Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Nasıl Olur Nasıl Kazanılır Maddeler Halinde

Sağlıklı beslenme alışkanlığı nasıl kazanılır, nasıl sağlıklı besleniriz, sağlıklı beslenme nasıl olur diyorsanız geniş kapsamlı bilgileri maddeler halinde veren yazımız sizin için, gelin beraber okuyalım.

Günümüzün telaşlı dünyasında, sağlığımızı korumak oldukça önemlidir. Diyet, egzersiz ve davranışsal tercihlerimiz, sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Zayıf veya sağlıksız bir diyet uyguluyorsanız, kilo alma riski taşıyabilir veya kronik hastalıklara (şeker hastalığı veya yüksek tansiyon gibi) yakalanma riskini artırabilirsiniz. Ayrıca günlük yaşam içerisinde düzenli olarak aktif değilseniz de kilo alma riski taşırsınız. Egzersizin ve sağlıklı, dengeli beslenmenin pek çok avantajını da gözden kaçırmayın. Sigara içmek, stresli bir yaşam ya da iş ortamında bulunmak, yeteri kadar uyuyamamak, sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Genel olarak sağlıklı bir vücuda sahip olmak, yaşamınızın birçok alanında sağlıklı seçimler yaptığınızdan emin olmanızı gerektirir. Biz de sizlere bu yazımızda sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme yollarını açıklamaya çalışacağız.

1. Kaloriyi izleyin.

Genel olarak sağlıklı bir vücuda sahip olmak için ideal kilonuza ulaşmaya çalışmalısınız. Eğer kiloluysanız, genel olarak sağlıklı bir vücuda sahip olamazsınız.

Kalori bir ölçü birimidir. Yiyeceklerden aldığınız kalori ve enerji, gün boyunca vücut işlevlerinizi ve faaliyetlerinizi sürdürmek için kullanılır.

Çok fazla kalorili yiyecek tüketirseniz, kilo alma riski taşıyabilirsiniz. Vücut için yeterli ve gerekli olan kaloriyi almazsanız da kilo alabilirsiniz. Mesela Amerikan diyeti günde 2.000 kalorilik bir diyete dayanmaktadır.

Vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için günlük kaç kaloriye ihtiyacınız olduğunu tespit etmelisiniz. Kilo vermek için, diyetinizden 500 kaloriyi kesmek ve haftada bir ila iki kilo vermek amacı normal kabul edilir.

Vücudunuz için günlük kaç kalori gerektiğini bulmak için bir çevrimiçi hesap makinesi veya akıllı telefon uygulaması kullanın . Diyetinizle ilgili beklentileri karşılamak için gün içerisinde aldığınız kalorilerin takibini yapın.

2. Dengeli bir diyet uygulayın.

Dengeli bir diyetin olması, genellikle sağlıklı bir vücuda sahip olmanın en önemli bölümlerinden biridir. Dengeli bir diyet olmadan sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak çok zor olacaktır.

Dengeli bir beslenme, sağlıklı olan her gıdadan az çok tüketmenizi gerektirir.

Buna ek olarak, her besin grubundan çeşitli gıdaları tüketmelisiniz. Yiyecek gruplarından çok çeşitli gıdalara sahip olmak, çeşitli farklı besin maddelerini tüketmenizi sağlayacaktır.

Son olarak, dengeli bir diyet, her gıdanın doğru oranlarında veya porsiyonlarında yemek yenmesi demektir. Çoğunlukla protein gıdaları tercih edip, çok az meyve veya sebze yerseniz, diyetiniz dengelenmez. Her bir yiyecek grubunun uygun bölümünün boyutları aşağıda verilmiştir:

4 fincan kadar protein, 1 fincan sebze veya 2 bardak yeşil yapraklı, 1 fincan doğranmış meyve ve 1/2 fincan tahıl.

Gün içerisinde yemeklerinizi ve atıştırmalıklarınızı dengede tutun. Her gün üç ila dört porsiyon protein, üç ila beş porsiyon meyve ve sebze, üç ila dört porsiyon tahıl (1 / 2’nin tamamı) tüketmeyi hedefleyin.

3. Yalın protein kaynaklarını tüketmeyi hedefleyin.

Protein, diyetiniz için gerekli besindir. Zayıf kas kütlesini korumak, hücreleri yeniden inşa etmek ve bağışıklık sisteminizi desteklemek dahil olmak üzere vücudunuzun birçok işlevi için proteinler, yapı taşları sağlayacaktır.

Yalın protein kaynakları şunlardır: kümes hayvanları, yumurta, deniz ürünleri, yağsız sığır eti, baklagiller (fındık ve fasulye) ve soya.

Yalın protein kaynaklarının yağ oranı ve kalorisi düşüktür. Bu besinler, günlük kalori limitinizi aşmadan her gün yeterli miktarda protein almanıza yardımcı olur.

Yeterli miktarda proteinin tüketilmesi de sağlıklı bir vücut ile ilişkilendirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: iştahınızın daha iyi yönetimi ve sağlıklı kilo, sağlıklı kolestrol ve lipid düzeylerini destekleme ve diyabetin daha iyi yönetimi …

4. Yemeklerinizin yarısını meyve veya sebze ile yapın.

Meyve ve sebzeler, en önemli besin gruplarından ikisidir. Bu gıdalar en yüksek miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir.

Diyette yüksek miktarda meyve ve sebze; azalan kan basıncı, kan şekeri ve diyabetin daha iyi yönetimi, inme ve kalp rahatsızlığı riskinin azaltılması, bazı kanser tiplerinin önlenmesi ve genel sağlık durumunuzda çeşitli yararlı etkiler ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca sıklıkla tüketilen meyve ve sebze, körlük riskini azaltmaktadır.

Meyve ve sebzeler hakkında not etmeniz gereken bir diğer husus, sebzelerin veya meyvelerin her renginin farklı faydalı besinler içerdiğidir. Her gün yeterli porsiyon yemenin yanı sıra, çeşitli renklerde meyveler seçtiğinizden de emin olun.

5. Tahıl seçimlerinizde, tam tahıllı gıdaları tercih edin.

Tam tahıllı gıdalar, genel anlamda sağlıklı bir vücudu teşvik etmek için önemli etkiye sahiptir.Tahıl seçiminizde, tercihinizi tam tahıllı ürünlerden yana kullanın.

Rafine olan tahıllar veya işlenmiş tahılları tercih etmemeye özen gösterin. Genellikle lif, protein ve diğer faydalı besin maddeleri bakımından rafine tahıllar, daha düşüktürler.

% 100 kepekli makarna ve ekmek, kahverengi pirinç, tam tahıllı yulaf ve arpa gibi gıdalar, tam tahıl içerir. Bunları tercih edebilirsiniz.

Yiyeceklerinizin tamamını tahıllı yapamasanız bile en azından gıda içerisinde tahıl oranı sağlık uzmanlarına göre % 50 olmalıdır. Kepekli tahılların sağlığa faydalarından bazıları şunlardır: lif ve diğer yararlı besin maddelerinin arttırılması, kalp hastalığı diyabet riski ve bazı kanserlerin azalması …

Kilo vermeye çalışıyorsanız, karbonhidrat alımını sınırlandırmayı deneyin.

6. Sağlıksız ve işlenmiş gıdaları sınırlayın.

İşlenmiş gıdaların çoğu kalori, yağ, şeker ve koruyucular bakımından doğal ve işlenmemiş gıdalara nazaran daha yüksektir.

Çoğu sağlık uzmanı işlenmiş gıdaları veya abur cuburları sınırlandırmayı veya hafifleterek yemeyi önerir. Her ne kadar bunlar besleyici bir seçenek olmasa da sınırlandırılmak koşuluyla zaman zaman fazla olmamak kaydıyla tüketilebilir. Cips, kraker, şekerli içecekler, dondurulmuş yemekler, fast food, hamur işleri veya tatlılar gibi yiyeceklerin tüketim sıklığı günlük olmamalıdır.

Hâlâ çok sağlıklı ve besleyici oldukları düşünülen fakat “işlenmiş” gıdalar var. Bunlar düzenli olarak tüketmek için fena sayılmaz. Böyle besinler arasında; konserve sebzeler (“düşük sodyum” diyen teneke kutuları arayın), dondurulmuş sebze ve meyveler, önceden yıkanmış marul ve salata yeşillikleri ve süt ürünleri bulunur.

7. Yeterli miktarda su içmelisiniz.

Su, diyetinizde yaşamsal bir besindir ve vücudunuzda birçok önemli rol oynamaktadır. Her gün yeterli miktarda su içmezseniz, vücudunuzun nem ihtiyacı karşılanmadığından dolayı birtakım sorunlarla karşılabilirsiniz.

Çoğu yetişkin her gün en az 8 bardak suya ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, bazı uzmanlar günlük 10-13 bardak su tüketilmesini önerir.

Fiziksel olarak aktifseniz veya gün boyunca fiziksel aktivite yapıp çok terlediyseniz, normal günlük alımınızın yanı sıra kaybedilen sıvıyı da telafi etmeniz gerekir.

Kafeinsiz ve şekersiz içecekler tüketin; bunlar en sağlıklı olan içeceklerdir. Su, aromalı su, kafeinsiz kahve ve kafeinsiz çay gibi içecekler bunun için uygundur.

Dehidrasyon, ufak sağlık sorunlarından çok daha ciddi sağlık etkilerine kadar birçok olumsuz yan etkiye sahiptir. Bazıları şunlardır: yorgunluk, zihinsel sis, baş ağrısı, ruh hali salınımı, böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonları …

8. Vitamin ve mineral takviyeleri alın.

Bazı sağlık ve beslenme uzmanları günlük olarak çoklu vitamin almayı önerebilir. Bu “hepsi bir arada” takviyeleri, sağlıklı bir diyet uygulamadığınız veya gıdalar yoluyla besin ihtiyacınızı karşılayamadığınız günlere kadar size destek sağlayabilir. Tabi yine de en güzel yöntem, vitamin ve mineralin doğal yolardan vücuda alınımını sağlamaktır.