırtın paralel omurilik kasları kalın ve güçlüdür, ancak fazla çalıştıklarında yaralanmaya duyarlı hale gelirler. Sırtınızı ve bacaklarınızı sıcak bir Epsom tuz banyosuna koyarak ağrı, şişme ve kas gerginliğini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Tuzdaki magnezyum kas liflerinin rahatlamasına ve iyileşmesine yardımcı olur; bu da bazen şaşırtıcı derecede ağrıyı hızlıca keser.

Tuz banyosunun aşırı sıcak olmadığından emin olun, aksi takdirde vücudunuzdan su çeker, kaslarınızı kurutur ve daha fazla hasarlanma riski oluşturur.

6-Bir Masaj Terapistine Bakın

Bazı masajlar, hafif-orta dereceli kas gerilmesi için yararlıdır, çünkü kas spazmını azaltır, iltihap ile savaşır ve gevşemeyi arttırır. Aşağı sırt ve kalçanıza odaklanan 30 dakikalık bir masajla başlayın.

Vücudunuzdan iltihaplı şeyler, laktik asit ve toksinleri boşaltmak için bir masajın ardından hemen bol su için. Aksi takdirde baş ağrısı veya hafif bulantı meydana gelebilir.

Masaj terapisine bir alternatif olarak, sırt ağrınızın yanında, tenis topunu vücudunuzun altına yerleştirin. Ağrı yavaşlayana kadar topun üzerinde yavaşça dönün.

7-Egzersiz Hakkında Doktorunuzla veya Fizyoterapistle Konuşun

Germe ve güçlendirme egzersizlerine yeni başlıyorsanız, kas gerginliği daha hızlı gelişecektir. Ağrısız bir hareket aralığı içerisinde egzersiz yaptığınızdan emin olun. Akut bir kas geriniz varsa (son zamanlarda meydana gelen bir yaralanma) yumuşak bir aerobik egzersiz programına başlamak faydalı olacaktır. Egzersiz sırasında herhangi bir zamanda ağrı hissederseniz, durun ve doktorunuza danışın.

8-Kas Gevşetici Kullanın

Kas gevşetici ilaçlar (siklobenzaprin gibi) yaralı kasların neden olduğu hafif-orta derecede sırt ağrısı rahatsızlığını hafifletebilir, ancak midede, böbreklerde ve karaciğere karşı sert olma eğilimi gösterirler, bu nedenle kısa süreli yardım olarak görülmelidirler. Kas gevşeticilerin, vücudunuzdaki diğer kasları da garip hissettirdiklerini aklınızda bulundurun; çünkü sadece sırtta değil her yerde kan dolaşımı yoluyla dolaşırlar.

Kas gevşetici kullanımının yan etkileri arasında uyku hali, ağız kuruluğu, kabızlık ve konfüzyon yer alır.

Kas gevşeticilere alternatif olarak anti-inflamatuarlar bulunur.

9-Faaliyet Seviyenizi Azaltın

Her seferinde saatlerce sırt üstü yatmak iyi bir fikir değil. Biraz dolaşmak için saatte en az bir kez kalkın ve her gün yavaşça yürümeyi deneyin. Düşük sırt eklemlerine fazla baskı uygulayarak aşırı yüklenmelerden kaçının.

10-Buz Uygulayın

Enflamasyonu azaltmayı durdurmak için soğuk terapi (ince bir havluyla sarılmış buz veya dondurulmuş jel paketleri) uygulanmalıdır. Buz, her saat 10-15 dakika boyunca uygulanmalıdır, daha sonra frekansı azaltılabilir. Buzu sırtınıza sıkıştırmak, iltihap ile mücadelede daha fazla yardımcı olacaktır.

11-Kayropraktikçi veya Osteopat ile Görüşün

Kayropratikçi ve osteopatlar, küçük omurga eklemlerinin normal hareket ve fonksiyonu konusunda spinal uzmanlardır.

12-Bir Faset Eklem Enjeksiyonu Yapın

Bir faset eklem enjeksiyonu, bir iğneyle sırt kasları boyunca ve iltihaplanmış veya tahriş olmuş spinal eklem boyunca gerçek zamanlı floroskopik (X-ışını) ve bunu takiben de hem ağrı hem de iltihaplanmayı hızlı bir şekilde hafifleten bir anestetik ve kortikosteroid karışımı içermektedir. Faset enjeksiyonlarını yapmak 20-30 dakika sürer ve sonuçlar birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Faset eklem enjeksiyonları altı aylık zaman çerçevesi içinde üç ile sınırlıdır. Faset eklem enjeksiyonlarından elde edilen ağrı kesicinin yararları genellikle tedaviden sonraki ikinci veya üçüncü gün başlar.

13-Fizyoterapi Arayın

Sırt ağrınız tekrar eden (kronik) ve zayıf omurga kasları, zayıf duruş veya osteoartrit gibi dejeneratif koşullardan kaynaklanıyorsa, bir çeşit rehabilitasyon düşünmelisiniz. Fiziksel terapist, sırt, kalçalarınız ve karın bölgeleriniz için (bunlar kronik bel ağrısı ile ilişkili olabilir) belirli ve özel genişlemeler ve güçlendirme egzersizleri gösterebilir. Fizyoterapi genellikle kronik sırt problemlerini olumlu yönde etkilemek için 4-8 hafta boyunca haftada 2-3 kez gereklidir.

İhtiyaç duyulması halinde bir fizyoterapist, ağrılı kaslarınızı terapötik ultrason, elektronik kas stimülasyonu veya mikro akım gibi elektroterapi ile tedavi edebilir.

Sırtınız için iyi güçlendirme egzersizleri arasında yüzme ve kürek çekme bulunur.

14-Akupunkturu Deneyin

Akupunktur, ağrı ve enflamasyonu azaltmak için cilt / kas içindeki spesifik enerji noktalarına çok ince iğneler yapıştırmayı içerir. Akupunktur özellikle de semptomlar ilk ortaya çıktığında yapılırsa, sırt ağrısının birçok farklı nedeni için etkili olabilir. Geleneksel Çin tıbbının ilkelerine dayanan akupunktur, (endorfin ve serotonin gibi) ağrıları azaltmak için çeşitli maddeleri serbest bırakarak çalışır.

Aynı zamanda akupunkturun, chi olarak anılan enerji akışını uyardığı iddia ediliyor.

Akupunktur, bazı doktorlar, natüropatlar, fizik tedavi uzmanları ve masaj terapistleri dahil çeşitli sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmaktadır.

15-Yoga ve Meditasyon Deneyin

Yoga ve meditasyon, geleneksel Çin tıbbının diğer yönüdür. Yoga, bel ağrısını hafifletmek için etkili bir strateji olabilir. Aynı zamanda kasları gerdirmeye (uzatmaya) yardımcı olur, esnekliği geliştirir ve genellikle insanlar üzerinde sakinleştirici veya rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Meditasyon genellikle yoga ile el ele gider ve kronik sırt ağrısına katkıda bulunan duygusal ve fiziksel stresleri azaltmaya çalışır.